Тайна Пикуз и Водяного. Почему оккупанты стреляют именно там?

На мариупольском направлении – снова обстрелы. В штабе ООС сообщили о нарушениях перемирия в районе Водяного. В этот раз обошлось без жертв. Ранее во время обстрела здесь погибли двое морских пехотинцев. Почему возле Водяного и Пикуз постоянно стреляют, и стоит ли ожидать обострения?

За сутки 9 ноября в зоне ООС снова зафиксировали нарушения режима прекращения огня со стороны российских гибридных сил. Обошлось без раненных и убитых. В который раз стреляли на мариупольском направлении в районе Водяного, передает Радио Донбасс.Реалии.

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Вот что сообщил во вторник утром Виктор Шубец, спикер командования ООС: «Режим прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили на Приазовье. С временно оккупированных населенных пунктов Уживка и Пикузы противник провоцировал украинских защитников в районе Водяного, используя стрелковое оружие. Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому наши военнослужащие оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди состава объединенных сил не было».

29 октября на этом же участке во время обстрела погибли двое бойцов 36-й бригады морской пехоты: сержант Владимир Бондарюк и старший сержант Михаил Старостин.

Горячая точка

Боевики российских гибридных сил оккупировали Пикузы в конце декабря 2015 года. Эта местность периодически фигурирует в отчетах мониторинговой миссии ОБСЕ: здесь наблюдают установку противотанковых мин, глушение сигнала беспилотника миссии, рытье новых траншей.

В 2018 году в Пикузах боевик стрелял из автомата в сторону наблюдателей.

В отчете от 28 июня 2019 года наблюдатели написали, что обнаружили четыре свежие воронки от 82-мм мин во дворе дома культуры. Штабу ООС пришлось доказывать, что украинские военные не имеют отношения к этому обстрелу.

Также в начале июня 2019 года бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады захватили ВОП (взводный опорный пункт) российских гибридных сил и взяли под контроль курган «Дерзкий».

Именно в Водяном, в трех километрах от Пикуз, погибли морпехи 28 октября.

По информации сообщества InformNapalm, обстрелы в этом районе осуществляют боевики российских гибридных сил, входящие в состав 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты 1-го армейского корпуса. Именно этот полк утратил курган «Дерзкий». В InformNapalm подчеркивают, что это подразделение характеризуется низкой дисциплиной и низким уровнем подготовки командного состава.

«Идут попытки улучшить ситуацию в тактическом плане» – Жирохов

Как рассказал нам военный эксперт Михаил Жирохов, на мариупольском направлении из-за особенностей рельефа (это степная зона) и небольшого количества населенных пунктов невозможно организовать сплошную линию фронта. Поэтому важное значение здесь имеют высоты. Тот же самый курган «Дерзкий», который заняли украинские военные летом 2019 года. Высота дает преимущество. Но и там, по информации эксперта, есть проблемы с логистикой: тропинка к кургану простреливается, происходят подрывы. Эта же проблема, говорит Жирохов, была и у боевиков, когда те контролировали высоту.

Почему в последнее время в этом районе участились обстрелы и жертвы? Неужели российские гибридные силы хотят отбить курган?

По мнению Михаила Жирохова, высота не имеет такого глобального значения, как, например, Саур-Могила. Активизацию войны эксперт объясняет так: линия фронта здесь держится на ВОПах. Между ВОПами находятся минно-взрывные заграждения. Чтобы «расчистить» территорию от мин, боевики этим летом применили тактику «выжженной земли». И эта военная хитрость сработала.

«Под маркой пожаров большая часть минно-взрывных заграждений, минных полей, – была уничтожена. И теперь ни с одной, ни с другой стороны нет главного сдерживающего фактора. И теперь боевики и мы пытаемся улучшить свои позиции в тактическом плане. То есть, передвинуть линию соприкосновения в ту или иную сторону», – анализирует ситуацию эксперт и добавляет: глобальной активности и продвижений с любой из сторон здесь ожидать не приходится, потому что территория находится под контролем артиллерии.

«Я бы не зарекался от эскалации» – Машовец

Константин Машовец, координатор группы «Информационное сопротивление», сообщил Радио Донбасс.Реалии, что это направление на фронте важно с точки зрения сдерживания российских гибридных сил на подступах к Мариуполю. В том числе, чтобы избежать жертв и разрушений, как это произошло в январе 2015 года.

«Если бы противник на этом участке был бы ближе к городу Мариуполю, – то имел бы возможность его обстреливать, – говорит Машовец. – А с точки зрения общей ситуации это, конечно, ворота к Мариуполю, вот эта полоса: Водяное­ – Пикузы, Водяное – Широкино. Это непосредственно район, примыкающий к пригородам, к восточным районам города».

С учетом постоянных провокативных обстрелов, – стоит ли ждать обострения на мариупольском направлении? По инсайдерским данным «Информационного сопротивления», говорит эксперт, обстрелы фиксируют на протяжении всей линии фронта. Поэтому, высказывает мнение Машовец, не стоит говорить, что участок в направлении Мариуполя – какой-то особенный.

«Я бы не зарекался от возможности какой-либо эскалации. Потому что эскалация со стороны нашего противника вполне может быть обусловлена какими-то политическими мотивами. То есть, не просто военной какой-то необходимостью, а способом повлиять на что-то внутри Украины», – отмечает он.

В течение текущих суток, 10 ноября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник открывал огонь из стрелкового оружия неподалеку Водяного.

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