Житель Вьетнама получил 2,5 года тюрьмы за распространение коронавируса

Во Вьетнаме местный житель приговорён к 30 месяцам тюрьмы за распространение COVID-19. Суд Центрального Вьетнама признал его виновным в нарушении правил карантина и заражении людей COVID-19.

В июле этого года 39-летний Фан Ван Хоа на грузовике отправился из столицы страны Хошимина в свой родной город. По вьетнамским законам все граждане, которые возвращаются из неблагополучных по санитарным показателям районов, обязаны уйти на карантин на две недели, сообщает издание VnExpress. Однако мужчина нарушил правила, передвигался по городу и участвовал в поминках. Через восемь дней после возвращения у него были выявлены симптомы COVID-19, анализы подтвердили наличие инфекции.

Четыре человека, с которыми Фан Ван Хоа контактировал, заразились коронавирусом. В итоге его признали виновным в «распространении опасных инфекционных заболеваний», отмечает The Insider.