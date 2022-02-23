Если завтра война: правовые аспекты военного положения и как Россия может использовать его против нас

Думать о лучшем, но готовиться к худшему – вот самая оптимальная стратегия для граждан страны, оказавшейся в недобрый час на переднем крае истории, будь она неладна. Головокружительная быстрота, с которой меняется ситуация, заставляет задуматься о некоторых вопросах, которые могут оказаться на повестке дня в самое ближайшее время. Один из таких вопросов – возможное введение военного положения. Что это такое? Каковы права и обязанности граждан во время его действия?

Правовые нормы военного положения регулируются целым рядом законов и законодательных актов, главный из которых, безусловно, Закон Украины «Про правовий режим воєнного стану», принятый в 2015 году. Полный текст его есть здесь https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text , а мы издание «Ракурс» комментирует основные его пункті.

Как вводится военное положение?

Первый шаг к введению особого правового режима в связи с угрозой национальной безопасности делает Совет национальной безопасности и обороны. СНБО подает предложения президенту.

Шаг второй – президент издает указ о введении военного положения.

Шаг третий – после издания указа Верховная Рада на протяжении двух дней должна принять решение и утвердить указ. В случае его утверждения указ немедленно предается гласности через СМИ. Интересный момент: в статье 5 Закона «О правовом режиме военного положения» сказано, что в случае оглашения указа о введении военного положения в стране или отдельных регионах «керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності зобов’язані сприяти негайному прибуттю народних депутатів України на засідання Верховної Ради України та здійсненню їхніх повноважень». Правда, не поясняется, что будет тем депутатам, которые все-таки захотят унести ноги куда-нибудь подальше.

Шаг четвертый – Украина через Генерального секретаря ООН ставит в известность о введении особого правового режима государства, которые принимают участие в Международном пакте о гражданских и политических правах (ратифицированным еще Верховным Советом УССР в 1973 году) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text

Президент принимает решение о создании военных администраций, он же назначает глав военных администраций по предложению, внесенному Генеральным штабом ВСУ (детально этот порядок прописан в ст. 4 закона).

Ограничения военного положения

Военное командование и военная администрация в условиях военного положения могут вводить правовые ограничения, которые подробно описаны в статье 8 закона. Итак, в их полномочиях:

устанавливать или усиливать охрану важных объектов и вводить особый режим их работы.

вводить трудовую повинность, привлекая трудоспособных граждан к общественно полезным работам. (В это время за ними сохраняется предыдущее место работы, в целом же социально-правовые вопросы определяются Кабмином).

использовать мощности и трудовые ресурсы предприятий всех форм собственности.

принудительно отчуждать имущество – государственное, коммунальное, частное – для нужд государства и в установленном законом порядке.

вводить комендантский час и специальный режим светомаскировки.

вводить особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения людей и транспортных средств.

проводить проверку документов, при необходимости – осмотр вещей, транспорта, рабочих помещений и жилья (в законе сказано: «за исключением ограничений, установленных Конституцией Украины»)

запретить проведение мирных собраний, митингов, походов, демонстраций и других массовых мероприятий.

ставить вопрос о запрете деятельности политических партий и общественных объединений, ведущих антигосударственную деятельность.

устанавливать запрет или ограничения на выбор места пребывания или проживания граждан на территории, где введено военное положение. Запрещать гражданам, состоящим на учете в силовых структурах, менять место жительства без разрешения военного комиссара или другого уполномоченного лица.

регулировать работу электросетей, полиграфических предприятий, СМИ, заведений культуры, запрещать работу радиостанций коллективного и личного пользования и передачу информации через компьютерные сети, а в случае нарушений – изымать оборудование.

запретить торговлю оружием, сильнодействующими химическими и отравляющими веществами, алкоголем и спиртовыми настойками. Установить особый режим торговли лекарствами, содержащими психотропные вещества и прекурсоры. Изымать сильнодействующие вещества и учебную боевую технику у предприятий и организаций.

установить для физических и юридических лиц военно-квартирную (укр. Військово-квартирну) повинность по расквартированию военнослужащих, силовиков и эвакуированных.

установить порядок использования фонда защитных сооружений гражданской обороны.

проводить эвакуацию населения, материальных и культурных ценностей. Проводить обязательную эвакуацию содержащихся под стражей.

