В Турции шестерых граждан России задержали по подозрению в шпионаже

В Турции спецслужбы задержали шестерых граждан России по подозрению в шпионаже, сообщает телеканал Haber. Задержания прошли в Стамбуле и Анталии. У задержанных изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и лазерные указатели.

Отмечается, что задержанные планировали совершать вооруженные провокации с целью получения секретной информации и дальнейшего шантажа турецких чиновников. Также они якобы собирались нападать на иностранцев.

Национальность задержанных россиян не разглашается. Сейчас все они задержаны.

Стоит отметить, что ранее турецкие СМИ сообщали о задержании российского гражданина, который был причастен к деятельности боевиков в Сирии. // МК