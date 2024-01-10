Засуджений ексглава МВС Польщі оголосив голодування

Колишній міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський у заяві на ім’я міністра юстиції оголосив голодування з першого дня ув’язнення.

Як передає “Європейська правда”, про це інформує RMF24.

Камінський заявив, що вважає своє засудження та дії щодо позбавлення його депутатського мандата актами політичної помсти. “Тому, як політичний в’язень, з першого дня ув’язнення я починаю голодування.

Я вимагаю негайного звільнення з в’язниці всіх членів колишнього керівництва CBA (Центрального антикорупційного бюро Польщі. – Ред.), на яких поширюється акт помилування, виданий у 2015 році президентом Республіки Польща”, – йдеться у заяві Камінського.

“Це індивідуальне рішення Маріуша Камінського”, – так прокоментувала заяву політика про голодування заступниця міністра юстиції Марія Ейхарт.

Водночас вона запевнила, що Маріуш Камінський і його ексзаступник Мацей Вонсік не відповідають європейським критеріям, щоб вважатися політичними в’язнями.

Політиків нині опозиційної партії “Право і справедливість” у вівторок затримала поліція в президентському палаці, де вони перебували.

Нагадаємо, Камінський і Вонсік 20 грудня 2023 року були засуджені до двох років позбавлення волі у зв’язку з так званою земельною справою.

Справа стосується періоду, коли Камінський очолював Центральне антикорупційне бюро, а Вонсік був його заступником. Земельна справа стосувалась безуспішних спроб СВА довести, що тодішній лідер “Самооборони” та віцепрем’єр Анджей Леппер нібито брав хабарі за допомогу в так званій дезактивації земельної ділянки в Мазурському воєводстві.

Обоє політиків, обраних від “Права і справедливості” на останніх виборах у жовтні, мали б позбутись мандата після вироку. Та поки він перебував на апеляції, Камінський та Вонсік ходили на засідання Сейму й, за повідомленнями, навіть брали участь у голосуванні.

Напередодні, в понеділок, суд відхилив клопотання фігурантів про перегляд справи й схвалив ордер на їхнє переведення до в’язниці.