Крым оккупированный: как продолжить сопротивление и ускорить возвращение полуострова

Семь лет назад, 26-го февраля 2014 года в Симферополе на площади перед Верховной Радой АРК здравомыслящие люди собрались, чтобы противостоять принятию решений о «российском Крыме» и заявить о своей поддержке Украины.

Несмотря на агрессивное противостояние пророссийских крымчан, участники проукраинского митинга смогли в тот день отстоять свои лозунги и не дали депутатам принять сепаратистские решения. Российский оккупант все равно пришел на крымскую землю, но 26 февраля стало в Украине Днем сопротивления оккупации Крыма. Как продолжить это сопротивление и ускорить деоккупацию Крыма, агентству Укринформ рассказали крымчане, жизнь которых резко изменилась после 26 февраля 2014 года.

«КЛЕВАТЬ МОЗГИ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ»

Крымский журналист Николай Семена самым важным фактором деоккупации полуострова считает уход с политической арены российского президента.

Николай Семена / Фото: hromadske.ua

«В России очень хорошо знают, что должно произойти в мире, в России и в Украине, чтобы Крым вернули в Украину. Именно поэтому верхушка власти в России принимает меры для того, чтобы отдалить это событие – они сделали пожизненной власть Владимира Путина. Они внесли в законодательство нормы о том, что Россия не всегда подчиняется международному праву, они учредили непомерные наказания для своих граждан, которые высказывают сомнения о новом статусе Крыма», – отметил Семена.

Поэтому, считает он, чтобы вернуть Крым, нужно идти от противного – всегда и везде «клевать мозги российской власти» новыми резолюциями и заявлениями о том, что Крым – это Украина. О том, что Крым должен быть возвращен, что Россия должна вернуться в цивилизованное правовое поле и отменить все дискриминационные нормы, закрепленные в конституции и законах, что и станет залогом «избавления мира от путинизма».

«Я думаю, что развал Российской империи будет главным событием ХХI столетия, параллельно будет покончено с рецидивами тоталитаризма в мире. Спусковым крючком для этих событий станет уход с политической арены Владимира Путина. Ликвидация путинизма будет происходить сложно, с эксцессами, преодолевая сопротивление, возможно, не один год, но это неизбежно», – уверен журналист.

Огромную роль в создании антипутинской коалиции, считает Николай Семена, должна сыграть «Международная платформа» по деоккупации Крыма.

«Есть надежда, что новое формирование вернет Будапештский меморандум, как обязательный документ международного права. Тем более, что прежние утверждения о том, что меморандум содержит слово «заверения», а не «гарантии», не соответствует действительности. Меморандум подписан в нескольких экземплярах на нескольких языках, которые имеют одинаковую юридическую силу, и в русском и в украинском вариантах стоит слово «гарантии», безотносительно к тому, что написано в английском варианте», – отметил журналист.

После того, как заработает международное право, мир выдвинет против Владимира Путина «не прежние щадящие, а чувствительные и непреодолимые для России санкции, в том числе военного характера».

Более того, считает Семена, «если мир объединится в своих требованиях и предъявит России ультиматум, если это будет доведено до сознания всего российского народа, русские сами сметут путинизм, и страна встанет на демократический путь развития».

ЭКОНОМИЧЕСКИ СИЛЬНАЯ УКРАИНА И БОРЬБА С «РУССКИМ МИРОМ»

Что касается тезиса об экономически сильной Украине как важном факторе деоккупации Крыма, то, по мнению журналиста, он важен, но только в части восстановления разоренного Россией полуострова.

«Да, экономически сильная Украина – это важный козырь, и важный фактор в деле деоккупации Крыма. Украина должна быть экономически сильной, чтобы восстановить разоренный оккупантами Крым. Однако тезис о том, что если Украина станет экономически сильной, то Крым сам возвратится под ее юрисдикцию, не состоятелен. Во-первых, Крым не сам ушел из Украины, и он не в состоянии сам возвратиться. Во-вторых, в Украине – и в экономическом, и в политическом, и в социальном, и в экологическом плане – всегда было лучше, чем в России», – считает журналист.

В подтверждение своих слов он рассказал о миграционных потоках военных, переселявшихся из Московии в Украину в поисках лучшей жизни, начиная с ХVII века. Даже семья родителей Никиты Хрущева, рассказал он, в начале ХХ века переехала из голодной Курщины на Донбасс, в Юзовку.

