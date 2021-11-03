Чем вооружить «бронеавтобусы» ВСУ

Как пример боевой модуль «Вий», который был разработан и испытывался на базе бронеавтомобиля «Дозор-Б». Для возможных экспортных поставок был предложен его вариант «Тайпан», основное отличие которого от открытого сверху отечественного «Вия» — корпус необычной многоугольной формы.

Еще на международной выставке «Зброя і безпека — 2016» демонстрировался вариант бронеавтомобиля «Барс-8» с боевым модулем «Тайпан». При массе всего в 350 кг дистанционно управляемый модуль вооружен двуствольной автоматической пушкой ГШ-23Л, изначально предназначался для использования на авиационной технике. Предусмотрена возможность замены вооружения на 30-мм автоматический гранатомет, 12.7-мм пулемет или 7,62-мм пулемет.