Как умирает российский оружейный миф про «аналоговнет» и «вундервафлю»

На Су-57 нацелилась было Индия. Но, обжегшись на Су-30МКИ, показавших непригодность для нормальной эксплуатации в боевых условиях, индусы вышли из совместного с Россией проекта FGFA — индийского варианта Су-57, не дождавшись принятия оригинального Су-57 на вооружение российских ВВС. Индусов можно понять, поскольку с Су-30МКИ их здорово надули. Не имея средств на разработку этой чудо-техники, Москва втянула Дели в долевое участие, в итоге всучив ему непригодный для боя хлам, вдвое уступающий по дальности ближайшему конкуренту – французскому Rafale, честному представителю поколения 4+. Су-35 тоже уступает Rafale, чем, собственно, и были вызваны отказы от его закупок, в сумме, примерно от 50 машин.

Индийский же заказ на Су-35 ушел в тень: от него вроде бы и не отказались явно, но о поставках Су-35 в Индию ничего не слышно. Возможно, что на фоне санкций у россиян возникли проблемы с их производством, поскольку вся авионика для Су-35 — покупная. Санкциями был вызван и срыв заказов: Россия не смогла укомплектовать Су-35 РЛС с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) и продвинутой авионикой, которые ранее импортировала. Так что санкции, хоть и криво, но работают, и о производстве СУ-57, если их не снимут, или не обойдут, россияне могут забыть. Единичные экземпляры для авиашоу не в счет.