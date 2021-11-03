Чем вооружить «бронеавтобусы» ВСУ
Одной из проблем для парка бронеавтомобилей класса 4х4 нашей армии является отсутствие боевого модуля, без которого это фактически автобусы для доставки личного состава, а не боевые единицы
При этом ситуация усугубляется тем, что Министерство обороны Украины за все эти годы так и не смогло сформулировать технические требования к боевым модулям, отмечает издание DSnews.ua. Поэтому все наработки наших предприятий фактически остаются либо на бумаге, либо реализованы только в опытных экземплярах.
Поскольку нет четких требований от МО, частные производители выбирают собственные подходы. Так, НПО «Практика», известное своими броневиками серии «Козак», по своей инициативе решило провести работы по адаптации на своих самых современных машинах «Козак-2М1» дистанционно управляемых боевых модулей турецкого производства. Речь о модулях компании Aselsan — Sarp NSV (с возможностью установки 12,7-мм пулемета), Sarp Dual (с двумя пулеметам калибра 7,62 и 12,7-мм либо пулемет калибра 7,62 плюс 40-мм автоматический гранатомет) и Sarp Zafer (аналог Sarp Dual, но с возможностью перезаряжать стволы, находясь внутри боевой машины под защитой брони).
При этом самый простой модуль Sarp NSV с пулеметом НСВТ уже адаптирован и даже был продемонстрирован главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному 21 октября во время его посещения предприятия.
При этом весьма странно, что речь не идет о самом современном модуле компании — Sarp-AntiTank, который уже поставляется как минимум Катару. В его состав вооружения входят две или четыре пусковые установки под 130 мм турецкие управляемые ракеты (аналогичные используются в комплексах «Скиф» и «Стугна-П»).
Судя по всему, комплекс имеет массу, которая позволяет монтировать его на «Козаки»: в Катаре его ставят на машины этого же класса — Ejder Yalçın III производства компании Nurol Makina ve Sanayi A.Ş.
Если говорить об украинских наработках, то количество разработанных боевых модулей просто поражает. Правда, большинство из них достаточно тяжелые и рассчитаны на установку на бронетранспортеры или БМП, хотя есть и достаточно легкие, которые подошли бы для легких бронеавтомобилей.
Как пример боевой модуль «Вий», который был разработан и испытывался на базе бронеавтомобиля «Дозор-Б». Для возможных экспортных поставок был предложен его вариант «Тайпан», основное отличие которого от открытого сверху отечественного «Вия» — корпус необычной многоугольной формы.
Еще на международной выставке «Зброя і безпека — 2016» демонстрировался вариант бронеавтомобиля «Барс-8» с боевым модулем «Тайпан». При массе всего в 350 кг дистанционно управляемый модуль вооружен двуствольной автоматической пушкой ГШ-23Л, изначально предназначался для использования на авиационной технике. Предусмотрена возможность замены вооружения на 30-мм автоматический гранатомет, 12.7-мм пулемет или 7,62-мм пулемет.
Главным плюсом «Тайпана», по мнению разработчиков, является система управления огнем, имеющая несколько режимов работы и способная повысить эффективность боевого применения оружия.
К сожалению, после испытаний от принятия на вооружение этого модуля наши военные отказались. Не подтвердились сведения о поставках «Тайпана» для армии Азербайджана — хотя производитель и привозил его на оружейную выставку ADEX-2016 и демонстрировал на базе местного броневика AZCAN.
Скорее всего, потенциальных заказчиков смутила установка только двуствольной автоматической пушки, что серьезно ограничивает боевые возможности модуля. Из-за этого экипаж машины-носителя был бы вынужден использовать против незащищенной техники или живой силы противника малокалиберную артиллерию, мощность которой избыточна для таких целей.
В итоге «Дозор-Б» в серию так и не пошел, вместо него Украина стала покупать его польский клон Oncilla, который, кстати, имеет дистанционный боевой модуль с 12,7-мм пулеметом НСВТ польского же производства. При этом модуль оснащен тепловизором, в паре с ним работает телевизионный канал с зумом кратностью более 10. Что касается интерфейса боевой системы, то в ней также есть несколько удобных функций, например, режим «картинка в картинке», когда на широкоугольный обзор накладывается увеличенное изображение, или оптический канал сочетается с тепловым спектром. Это гораздо быстрее, чем переключать режимы, а в боевых условиях вообще незаменимо.
Кроме того, в турели использованы сервоприводы, а управление осуществляется джойстиком, что позволяет работать с боевым модулем одной рукой. К тому же он оснащен предохранителем, который делает невозможным случайные движения, а тем более боевое применение модуля, например, когда оператор держится за джойстик во время движения машины.
В целом, на его фоне наши боевые модули с их устаревшими электронно-оптическими преобразователями и шаговыми двигателями выглядят не слишком привлекательно.
И еще о грустном. Даже если Залужный сегодня примет решение о принятии на вооружении варианта «Козак-2М1» с любым турецким боевым модулем, то это совсем не означает, что уже в следующем оборонном заказе они появятся. Впереди будут месяцы государственных испытаний, а также формальный процесс принятия на вооружение. Хотя армии вооруженные броневики нужны были еще вчера. Никакие реформы сюда еще не добрались — советская система остается в силе, несмотря на войну и крайнюю необходимость в модернизации армии.
Автор: Михаил Жирохов, военный эксперт; Деловая столицаTweet