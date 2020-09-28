Как Украине добиться лишения России места постоянного члена Совбеза ООН и права вето

Законно ли Россия занимает место в ООН и Совете Безопасности? Наверняка многие в ответ с недоумением пожмут плечами: «Что за вопрос?». Ведь Россия, на что не устают с гордостью обращать внимание в Москве, — правопреемница СССР и его продолжательница.

К тому же есть решение Совета глав государств СНГ о поддержке Российской Федерации «в том, чтобы она продолжила членство СССР в ООН, включая постоянное членство в Совете Безопасности и других международных организациях», принятое 21 декабря 1991 года.

Не забывают в Москве ссылаться и на молчаливое принятие к сведению ООН письма российского президента Бориса Ельцина от 24 декабря 1991 года, которым россияне проинформировали генсека Организации: членство СССР в ООН в целом и СБ ООН в частности продолжает РФ при поддержке стран СНГ. И напоминают о том, что 13 января 1992 года МИД России направил правительствам других стран ноту, содержащую просьбу рассматривать РФ как сторону всех международных договоров вместо СССР.

Вот только Россия получила место в ООН не в результате соблюдения требований Устава Организации, а в обход его, пишет ZN.UA. «Это очень мутная история, как Российская Федерация заняла место Советского Союза в ООН. И письмо российского президента, и реакция на него со стороны ООН вызывает много вопросов», — не раз приходилось слышать мне от собеседников в ходе консультаций.

Юристы-международники (в том числе и российские) уже давно обращают внимание на то, что принцип продолжательства (континуитета) неприменим к РФ, поскольку в ряде документов было юридически закреплено прекращение существования СССР и образование СНГ. А значит, после распада Советского Союза членство этого государства в ООН автоматически прекратилось. И Россия, которая в отличие от Украины и Беларуси не являлась членом ООН с 1945 года, должна была проходить процедуру вступления согласно статье 4 Устава.

Так поступили другие бывшие республики Советского Союза. Да и не только они.

Вот несколько примеров. После распада Чехословакии в 1993 году заново вступали в ООН Чехия и Словакия. А после распада Социалистической Федеративной Республики Югославии так вынуждена была действовать Федеративная Республика Югославия, в состав которой входили Сербия и Черногория. При этом ФРЮ, как и РФ, ссылаясь на принцип континуитета заявляла о продолжении членства в ООН вместо СФРЮ. Однако, что оказалось позволительно Москве, стало непозволительно для Белграда: Совет Безопасности решил, что ФРЮ должна заново подать заявку на членство. Что та и сделала в 2000 году.

В истории ООН России единственной удалось стать членом данной организации, минуя обязательные процедуры. В том числе не подписывая Устав ООН и не ратифицируя его. Примечательно, но в статье 23 Устава в перечне постоянных членов СБ ООН до сего времени упоминается СССР, а вовсе не РФ. «Статья 23 представляет собой правовую коллизию, поскольку ставит под сомнение статус России как члена ООН и постоянного члена Совета Безопасности», — обратил внимание ZN.UA юрист-международник профессор Владимир Василенко.

Членство России — следствие политического решения 1991 года лидеров как бывших советских республик, так и государств — членов ООН. Каждая из сторон преследовала свои цели. Страны СНГ хотели сохранить хорошие отношения с РФ и не усложнять их с ООН и ее членами. А для прочих замена таблички «СССР» на «Российская Федерация» означало урегулирование международного статуса новосозданного государства с крупным ядерным арсеналом, удовлетворение его претензий на статус «великой державы», а также решение проблемы вакантного места в СБ ООН.

«Конечно, с членством России в ООН не все чисто с юридической точки зрения. Но в 1991 году все пошли по пути наименьшего сопротивления. Был консенсус и между государствами бывшего СССР, и между постоянными членами СБ ООН, и между странами — членами Организации. Был консенсус и в секретариате самой ООН. Все молча согласились с этим», — отметил Владимир Василенко, в составе украинской делегации участвовавший в переговорах в Алма-Ате в декабре 1991 года.

Более четверти века на нелегитимное членство России в ООН и Совете Безопасности в мире внимания не обращали. Так, может, уже пора исправить эту ошибку? Ведь Россия грубо нарушает Устав ООН (в частности статьи 2 и 23), развязав и продолжая войну против нашей страны и оккупируя часть территорий Украины и Грузии. Угрозы, связанные с поведением Москвы на международной арене, возрастают, учитывая и игнорирование Россией международного права, и активное использование ею права вето не для решения конфликтов, а для прикрытия собственных внешнеполитических авантюр. Да и количество стран — обладателей ядерного оружия сегодня уже не ограничивается пятью постоянными членами СБ ООН, а РФ не является одной из ведущих экономик мира.

