Как налоговая амнистия вводит «презумпцию виновности» для украинцев

«Шанс для украинцев выйти в «белую», «искупить грехи перед государством» и пр. эпитеты активно использовались при продвижении закона о налоговой амнистии. Цель, казалось бы, благая – чтобы доходы, сбережения и личное имущество всех граждан Украины враз «стали видны, как на ладони».

Так государство поймет, кто жил и работал честно, а кто прятал свои реальные доходы. Последние же якобы смогут избавиться от своего бремени, показав все нажитое и уплатив с нажитого государству определенный процент. К примеру, наличные средства больше определенной суммы отнести в банк и заплатить 5%. Напомню, что все это не касается чиновников, депутатов, а также лиц под санкциями.

Однако поскольку закон не содержит механизма разграничения того, что считается добытым легально, с уплатой всех налогов, а что – нелегально, то все украинцы (кроме чиновников и депутатов) формально подпадают под действие налоговой амнистии. А значит, им: или же придется показать все, что больше установленного в законе «норматива» (к примеру, наличные больше 400 тыс. грн и или же если площадь ваших квартир превышает 120 кв. м), или же потом долго и мучительно доказывать налоговой законность приобретения своих активов.

Уже сейчас очевидно, что налоговая аминистия не будет пользоваться популярностью среди граждан. Может показаться, что закон не имеет реальных рычагов влияния для таких «несознательных» украинцев, но «дьявол кроется в деталях».

Дело в том, что в доработанном ко второму чтению профильным налоговым Комитетом парламента законопроекте Президента Владимира Зеленского содержится норма, согласно которой, даже если вы не подали декларацию, вы как бы совершили определенное действие (т. н. «юридическая фикция»).

О чем речь?

В Законе, принятом 15 июня Верховной Радой, есть следующая норма:

«Особи, які мають право відповідно до цього підрозділу скористатися правом на одноразове (спеціальне) добровільне декларування та не скористалися таким правом, вважаються такими, що повідомили контролюючий орган про відсутність у власності станом на дату завершення періоду проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичної особи, одержаних (набутих) за рахунок доходів, з яких не сплачено або сплачено не в повному обсязі податки і збори відповідно до податкового законодавства на момент нарахування (отримання) таких доходів та/або склад та обсяг таких активів перебуває в межах, визначених пунктом 10 цього підрозділу».

Т. е., если вы не подаете декларацию, императивно будет считаться, что вы имеете до 400 тыс. грн, квартиры площадью до 120 кв. м, дом – до 240 кв. м, нежилую некоммерческую недвижимость 60 кв. м, автомобиль среднерыночной стоимостью не более 400 тыс. грн с объемом двигателя не более 3 литров, земельный участок в размере бесплатной передачи.

Что касается законности приобретения всего, что больше указанных выше нормативов, то тут могут возникнуть вопросы. А также, если в дальнейшем вам вдруг захочется купить что-то дороже по стоимости, чем 400 тысяч грн.

Прямого ответа на то, когда вам придет сообщение от налоговой с «просьбой» показать, как удалось купить то или иное имущество, пока что закон не содержит. Видимо, он станет известен в следующей инициативе, которую предписали разработать Кабмину.

Таким образом, по сути, закон ведет к нивелированию принципа презумпции невиновности, ведь граждане должны будут доказать свою «невиновность». Да, формально негласный автор законопроекта утверждает о добровольности такой декларации и о том, что «если вы легально получили свои активы, то декларацию подавать не нужно», однако ко второму чтению именно с его подачи появилась поправка о следующем шаге, которым планируется ужесточить меры по проверке доходов. Так, в течение 9 месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона Кабмин обязан будет разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об усилении контроля за полнотой налогообложения доходов физических лиц.

Кроме того, законом нивелируется принцип презумпции правомерности сделки. Ведь придется подтверждать происхождение средств каждый раз, когда сделку заключают «неамнистированные», т. е. неподавшие декларацию граждане.

Когда налоговая возьмется за работу с «неамнистированными» украинцами, возможно, это и принесет деньги в бюджет, который, вероятно, прохудился, если государству приходится прибегать к таким совсем уж непопулярным методам. Но это будет очень краткий успех для государства.

С точки зрения же долгосрочной перспективы такой закон негативно повлияет на внутреннего инвестора. Операции по купле-продаже имущества уйдут в тень еще больше, граждане будут искать новые способы скрыть свои доходы, а налоговая получит сверхширокие возможности выбирать себе «жертв» (что, опять таки, коррупционный фактор).

Суды же «утонут» в исках по обжалованию налоговых уведомлений.

Закон содержит массу других нюансов, но вышесказанное – это базовые вещи, которые нивелируют суть самой идеи «добровольного декларирования».

Механизм должен заработать с 1 сентября, если, конечно, Президент Владимир Зеленский, подпишет принятый Радой закон, несмотря на все доводы специалистов из юридической и экономической среды. А этих специалистов сложно обвинить в том, что они относятся к одному «политическому лагерю». Возможно, Главе государства стоило бы запросить независимый прогноз для такого закона, а не прислушиваться лишь к авторам идеи, которая, несомненно, потянет экономику государства «вниз».

Автор: Святослав Пограничный, доктор философии в сфере права; «Судебно-юридическая газета»