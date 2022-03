В Израиле произошел новый теракт – палестинец убил пять человек

Первые сообщения о стрельбе поступили около 20:00 на улице Ха-Шнаим. Один человек был найден бездыханным в машине, еще двое были застрелены на соседнем тротуаре.

На видео, позже распространенном в социальных сетях, видно, как нападавший кричал на арабском языке и стрелял в прохожих из автомата на жилой улице.

Video from the scene of the attack. pic.twitter.com/PNGUdX3pfw

— Anna Ahronheim (@AAhronheim) March 29, 2022