«Хрущев писал в воспоминаниях, что он больше никогда, даже в Москве, не жил более обеспеченно, чем в годы своей юности на Донбассе, особенно во времена НЭПа», – поведал журналист.

По его словам, во времена СССР Украину в качестве своего нового места жительства особенно любили выбирать увольняемые в запас офицеры, служившие на Дальнем Востоке, в Сибири и на Севере. Так была сформирована нынешняя российская диаспора в Украине.

«Да и Крым в 1954 году Россия передала Украине только потому, что сама не могла справиться с его восстановлением после войны. Украина справилась, но миф о том, что в России жить лучше, чем в Украине, появился исключительно благодаря российской пропаганде», – считает журналист.

По его мнению, Украина должна усвоить три главных урока о причинах оккупации Крыма Россией.

«По-первых, к 2014 году мир так ничего и не смог противопоставить вековой завоевательской политике России и ее пропаганде «русского мира». Во-вторых, мир верил в силу международного права и, в частности, Хельсинского акта о нерушимости границ в Европе, полагая, что в ХХI веке оккупации недопустимы и надежная оборонительная система против путинизма в Европе не нужна. В этой системе европейских стран Украина оказалась самым слабым и незащищенным звеном», – рассказал Семена.

По его мнению, если бы Украина до 2000 года была принята в НАТО без всяких условий, то к 2014 году она была бы уже сильной в экономическом и военном плане страной, которая могла бы стать непреодолимым барьером против экспансии России в Европу.

ШАНС УСКОРИТЬ ВОЗВРАЩЕНИЕ КРЫМА С ПОМОЩЬЮ США

Член Краевой Рады украинцев Крыма, кандидат исторических наук Андрей Иванец считает, что сегодня, с приходом к власти новой администрации США, Украина имеет шанс ускорить процессы деоккупации Крыма. Однако успех будет зависеть от того, как украинская власть сможет решать свои накопившиеся проблемы.

«С приходом новой администрации США мы имеем шанс динамизировать процесс деоккупации и реинтеграции Крыма. Конечно, результат будет не завтра, но перед украинским руководством открылись новые возможности ускорить возвращение оккупированного Крыма», – считает Иванец.

Андрей Иванец

По его мнению, шансы на это существенно возрастут, если в крымском вопросе в первую очередь будет проявлена активность в сфере дипломатии.

«В этом плане с осторожным оптимизмом можно говорить о позитивном движении за последний год. Вопрос Крыма на международном уровне должна активизировать «Крымская платформа», тема которой вошла в стадию практической реализации», – прокомментировал Иванец.

Кроме того, считает эксперт, сегодня Украина должна начать активные действия для получения статуса союзника США вне НАТО.

«Сегодня этот статус имеют некоторые страны, например, Израиль. Таким образом, наш общий курс на евроатлантическую интеграцию сохранится, но поскольку он рассчитан на долгосрочную перспективу, а мы имеем дело с очень опасным соседом, который ведет агрессивную войну против Украины, развернул группировку у нашей границы на Востоке, милитаризовал Крым и превратил его в плацдарм для нападения, то статус союзника США вне НАТО станет сдерживающим фактором и усилит нашу безопасность и оборону», – считает Иванец.

Также, по его словам, Украине необходимо поднять вопрос законности членства РФ на заседаниях Совета Безопасности ООН.

Эксперт назвал ненормальной ситуацию затянувшегося кризиса в международной организации, которая была призвана предотвращать военные конфликты и в которой от имени СССР заседает страна-агрессор.

«Статут этой организации предполагает, что там должен заседать СССР. Ни одна из его бывших республик не имеет права занять место СССР. Поэтому Россия, которая грубейшим образом разрушает мировой порядок, проявляет агрессию и не скрывает своих реваншистских настроений, имеет сомнительные права на присутствие в Совете безопасности ООН и блокирует вопросы, которые могут ее останавливать», – сказал историк.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ УКРАИНСКИХ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ

Кроме международного блока, Иванец упомянул целый ряд вопросов по Крыму в сфере законодательства, которые ждут своего рассмотрения в украинском парламенте. Это и отмена закона о свободной экономической зоне «Крым», который не содействует процессу деоккупации полуострова, и принятие закона о коллаборационизме.

