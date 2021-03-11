Донбасс: будет ли российская разведка боем

Формально соблюдавшееся прекращение огня на линии соприкосновения в Донбассе находится под угрозой срыва. 27 июля прошлого года формально вступили в силу дополнительные меры по обеспечению перемирия, предусматривающие отказ от наступательных и разведывательно-диверсионных действий, от ведения упреждающего огня, а также от размещения тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.

Нельзя сказать, что все эти пункты сторонами соблюдались, но интенсивность обстрелов несколько снизилась. Однако в последние недели она вновь стала расти, отмечает газета «День«.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявляет: «Мы действительно с глубокой озабоченностью наблюдаем за растущей напряженностью на линии соприкосновения, мы фиксируем все чаще и чаще обстрелы территории Донбасса со стороны украинских вооруженных сил или разных формирований, которые у Украины имеются вблизи линии соприкосновения. Мы фиксируем вход украинских военных в те зоны, где они не должны быть после завершения разведения… Мы надеемся, что руководству Украины удастся удержать эти формирования и подразделения, которые то ли регулярная армия, то ли еще что-то, от дальнейших провокационных действий и от наращивания напряженности».

То же самое он призвал сделать партнеров по Нормандской четверке. А также указал на то, что под «красной чертой», которую Киеву нельзя переходить, он понимает «возобновление полноформатных боевых действий». При этом Песков уверил почтенную публику, что Москва будто бы оказывает влияние на власти непризнанных республик с тем, чтобы регион вернулся к перемирию.

Это — слова, которых уже было очень много сказано во время конфликта в Донбассе. И разнообразных «красных линий» с российской стороны назначалось немало. Этим заявлениям предшествовало очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, закончившееся безрезультатно. Российский представитель Борис Грызлов заявил, что Украина будто бы свела к нулю большинство ранее согласованных гарантий безопасности и провоцирует эскалацию конфликта в Донбассе.

Но гораздо больше значения, чем все эти слова, включая провокационное заявление главы RT Маргариты Симоньян: «Россия-матушка, забери Донбасс домой», имеет объявление о том, что руководство Народной милиции марионеточной «ДНР» разрешило своим подразделениям по всей линии фронта и в любой момент «ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника», якобы для «защиты населения от украинского террора». Естественно, подобное решение в Донецке могли принять только по команде из Москвы. А зачем новое обострение конфликта нужно Москве, и во что последние события на линии соприкосновения могут вылиться?

Думаю, что в ближайшие недели боевики при поддержке российских военных могут предпринять одну или несколько локальных операций уровня не выше батальонной тактической группы с использованием тяжелого вооружения с целью захвата одного или нескольких населенных пунктов, расположенных в «серой» зоне. Цель подобной эскалации, на мой взгляд, должна будет заключаться не только в проверке прочности украинской обороны, но и в том, чтобы проверить реакцию американской администрации Джо Байдена на обострение на Донбассе и выяснить, как далеко в своей поддержке Украины пойдет новый хозяин Белого дома.

Ограничится ли он дежурными словами дипломатической поддержки или, например, ускорит поставку Киеву тех или иных вооружений? От американской реакции во многом будет зависеть, насколько сильное давление будет оказывать Кремль на Украину в ближайшее время. Для Москвы возможная будущая эскалация конфликта на юго-востоке Украины будет всего лишь разведкой боем.

Многое также будет зависеть от того, сколь решительно Вооруженные силы Украины смогут противостоять возможным атакам со стороны российской армии и их марионеточных союзников. Давно и хорошо известно, что Америка помогает только тем, кто сам оказывается способен оказывать решительное противодействие агрессорам, а также докажет свою состоятельность в использовании американской помощи и сможет гарантировать, что она пойдет по назначению, а не станет объектом различных коррупционных схем.

От Европы же, и в первую очередь от Европейского Союза, как в военном, так и в дипломатическом и санкционном отношении, к сожалению, мало что зависит. Здесь весьма показательным оказалось одно вроде бы незначительное событие. Оказалось, что еще в прошлом году и уже после отравления Алексея Навального Франция, как сообщают теперь французские медиа, выслала «одного из руководителей экономического отдела посольства РФ в Париже», которого «застали в момент совершения акта шпионажа».

В ответ последовала ответная высылка французского дипломата из Москвы, и стороны договорились не разглашать сам факт взаимных высылок. И даже теперь, когда соответствующая информация стала достоянием прессы (очевидно, без участия официальных Парижа и Москвы), российское министерство иностранных дел, так же как и посольства России в Париже и Франции в Москве, отказались комментировать факт взаимной высылки дипломатов, хотя и не стали его опровергать. Все это свидетельствует о том, что в Париже продолжаются попытки выстроить мюнхенский курс по отношению к Москве, несмотря на все российские действия последних месяцев, его подрывающие.

Поэтому Украине не стоит рассчитывать на возможность расширения «нормандского формата» за счет США и Великобритании. Этого не допустит не только Россия, но и Франция и Германия, все еще пытающиеся строить с Москвой «бизнес, как обычно». Единственное, что остается Киеву — это быть максимально готовым отразить предполагаемое в ближайшее время наступление сепаратистов, не потеряв при этом никаких важных позиций и с минимумом собственных потерь в людях и технике. Только такой ответ может остановить дальнейшую эскалацию боевых действий.

Об этом свидетельствует весь опыт активных боевых действий на донбасском фронте в 2014—2016 годах, когда российские военнослужащие и их союзники прекращали наступательные операции тогда, когда несли большие потери и терпели локальные поражения. И, разумеется, в условиях, когда сепаратисты открыто заявили о своем праве вести «упреждающий огонь», такое же право должно быть предоставлено и ВСУ, без всяких оговорок, что является прерогативой Верховного Главнокомандующего.

Автор: Борис Соколов; ДЕНЬ