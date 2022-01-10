Что российские депутаты и пропагандисты говорят о Казахстане: смешная независимость, Центральная Азия — русские земли, Казахстан присоединить и другие идиотизмы

Достоверной информации о кризисе в Казахстане очень мало, что не мешает официальным российским лицам активно комментировать происходящее — в меру своих представлений о том, как устроен мир. Особенно отличаются депутаты и пропагандисты, которые давно считают государственность страны «выдуманной».

В «Новой газете» собрали самые смелые суждения российских официальных лиц о ситуации в Казахстане.

Депутат-единоросс Олег Матвейчев заявил, что недовольные 40-летним правлением Назарбаева «должны страдать», а их жены должны быть изнасилованы. Правда вскоре удалил публикацию, сказав, что всегда резко реагирует на человеческое горе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем фейсбуке сравнила ввод войск ОДКБ в Казахстан со штурмом Капитолия в США в январе прошлого года:

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала «смешной» независимость стран бывшего СССР:

5 января Симоньян предложила 6 условий, по которым Россия будет помогать Казахстану: «Конечно, надо помочь. Обязательно надо помочь. Но и некоторые условия надо поставить: Крым — признать.

Кириллицу — вернуть.

Русский язык — второй государственный, как в Киргизии.

Оставить в покое русские школы и не врать начальнику, что и так так.

Выгнать антироссийские НКО.

Внятная братская внутренняя политика, исключающая игры с нациками».

Политический эксперт и экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек связал протесты в Казахстане с ИГИЛ (запрещенная в России организация. — Ред.) и турецким оппозиционером Гюленом: «В организации беспорядков на территории Казахстана видны руки ИГИЛ*, это в их стиле — жестокие убийства и абсурдные требования. А вот в «штабах» заседают те казахи, которые прошли обучение в Турции в образовательных учреждениях Фетуллаха Гюлена — организатора переворота в Анкаре».

Руслан Бальбек. Фото: Николай Галкин/ТАСС

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о слабости казахской армии и добавил, что только Россия «спасет ситуацию»: «Казахская армия никогда не воевала, ее никогда не было. Казахской службы безопасности никогда не было вообще. Они очень слабые, они все разбегутся моментально. Полиция — то же самое. <…> Только русская армия спасет ситуацию».

Депутат Госдумы от Дагестана Бийсултан Хамзаев заявил, что страны Центральной Азии — это русские земли, и высказался за присоединение Казахстана к России: «Центральная Азия — это русская земля! В Сети идет обсуждение возможного воссоединения Казахстана с Россией. Лично моя позиция как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от политики и должностей. Поддерживаю проведение референдума в Казахстане о воссоединении Казахстана с исторической Родиной — Россией».

Бийсултан Хамзаев. Фото: РИА Новости

Подобные заявления вынудили коллег Хамзаева открещиваться от таких планов. Вскоре единоросс Петр Толстой выступил с обращением: «Сожалею о заявлении моего коллеги депутата Бийсултана Хамзаева. Конечно, это только его личное мнение и ничего общего ни с позицией «Единой России», ни с позицией фракции в Государственной Думе такие предложения не имеют. А с учетом трагедии с многочисленными жертвами, по меньшей мере, неуместны и вредны».

При этом еще в 2020 году два депутата Госдумы Вячеслав Никонов и Евгений Федоров называли территорию Казахстана большим подарком «со стороны России и СССР». «Казахстана просто не существовало», — сказал Никонов, добавив, что «Северный Казахстан вообще не был заселен». «Они существовали, но гораздо южнее. И собственно территория Казахстана — это большой подарок со стороны России и Советского Союза».

Федоров, в свою очередь, заявил: «Россия должна потребовать, раз вы не признаете это подарком, тогда отдайте. Потому что вы взяли незаконно. Потому что в 90-м году был принят закон, подробно прописанный, за который голосовали в Казахстане, конституционный закон Советского Союза. Там много что нарушено». Жителей Казахстана взбесили повышенные цены на топливо и продукты, теперь их едут подавлять войска РФ и Беларуси Уже в разгар нынешнего кризиса в Алматы Евгений Федоров еще раз высказался о ситуации в Казахстане: «Ситуация прояснилась! Похоже, Токаев вступил в антироссийский заговор с США!»

Поиски тлетворного западного влияния на Казахстан вообще стали популярным развлечением среди представителей российского истеблишмента. В частности, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил: «Очевидно, что правительство [Казахстана] упустило ситуацию и потеряло время, не просчитав совершенно логичную реакцию людей на повышение цен. Другое дело, что теперь эту реакцию кто-то может попытаться «оседлать» и использовать в своих целях, «качнув» ее дальше, — все это нам знакомо, известно и понятно».

Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС