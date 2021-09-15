Жители Фарерских островов забили почти 1,5 тысячи дельфинов

Охота вызвала возмущение и резкую реакцию борцов за права животных.

На Фарерских островах состоялся ежегодный кровавый ритуал. В результате жестокой традиции были убиты почти 1,5 тысячи дельфинов.

Об этом пишет Sky News

Жители островов беспощадно расправились с беззащитными животными. На обнародованных кадрах видно, как сотни мертвых дельфинов лежат на пляже, а некоторые находятся на мелководье, где их жестоко и мучительно убивают. Из-за массового забоя вода окрашивается в красный цвет.

При этом рыбаки на лодках специально препятствуют животным, которые пытаются спастись. Всего в этом году убили 1428 дельфинов, хотя обычно убивают до тысячи морских млекопитающих в год. К примеру, в 2020 году убили только 35 дельфинов.

Это жестокая и лишенная всякого смысла в современном мире традиция называется Гриндадрап. В ходе такой охоты животным режут шеи ножами или убивают гарпунами. При этом дельфины не умирают быстро, их ждет болезненная и мучительная смерть, из-за чего они издают пронзительные звуки.

Справка УНИАН. Гриндадрап — это традиция, которая сохранилась с X века. На Фарерских островах считают мясо китов и дельфинов важной частью рациона и культуры. Это единственный пример китобойного промысла аборигенов в Западной Европе, который ведется по сей день.

В современном мире ежегодный массовый забой подвергается резкой критике. Основным противником такой практики является общество охраны морской фауны «Морской пастух», созданное в 1977 году бывшим активистом «Гринпис» Полом Уотсом. // УНИАН