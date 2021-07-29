В России 2-летний… пьяный мальчик утонул в ведре

Делом занялся Следственный комитет

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели двухлетнего мальчика-инвалида в поселке Бисерть Нижнесергинского района Свердловской области. Ребенок утонул в ведре с водой, при этом, по некоторым данным, в его крови был обнаружен алкоголь.

Как заявили в ведомстве, дело было возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Виновным грозит до двух лет лишения свободы.

Также отмечается, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить обо всех обстоятельствах гибели ребенка и поставил ход расследования дела на контроль в центральном аппарате ведомства.

Трагедия разыгралась несколько дней назад. По некоторым данным, двухлетний мальчик, который страдал от легочной недостаточности, остался один дома с 16-летней сестрой. В тот момент мать отлучилась по делам, отец был на работе.

Девушка рассказала, что играла с братом, а затем вышла во двор. Вернувшись, она обнаружила братика наполовину погруженным в ведро с водой (по другим данным, в 30-литровую бочку). При этом в крови ребенка нашли 0,66 промилле алкоголя.

Сестра погибшего мальчика заявила, что в тот день в их доме никто не выпивал. Однако к ним часто захаживала сестра ее отчима с сожителем, которые устраивали в их доме застолья. // МК