в случае необходимости водить нормированное обеспечение населения продуктами и товарами.

вводить дополнительные меры по усилению охраны государственной тайны, интернировать граждан государства, которое угрожает нападением или осуществляет агрессию против Украины.

Существует подробный план введения этих мероприятий, утвержденный Кабмином, его можно посмотреть на сайте ВР https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/544-2015-%D0%BF#Text

И да, введение военного положения не означает, что все эти меры будут автоматически приведены в действие. Конкретный список ограничений должен содержаться в указе президента о введении военного положения.

Введение военного положения Россия может использовать против нас

Нужно ли Украине вводить военное положение, издание «Деловая столица» поговорило с экспертом Украинского центра аналитики и безопасности Алексеем Киряцевым. Алексей Киряцев / Facebook.com «ДС» В свете последних событий и накала обстановки на украинско-российской границе будет ли Украина лучше подготовлена к атаке России, если мы введем военное положение? А.К. Военное положение — это особый правовой режим, предназначенный для отражения агрессии. Решение о введении такого режима у нас принимает президент на основании рекомендаций СНБО, а потом Верховная Рада его утверждает согласно законодательству Украины. Сегодня, учитывая риторику нашего президента, секретаря СНБО, министра обороны о том, что они не видят оперативно-тактических групп на границе, что говорило бы о готовности к широкомасштабной атаке со стороны России на Украину, введение военного положения просто невозможно. «ДС» Если риторика власти все же изменится, и военное положение все же будет объявлено — как может измениться политическая жизнь, и что такой режим будет означать для экономики? А.К. Для экономики и политической жизни введение военного положения предусматривает ограничение целого ряда конституционных прав и свобод граждан. Это, в частности, запрет на проведение митингов и собраний, и других прав и свобод гражданина, которые будут ограничены. Переход экономики на военное положение прямо связан с мобилизацией, определенными действиями в рамках мобилизационных планов, которые утверждаются правительством и имеют гриф «секретно». Поэтому непосредственное воздействие на экономику можно обсуждать уже по факту мероприятий, которые будут проводиться. То, что это не будет способствовать развитию экономики, безусловно. Но как это усилит обороноспособность страны, пока сказать сложно. «ДС» «Законом «О правовом режиме военного положения» предусмотрено, в частности, изъятие государством частной собственности, транспорта… А.К. Для этого достаточно указа президента. Если мы вводим военное положение прямо сегодня, есть ли потребность мобилизовать, скажем, какие-то производства для военных нужд? Наверное, на сегодняшний момент мы не можем об этом говорить. «ДС» Когда правильно вводить военное положение — после начала войны или на упреждение? А.К. Это целый план мероприятий, который должен перевести определенные секторы экономики на военные рельсы. Военное положение должно обеспечить защиту территориальной целостности и усиление обороноспособности страны. Определенные сектора будут переведены на круглосуточный режимы работы. Это закладывается в пакете документов, который готовится заранее. При этом экономика будет нацелена не на получение прибыли, как в обычное время, а на обеспечение жизнедеятельности страны и возможности защищать свою территорию. Говорить о конкретных мероприятиях сейчас мы не можем, они реализуются согласно мобилизационным планам, которые засекречены. «ДС» Может ли своевременное введение военного положения изменить ход войны? А.К. Своевременное введение такого положения, по сути, призвано усилить наши возможности для обороны страны. Но введение его с той риторикой, которую мы слышим, уверен, будет использовано нашими противниками. Они будут обвинять нас в том, что введение военного положения совершенно противоречит месседжам украинского руководства. И если оно утверждает, что нет оснований думать сейчас о скором наступлении РФ, то мобилизация, которая следует военному положению, может свидетельствовать якобы о том, что Украина сама собирается начать военную операцию, скажем, на Донбассе. Уверен, что в таком случае эта риторика будет использована Москвой против Украины. «ДС» То есть подобное решение не принесет позитива власти? А.К. На сегодняшний момент с такой подачей информации от нашего руководства, политических баллов мы не заработаем. Надо четко определить: либо у нас ситуация не настолько угрожающая, как утверждают наши партнеры, либо угроза все-таки максимальная. Не может секретарь СНБО говорить о том, что не видит угрозы широкомасштабного вторжения и тут же советовать президенту ввести военное положение.