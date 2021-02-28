Кто может стать частным детективом в Украине

17 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О частной детективной деятельности». Удастся ли ему стать законом — посмотрим. Дело в том, что судьба законопроектов, принятых в первом чтении, может оказаться, мягко говоря, непредсказуемой.

Вспомните, как в апреле 2016 года во многих СМИ прошла новость о том, что в Украине, дескать, «принят закон о частных детективах». Ну приняли его в первом чтении, а затем президент предложил поправки, и закончилось все президентским вето, преодолеть которое не удалось. И в декабре 2018-го законопроект «О частной детективной (розыскной) деятельности» благополучно прекратил свое существование, отмечает издание «Ракурс«.

Но, предположим, история с законопроектом №3010, за который на днях проголосовали парламентарии, закончится хеппи-эндом, и он в итоге станет законом. Значит ли это, что частные детективы смогут эффективно работать в правовом поле? А вот это вряд ли.

Слишком многого хотели?

В законопроекте, подготовленном шесть лет назад, пятого президента Порошенко смутило, например, то, что разрешения частным детективам должен был выдавать Минюст, а розыск — это то, чем занимаются органы внутренних дел. И вообще тот законопроект разрешал детективам слишком много непонятных вещей, в частности собирать сведения, которые могли бы служить доказательствами в суде. А как же Уголовный процессуальный кодекс Украины? Согласно ему полновесные доказательства должны быть собраны с соблюдением требований этого самого УПК. Или вот хотя бы слежка — это тоже дело компетентных органов. Вопросы были и со сбором информации: с какой стати разрешать частным лицам, пусть и детективам, ее собирать? В общем, нечего тут вольничать, получайте вето.

На этой неделе должны были слушать целых два новых «детективных» законопроекта: один авторства депутатов от «Слуги народа», второй — плод совместного творчества законодателей от «Батьківщини» и ОПЗЖ. Угадайте, какой из них прошел? Конечно же, первый, поэтому на нем остановимся подробнее.

Однако сразу скажем, что принципиальных различий между законопроектами №3010 и 3010-1 немного, и не такие уж они и принципиальные. Например, в одном используется понятие «детективное агентство», во втором это называется «объединение». Согласно одному, контролировать частных детективов должен некий «уполномоченный орган», согласно другому — МВД.

Общее в них одно: возможности частного детектива настолько невелики, что, честное слово, не стоит ради лицензии так сильно стараться.

«Что-то» есть, а слова нет

Все это время, пока не было закона, частных сыщиков у нас в стране как бы тоже нет. Между тем стоит задать поисковый запрос на эту тему, как на ищущего обрушивается вал рекламы частных агентств и отдельно практикующих профессионалов. Даже на ресурсе OLX вместе с рекламой породистых кошек и подержанных велосипедов, оказывается, есть полным-полно объявлений, предлагающих услуги частного сыска. И, между прочим, наряду с обычными предложениями — отыскать потерянную вещь, составить досье на делового партнера или потенциального сотрудника либо проследить за второй половинкой, встречаются и предложения довольно экзотических услуг. Например, проверить потенциального партнера на полиграфе. Или вот еще интересное — провокация измены. Проверка супруги или супруга на верность в одном агентстве обойдется, например, в 5 тыс. грн и выше. К вашей половине подкатит привлекательный партнер, и если половина клюнет, процесс ухаживания и, кто знает, может, и грехопадения (за отдельную плату) будет документально зафиксирован.

Между прочим, к законопроекту №3010-1 авторства нардепов из «Батьківщини» и ОПЗЖ прилагалась пояснительная записка, очень толково описывающая ситуацию с детективными услугами в мире и Украине. Например, в Британии, сказано в ней, численность персонала частных охранных и детективных фирм вдвое превышает численность сотрудников полиции. А в США бюджет частных служб безопасности вдвое больше бюджета государственной полиции, и трудятся в них более миллиона сотрудников. В маленьком Израиле с населением чуть более 5 миллионов (для сравнения, в одном Киеве проживают около 3 миллионов человек) работают более двух тысяч детективных и охранных компаний. А основанная в 1925 году Всемирная ассоциация детективов объединяет профессионалов из 60 с лишним стран мира.