«Тема острая и будет еще более острой в период активной деоккупации, и особенно в процессе реинтеграции Крыма. Должны быть правила игры, люди на оккупированной территории должны понимать, что такое коллаборационизм, какая за него ответственность и выбирать свою стратегию выживания в условиях временной оккупации», – считает член Краевой Рады Украинцев Крыма.

По его словам, аналогичный подход касается вопроса колонизации полуострова. Здесь также необходимо принять закон, чтобы граждане РФ, которые незаконно заехали на оккупированную территорию, знали о мере своей ответственности перед Украиной и имели время выехать с полуострова. В противном случае они будут подпадать под действие закона об ответственности за незаконную колонизацию Крыма.

Как рассказал Иванец, оккупационные власти утверждают, что за последние 7 лет в Крым переехало более 200 тысяч россиян, но на самом деле – на украинскую территорию незаконно заехало не менее 500 тысяч человек, что «очень серьезно меняет социально-психологическую и этнополитическую ситуацию в Крыму».

Эксперт также считает необходимым признать недействительным договор между Украиной и РФ об общем использовании Азовского моря, принять закон о территориальном море и начать процедуру определения морских границ Украины.

«Такие прецеденты есть, и это тоже усилит украинские позиции в юридическом смысле в момент деоккупации и реинтеграции Крыма», – считает Иванец.

Кроме того, он предложил создать Фонд деоккупации и реинтеграции Крыма, который бы аккумулировал средства и на конкурсной и целевой основе выдавал финансовую помощь общественным организациям, аналитическим центрам, которые занимаются крымскими вопросами. Фонд также мог бы быть одним из механизмов поддержки тех крымских СМИ, которые выехали с территории Крыма, как например «Крымская светлица», АТR и другие.

По мнению эксперта, среди важных гуманитарных аспектов – поддержка выпускников крымских школ, желающих получить образование в Украине. С этой целью, считает он, было бы целесообразным создать в Херсоне центр дистанционного обучения для крымских детей.

В целом, отметил Андрей Иванец, тема Крыма – очень важна для Украины и вопрос его освобождения не менее, а даже более актуальный, чем Донбасс.

«Крым – это территория, которая дает возможность контролировать морские пути Украины. Захватив Крым у нашего экспортно ориентированного государства, Россия фактически заблокировала морские пути в Азовском море и создала серьезную угрозу в Черном. Плюс Крым – это 80% украинского шельфа, на территории которого лежит ключ к энергетической независимости страны. Россия захватила Крым именно в тот момент, когда на шельфе по украинской лицензии должна была начать работу крупная транснациональная корпорация», – рассказал Иванец.

По его словам, за семь лет оккупации Крыма Россия незаконно выкачала миллиарды кубометров газа, используя то оборудование, которое было закуплено на средства украинских налогоплательщиков. Лишь захваченные оккупантами «вышки Бойко» обошлись в 800 млн долларов.

«Поэтому проблема оккупации Крыма даже острее, с точки зрения безопасности, экономики. Да плюс еще есть гуманитарные аспекты – в оккупированном Крыму дискриминируют украинскую громаду и коренной народ Украины – крымских татар. Проживают там и другие коренные народы – караимы, крымчаки. Вместе со всеми гражданами Украины, которых оккупанты лишили многих гражданских и политических прав, они ждут восстановления украинской юрисдикции. Поэтому для выживания Украины как самостоятельного европейского государства очень важно освобождение Крыма», – резюмировал историк.

КРЫМСКОТАТАРСКИЙ ФАКТОР

По мнению заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, деоккупация Крыма невозможна, если усилия к этому будет прилагать только международное сообщество.

Ильми Умеров

«Ускорить деоккупацию Крыма могут эффективные санкции со стороны сильных стран-партнёров Украины. Однако достигнуть результата будет невозможно, если сама Украина продолжит экономические взаимоотношения со страной-агрессором, в том числе, закупки электроэнергии и газа», – сказал Умеров.

Как считает бывший политзаключенный, Украина должна занять более жесткую позицию в отношении страны-оккупанта.