Безусловно, для того чтобы изменить устоявшееся положение вещей, необходима политическая воля. Как самой Украины, так и постоянных членов СБ ООН, и стран — членов Организации. Признаю: в беседах со мной многие дипломаты и юристы-международники отмечали, что сегодня инициатива по пересмотру статуса России в ООН практически нереализуема. Как из-за политики нынешней украинской власти, так и из-за позиции основных геополитических акторов.

На Банковой предпочитают не дразнить и не раздражать Кремль и уже давно не называют Россию агрессором. (Зато ООН Зеленский отважно критикует за бездеятельность и призывает международное сообщество к ее реформированию.) А постоянные члены СБ ООН (прежде всего США и Китай ), в свою очередь, не готовы принимать решительные меры в отношении РФ и ставить вопрос о правомочности пребывания России в Совете Безопасности.

Прежде всего, из-за сложных геополитических раскладов. Но также и потому, что это грозит реформированием данного органа, чему в силу тех или иных причин всячески сопротивляются многие члены ООН. Несмотря на обвинение России в нарушении ею международного права и введенных против нее санкциях за агрессию в отношении Украины, Запад продолжает сотрудничать с Москвой, рассматривая ее как необходимый элемент и в борьбе с терроризмом, и в урегулировании ситуации в Сирии и Ливии.

«Добиться признания нелегитимности членства РФ в ООН вряд ли получится, пока в мире не произойдут кардинальные геополитические изменения. Но пример с КНР, получившей в 1971 году место в СБ ООН, дает надежду на возможность такого решения. Важно будет не упустить шанс и, своевременно подготовившись, использовать юридические аргументы в свою пользу», — в свою очередь отметил в комментарии ZN.UA заведующий кафедрой международного права и сравнительного правоведения Национального авиационного университета Тимур Короткий.

Напомним, что до октября 1971 года Китай в ООН и СБ ООН представляла Китайская Республика, а вовсе не Китайская Народная Республика. Но в результате изменения позиции США в ООН был достигнут политический консенсус, вследствие чего Генассамблея ООН приняла резолюцию 2758 «Восстановление законных прав Китайской Народной Республики в Организации Объединенных Наций», в соответствии с которой Пекин занял место Тайбэя в ООН и СБ ООН. Впрочем, как и в случае с РФ, в статье 23 Устава, где перечисляются постоянные члены Совета Безопасности, сохраняется упоминание о Китайской Республике.

Чтобы поднять на международной арене вопрос о нелегитимности членства РФ в ООН и СБ ООН, Киев сначала должен пересмотреть собственную политику и постоянно говорить о противоправном пребывании в них России на всех экспертных и дипломатических площадках. Как особо обращают внимание эксперты, данные заявления должны звучать в контексте нарушений Россией критериев членства Организации и проводимой ею войны в Украине. Однако одних слов, безусловно, мало.

Киев также может отозвать свою подпись под решением Совета глав государств СНГ от 21 декабря 1991 года, что должно положить начало международно-правовому процессу признания неправомерности получения РФ статуса члена ООН и постоянного члена Совета Безопасности. Но, как полагает Владимир Василенко, этот путь может оказаться бесперспективным, поскольку прошло уже много лет с момента принятия данного решения и нет доказательств, что Россия оказывала давление на подписантов. «Уже действует обычная норма международного права», — констатирует профессор Василенко.

По его мнению, существует другой путь: Генассамблея ООН может обратиться в Международный суд ООН с просьбой дать консультативное заключение о том, был ли соблюден Устав ООН при оформлении членства РФ в Организации и существуют ли основания для ее постоянного членства в Совете Безопасности. И хотя данное решение будет носить рекомендательный характер, «в случае, если для России оно будет иметь негативный вывод, то даст основания для дальнейших действий Украины, других заинтересованных стран-членов и органов ООН».

Подобный путь не обещает быть легким. Но Киеву стоит добиваться восстановления справедливости. Ведь заняв место в ООН и Совете Безопасности с нарушениями Устава Организации, Россия продолжает брутально попирать международное право и при этом цинично злоупотреблять своим нелегитимно полученным правом вето, не дающим возможности призвать ее к ответу, в том числе за развязанную против нашей страны войну.

Автор: Владимир Кравченко; ZN.UA