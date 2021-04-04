Грядущая «республика Няш-мяш» или Как Пентагон может отомстить за убийство Пушкина

В Кремле так стали высоко задирать планку угроз Украине и Западу, что это начинает уже пугать и самих некоторых его обитателей. Их обеспокоенность 30 марта и озвучил такой индикатор настроений части кремлёвцев как Гиркин.

Он заявил, что полмира только и ждёт, чтобы РФ вторглась в Украину. После этого по ней будут нанесены удары с разных сторон и у Кремля начнут разбегаться глаза, а руки не будут успевать реагировать на происходящее. Гиркин не стал углубляться в подробности как всё будет происходить и лишь резюмировал, что для РФ это закончится печально. Ожидать от него прогноза о распаде РФ или о чём-то подобном было бы чересчур. Но когда этот фанатик войны и стабильный порицатель Путина за то, что тот не дал ему в 2014 г. с десяток дивизий и авиацию, чтобы дойти до Одессы, перестаёт балдеть от войны, то угадывается наличие в элитах РФ пораженческих настроений.

Тональность изложения Гиркина выдавала, что это не столько его собственные мысли, а те тезисы, которые его попросили озвучить на пробу. Адресованы они не массовой аудитории, а тем избранным, которые пишут отчёты. Это можно назвать беседой «башен» Кремля между собой, медиатором для которой выбрали Гиркина, поскольку его нельзя заподозрить в пораженческих настроениях. Их разговор пока идёт в режиме двух начинающих электриков. Одна «башня» говорит: «Давай соединим эти два провода». Другая отвечает: «А если током ударит?» и обе погружаются в размышления.

Примечательно, что этот эфир с Гиркиным начался с обсуждения «наезда» Поклонской на него. Она заявила, что Гиркин – это не светлое лицо русского мира, а его грязная задница, так как он людей на Донбассе убивал, куда она в детстве к бабушке ездила. Разумеется, экс-лицо прокуратуры Крыма не использовала анатомические сравнения. Но смысл бы тот же: войск РФ на Донбассе нет, так сказал Путин, но там есть «свободные наёмные ура-патриотические люди вроде Стрелкова, которые за русский мир убивают людей». Резюме от Поклонской: какая разница, Донбасс – это Украина или Россия, надо прекращать войну, «надо поставить точку и не надо распространять русский мир до планеты Марс».

Гиркин правильно диагностировал: Поклонская хоть и дура набитая, но не простушка, и озвучивает то, что её попросили, как депутата Госдумы от «Единой России». Зачем она это говорит не стал выяснять. Вероятно, не задумывался, а ведь ответ лежит на поверхности – Поклонская в первых номерах на пост главы обеих «молодых республик» после их слияния в одну «пожилую республику».

По замыслу Кремля она должна зачеркнуть Гиркина, Моторолу и всех остальных военных преступников своим лицом, столь поразившим в 2014 г. японских мультипликаторов, и стать новым «лицом Донбасса». Поэтому Поклонская и впала в воспоминания о бабушке и уверяет, что с детства любит Донбасс. Кремль, уповая на феменскую озабоченность в истеблишменте Европы, хочет предложить её Берлину и Парижу в качестве нового лица Донбасса, и чтобы те уговорили Зеленского начать переговоры с «Няш-мяш», риторику которого образца 2019 г. её сейчас учат копировать. Отголосок этих планов – «утечка» из Кремля в СМИ информации, что якобы с Берлином и Парижем удаётся договориться о признании Украиной «республик», о начале переговоров с ними, и остаётся лишь мелочь – уговорить Киев.

Есть ещё и такая мелочь как слить обе «республики» в одну и завести в них Поклонскую. Это действительно мелочь, поскольку мнения холопов Москву особо не интересуют, но на эту процедуру какое-то время всё равно уйдёт. Гораздо важнее прижать Берлин и Париж так, чтобы те согласились признать слияние «молодых республик» с Поклонской в одно целое и убедили Киев, что у него нет другого варианта, как признать новую «республику «Няш-Мяш» автономией в составе Украины.

Текущее бряцание оружием Москвы – это инструмент давления на Берлин и Париж, чтобы заставить их убедить Киев признать «республику «Няш-Мяш». Если бряцания оружием будет недостаточно, то Москва достанет свой фирменный аргумент – теракты, которых давненько не было во Франции и Германии. Может запустить и тему, что теракты совершают украинцы, чтобы не допустить признания ЕС «Северного потока-2».