«Создающаяся «Крымская платформа» не будет иметь успеха, если сама Украина не займёт более жёсткую позицию против Российской Федерации. Саммит – это всего лишь площадка для обсуждения всех возможных вариантов давления на врага. Оказывать это давление придётся именно Украине. Конечно же, под прикрытием Организации Объединенных наций, Европейского союза, НАТО, ОБСЕ», – считает Умеров.

Кроме того, отметил замглавы Меджлиса, позиция Украины на международном уровне будет зависеть от того, как власть относится к коренному народу оккупированного Крыма.

«Нерешенные вопросы, среди которых – принятие законов о «статусе крымскотатарского народа», о «коренных народах в Украине», а также внесение изменений в Конституцию Украины для создания в Украине крымскотатарской автономии, ослабляют позиции Украины. Принятие же этих решений только усилят позиции Украины как страны, гарантирующей реализацию неотъемлемых прав крымских татар», – сказал бывший политзаключенный Ильми Умеров.

Прокомментировал данный вопрос и другой заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Украины Ахтем Чийгоз. По его словам, вопрос изменения статуса АРК на национально-территориальную автономию в границах Украины – это «не просто вопрос справедливости по отношению к крымскотатарскому народу, а в первую очередь, инструмент давления на общего врага».

Ахтем Чийгоз

Чийгоз также убежден, что решение крымскотатарской проблемы «необходимо самой Украине».

В целом, считает зампредседателя Меджлиса, за два последних года в вопросах деоккупации Крыма «возникла пауза, которую российская пропагандистская машина пытается максимально использовать для укрепления своих позиций».

Нардеп высказал пожелание, чтобы программные документы «Крымской платформы», в частности, Декларация, несли конкретную информацию о многочисленных нарушениях в Крыму, а Меджлис был задействован в форуме, как представительный орган крымскотатарского народа и субъект оккупированной Россией территории».

ПРОРЫВ БЛОКАДЫ КАРАВАНОМ СУДОВ

Украинский диссидент и спортсмен Олег Софяник считает, что ускорить деоккупацию Крыма можно, применив опыт «Флотилии Свободы», которая 10 лет назад отправилась с гуманитарным грузом прорывать блокаду, установленную Израилем у сектора Газа.

«Несмотря на мое крайне негативное и отрицательное отношение к палестинским группировкам и анклаву сектор Газа, идея «Флотилии Свободы» интересна и вполне применима к оккупированному Россией Крыму», – сказал Софяник.

Олег Софяник

Севастополец считает, что отправка каравана судов для прорыва железного занавеса, установленного российскими оккупантами вокруг захваченного ими Крыма, была бы огромным шагом вперёд в деле ускорения деоккупации полуострова.

«Эта акция была бы серьезным и решительным шагом в деоккупации Крыма. В качестве гуманитарного груза можно взять продукты и лекарства для томящихся в крымских тюрьмах политзаключённых и их семей. Риск для участников акции огромный. Российские власти естественно ответят репрессиями, но необходимо действовать, несмотря на все риски и опасности», – считает активист.

По его словам, акция привлекла бы внимание всего мира к реальному положению дел в оккупированном Крыму и серьезно бы подорвала позиции РФ, как страны-оккупанта и захватчика.

Ряд турецких судовладельцев, отметил спортсмен, готовы участвовать в организации этой акции. По его словам, участие в ней могли бы принять политики, журналисты, правозащитники и даже шоу-звёзды из западных стран.

Сам Софяник готов лично «отправиться в Крым с миссией свободы».

Он сообщил, что с идеей прорыва блокады Крыма караваном судов выступил российский радикальный активист, в настоящее время проживающий в Украине, Борис Стомахин. Борец с путинским режимом Софяник ее поддержал и, по его словам, подготовка к акции уже началась.

Кроме того, считает активист, на международном уровне необходимо инициировать вопрос признания ФСБ террористической организацией.

«Было бы замечательно, чтобы это произошло в международном правовом поле. Но на Западе этот процесс длится очень долго, хотя фактов о пытках, убийствах, совершаемых этой бандой чекистов, более чем достаточно», – считает диссидент.

И замечает, что неплохо, если бы первой в этом начинании была Украина – как наиболее пострадавшая от страны-агрессора».

Автор: Зера Аширова, Киев; УКРИНФОРМ