Да бог с ними, с другими странами. В пояснительной записке к законопроекту от «слуг» аргументы более приземленные, но не менее веские. Оказывается, в Классификаторе профессий Украины есть утвержденные требования для предоставления детективных услуг и даже соответствующий КВЭД для «деятельности охранных служб и проведения расследований».

А вот закона, регламентирующего деятельность физлиц-предпринимателей, решивших заняться расследованиями, нет. Ситуация, как в детской песенке об известной части тела, — «что-то» есть, а слова нет.

Кто может стать детективом

Итак, давайте коротко пройдемся по законопроекту №3010, принятому в первом чтении. Частным детективом может быть «физическое лицо, которое имеет гражданство Украины, полное высшее юридическое образование или высшее образование по специальности «правоохранительная деятельность», владеет государственным языком», имеет стаж работы в отрасли права или правоохранительной деятельности три года, прошло соответствующее обучение и получило свидетельство о праве заниматься частной детективной деятельностью. Нельзя быть детективом, имея непогашенную судимость, душевные расстройства, проблемы с алкоголем или наркотиками и работая в судебных, правоохранительных и государственных органах.

Детектив может работать как одинокий волк, то бишь ФЛП, а может создать юрлицо — детективное агентство. Данные о детективах заносятся в Единый реестр субъектов частной детективной деятельности.

Частный детектив — только с письменного разрешения

Самая интересная часть — сфера деятельности и права частного детектива. Можно искать в открытых источниках данные о людях, можно выяснять биографические данные — по письменному разрешению объекта. Можно искать пропавших людей, животных и вещи, наблюдать за детьми и недееспособными людьми и инвалидами по заказу их законных представителей. Можно выявлять и разоблачать незаконную слежку, искать и находить случаи плагиата и воровства интеллектуальной собственности. Можно даже искать должников.

А вот данные, необходимые для рассмотрения судебных дел, разрешается искать только в том случае, если договор заключен с одной из сторон процесса.

Да и вообще с правами частного детектива дела обстоят кисло. Можно, например, обращаться с запросами в органы государственной власти и местного самоуправления, — так это ведь любой может. Можно знакомиться с документами предприятий, осматривать территорию, но только имея разрешение предприятий. Любые материалы и документы изучать — по разрешению владельца. Устный опрос — тоже только лишь с разрешения опрашиваемых. Запрещено собирать данные, связанные с личной жизнью, политическими или религиозными убеждениями людей, без письменного согласия этих людей. (Представьте, что некое информационное агентство решило нанять детективов для проведения независимого расследования. А вот и нет: выяснять самые интересные вещи, оказывается, незаконно.)

Список запретов и разрешений, прописанных в законопроекте, достаточно длинный, а его суть можно свести к одной фразе: частному детективу разрешено то же, что и обычному гражданину, не более. Правда, если детектив что-то накопал, это «что-то» охраняется детективной тайной. И на том спасибо.

Возникает резонный вопрос: а зачем вообще детективу заявлять во всеуслышание о том, что он — детектив? Для того чтобы заплатить за лицензию, чтобы его взял «под колпак» соответствующий орган, придуманный авторами законопроекта?

…Ах, да, еще и для того, чтобы получить специальную подготовку. Программы разрабатываются «центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере образования и науки». Тот, кто выучился на частного детектива (платно, понятное дело), получает «документ заведения высшего образования установленного образца». Диплом детектива, проще говоря.

…Резюмируем. Закон о частных детективах нужен. Проект закона «О частной детективной деятельности» направлен, скорее, на то, чтобы вывести из «тени» тех, кто предлагает на OLX провокации супружеских измен и розыск домашних животных. Но с такими условиями им проще и дальше работать в «тени».

А принятый в первом чтении законопроект — это, повторимся, еще не закон.

Автор: Людмила ЗАГЛАДА; РАКУРС