Япония выпустит марки с видами Украины

С ноября в Токио начнут продавать марки с видами Украины.

Об этом в понедельник, 26 октября, сообщает Посольство Украины в Японии на своей странице в Facebook.

Продажа марок посвящена сотрудничеству Украины с городом Хино в рамках японской правительственной программы Host Town накануне Олимпийских игр.

Проект осуществлен благодаря сотрудничеству Посольства Украины в Японии с администрацией города Хино и Почтой Японии.

Фотографии для этого проекта сделаны украинским фотографом Вячеславом Присяжнюком. На них запечатлены знаменитые туристические места Украины, в частности, Тоннель любви в Ровненской области и Ласточкино гнездо в Крыму.

Напомним, Йосихиде Суга ранее был утвержден на посту премьер-министра Японии. За него проголосовало большинство депутатов нижней палаты парламента. // Слово і Діло