Для разогрева такой темы в РФ стали пачками ловят тайные украинские террористические организации. То в Воронеже, то в Геленджике, а 2 апреля в Барнауле на Алтае арестовали «диверсанта» из некоего «Этнического национального объединения», который якобы хотел взорвать там мечеть. Перед этим он по указке из Киева составил список лиц неславянской внешности, торгующих на базарах Барнаула. Действительно, в Киеве только тем и озабочены, кто торгует на базарах Барнаула и не обижают ли там славян. Хорошо, что ФСБ рапортовало о поимке его второго апреля, а не первого апреля в День смеха. Первого апреля ФСБ более скромно доложило об аресте в Барнауле помощницы местного губернатора Стеллы Штань, которую давно следовало задержать только за её имя и фамилию. Везёт Барнаулу, ФСБ не забыло о нём, несмотря на то, что в 1930-ые туда не добрались троцкистско-зиновьевские террористы. Зато украинские добрались.

В Кремле тему украинских террористов, которые действуют во всех уголках планеты Земля и добираются до планеты Марс, а по дороге сверлят дырки в российских космических кораблях, считают такой же перспективной, как и создание на востоке Украины «республики Няш-Мяш». Москва ещё в 2019 г. пыталась устроить Поклонскую на работу в офис к Зеленскому, и та порывалась приехать в Киев. Но с Банковой ответили Кремлю, что готовы принять «Няш-Мяш» в прокуратуру только в качестве подследственной, чем охладили их пыл. Теперь опять сватают.

Но не всем «башням» Кремля нравится громадьё таких планов. Поэтому, Гиркин и начал свой эфир об опасности ударов по РФ с разных сторон после нового вторжения в Украину с комментирования «наезда» Поклонской на себя. Его опять использовали «втёмную», чтобы «наехать» на план с «республикой Няш-Мяш» и на всё громадьё. Гиркин естественно назвал Поклонскую проституткой и изменницей, которая уже выписалась из монархисток, признала ошибкой свою войну с фильмом «Матильда», перестала мироточить в этом направлении, и у неё теперь совсем новое обличье.

Комментирование слов Поклонской стало удобным мостиком, чтобы подвести к излиянию через Гиркина скепсиса части кремлёвцев в отношении громадья этих планов. Не то, чтобы эта часть принципиально против войны с США и Украиной, в этом она как раз солидарна со всем кремлёвским коллективом, но опасается, что в Пентагоне не поймут, что Москва всего лишь блефует, бряцая оружием, и ударят по ней по-взрослому в ответ на очередную военную провокацию типа боя под Шумами.

Выражение лица главы Пентагона афроамериканца Ллойда Остина не оставляет сомнений, что он готов отомстить московитам за убийство афророссийского поэта Пушкина, и за убийство детей в Ливии и в ЦАР тоже. Группе, стоящей за Гиркиным, уже сейчас обидно за будущую проигранную войну, и она пытается предостеречь коллег от увлечения блефом. Беспокоит её и то, что в случае казуса исполнителя Кремль может вообще утратить контроль над ситуацией. Также неизвестно, каких подобных казусов могут наделать ещё и в Украине, и в США.

Образно говоря, суровых кремлёвских «коршунов» уже бросает в дрожь от того, до чего могут доиграться бездарности и клоуны, рулящие, по их мнению, в Кремле. Если РФ опять нападёт на Украину, то в отличие от 2014 г. в дело вмешаются США и Великобритания без всякого НАТО, лишь ссылаясь на Будапештский договор. Мнения венгерских друзей Путина никто спрашивать не будет.

Гиркин, рассуждая об ударах с разных сторон, ничего нового не сказал. И без него было ясно, что ситуация движется к исполнению старого прогноза Энгельса, писавшего, придёт день, когда России предъявят счёт за всё, что она отняла у других. Этот день уже начинает обретать черты реальности. Процесс его приближения ускоряется вопросом Белого дома к Кремлю: когда уйдёт Путин, на который у Москвы не так уж много вариантов ответа.

В выборе варианта ответа Путину укололи вакцину неизвестного происхождения и теперь, по расчётам российских наблюдателей, он с 7 мая сможет смело идти в народ, не боясь вируса, и оглашать своё послание к Федеральному собранию. Собственно, 9 мая – это крайний срок, когда Кремль должен дать конкретный ответ Белому дому о своих видах на Путина и Россию.

На выбор варианта ответа Кремлём могут серьёзно повлиять ввод Китаем своих войск в Мьянму для изгнания путчистов и другие события, которые вскоре произойдут недалеко от РФ. После того, как Совет Безопасности ООН 2 апреля единодушно осудил военную хунту в Мьянме у Китая де-факто появилась возможность сделать это подобно Вьетнаму, который ввёл войска в Кампучию, чтобы избавить её от режима Пол Пота. У Вьетнама на то было лишь молчаливое согласие всех и молчаливое несогласие Китая. Теперь у Китая есть возможность потренироваться на Мьянме в изгнании русского мира прежде, чем заняться его удалением из других мест.

Автор: Сергей Климовский; страница автора в Фейсбук