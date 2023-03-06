У Пакистані внаслідок атаки терориста-смертника загинули 9 поліцейських

Дев’ять поліцейських загинули, кілька дістали поранення внаслідок вибуху біля автомобіля зі співробітниками служби безпеки у районі Болан південно-західної провінції Белуджистан у Пакистані в понеділок.

Про це повідомляє пакистанське видання Dunya News, пише УНН.

За даними Dunya News, поранено 7 осіб. Водночас AFP із посиланням на офіційних осіб, повідомляє, що поранено було 16 осіб, при цьому атаку здійснив терорист-смертник. “Терорист-смертник їхав на мотоциклі і врізався у вантажівку ззаду”, – сказав AFP високопоставлений співробітник поліції Абдул Хай Аамір.

Поліція повідомила, що автомобіль поліцейських сил Белуджистану атакували біля мосту Кінбаррі, додавши, що поранені були переведені в лікарню для лікування. Сили безпеки оточили район, щоб зібрати докази.

Міністр внутрішніх справ Пакистану Рана Санаулла висловив глибоке співчуття у зв’язку із загибеллю людей унаслідок нападу. Він зробив запит на звіт у відповідних органів. Він сказав, що вся нація підтримує сили безпеки в боротьбі з тероризмом.

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Минулого місяця внаслідок вибуху на переповненому ринку в районі Бархан Белуджистану четверо людей загинули і 14 дістали поранення.

Насильство в Пакистані різко зросло після того, як минулого року заборонена “Техрік-е Талібан Пакистан” (ТТП) в односторонньому порядку вийшла з угоди про припинення вогню.

Також зазначено, що вибух стався на тлі того, що Пакистан і США мають намір сьогодні розпочати дводенний контртерористичний діалог в Ісламабаді. Міжвідомча делегація США вже перебуває в Пакистані для діалогу про вироблення спільних для обох країн підходів до протидії терористичним загрозам.