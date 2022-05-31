«Слуги» звільнили Денісову з посади омбудсмена

Сьогодні, 31 травня Верховна рада звільнила Людмилу Денісову з посади уповноваженої ВР з прав людини. За відповідне рішення проголосували 234 народні депутати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал нардепа від «Голосу» Ярослава Железняка.

«Рада звільнила з посади омбудсмена по правам людини Людмилу Денисову. За проголосувало — 234 депутатів», — написав Железняк.

За його словами, призначення нового омбудсмена сьогодні не було.

Нагадаємо, сьогодні народні депутати висловили недовіру Уповноваженому з прав людини Людмилі Денісовій, зібравши відповідні підписи в Раді.

Додамо, вчора стало відомо, що у Верховній раді збирають підписи за звільнення омбудсмена Людмили Денисової.

Як пояснила сама Денісова, її звільнення пов’язано з тим, що Офіс президента «не влаштовує її активність як омбудсмена».

У Раді ж деякі нардепи таку ініціативу пояснюють «незрозумілою концентрацією медійної роботи на багаточисельних деталях «сексуальних злочинів, вчинених у неприродній спосіб» та «зґвалтуваннях дітей» на окупованих територіях, які не могла підтвердити доказами».