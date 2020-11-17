Задержаны трое подозреваемых в ограблении музея в Дрездене на миллиард евро

Трех подозреваемых по делу о дерзком ограбления музея «Зеленый свод» в Дрездене примерно на миллиард евро, которое произошло в прошлом году, задержали во вторник, 17 ноября, в немецкой столице.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Tagesschau.

«Почти через год после грандиозной кражи произведений искусства в «Зеленом своде» в Дрездене полиция арестовала утром в Берлине трех подозреваемых», — говорится в сообщении.

По словам прокурора Дрездена, задержанные обвиняются в двух эпизодах групповых краж и поджогов. Задержанные являются гражданами Германии и должны предстать перед следственным судьей сегодня же. Как уточняет Bild, они будут доставлены в суд в Дрездене.

Масштабная спецоперация с участием спецназа проходила с 6 утра вторника в берлинском районе Нойкельн, пишет Bild.

По данным полиции и прокуратуры, в масштабной операции, связанной с задержанием подозреваемых, задействовано более 1600 сотрудников полиции. На данный момент проходят обыски в 18 зданиях, в том числе 10 квартирах, гаражах и транспортных средствах. В центре внимания операции «поиск украденных произведений искусства и возможных доказательств, таких как носители информации, одежда и инструменты», сообщила полиция Саксонии в Twitter.

Напомним, в Дрездене 25 ноября 2019 года неизвестные проникли в крупнейший в Европе музей старинных ювелирных изделий «Зеленый свод». Вероятно, из него были украдены украшения на общую сумму около миллиарда евро.