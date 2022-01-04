Не так страшна зима, как то, что будет после. Что будет с газом?

2021 год стал для мирового газового рынка поворотным во многих смыслах. Основными событиями, заслуживающими внимания с точки зрения формирования его основных тенденций, я бы назвал следующие:

восстановление глобальной экономики на фоне ослабления ковидного кризиса, вызвавшее рост спроса на природный газ;

осознанный отказ от «грязного» угля и переход на более «чистый» метан в целом ряде стран, в первую очередь в Китае, который продемонстрировал рекордно высокий рост объемов импорта голубого топлива и вышел на первое место в мире по объемам импорта сжиженного газа (LNG);

завершение строительства «Северного потока-2» дало дополнительный стимул Москве усилить свое давление на ЕС и Германию в частности с целью завершения всех формальностей и полного запуска этого газопровода в обход украинского маршрута.

Перечисленные выше факторы являются основными причинами стремительного роста цен на природный газ в Европе, оказавшейся между молотом и наковальней: молот — увеличение глобального спроса, наковальня — тактика минимизации объемов экспортируемого в ЕС трубного газа (или так называемой сушки рынка), которую начал применять «Газпром» летом этого года и существенно усилил к его концу. Комбинация этих факторов привела к рекордно высоким уровням цен на европейских газовых хабах, где цена уверенно держится в районе 1000 долл. за тысячу кубометров, и перспективы ее возврата к уровню, который бы соответствовал нефтяному или угольному эквиваленту даже с учетом всех поправок на экологичность, пока выглядит малореальной.

Волна роста цен на газ в Европе не могла не прийти и в Украину с учетом ее полной интеграции в европейский газовый рынок. Согласно данным Украинской энергетической биржи на дату написания этой статьи, «приведенная стоимость природного газа на европейских хабах (Day-Ahead) до границы Украины» приблизилась к 90 тыс. грн за тысячу кубометров. Цены внутреннего рынка для незащищенных (промышленных) потребителей пересекали отметку в 50 грн за кубометр, чем поставили на грань выживания сразу несколько отраслей экономики.

Заранее оговорюсь, что специально не стану описывать очевидные ошибки в подготовке к текущему осенне-зимнему сезону и причины их возникновения (об этом уже и так достаточно сказано и написано). Но для прогнозирования ситуации в 2022-м важно понимать, с какими ключевыми показателями мы входим в новый год:

запасы газа в украинских поземных хранилищах газа будут ниже 14 млрд кубометров;

объем внутреннего потребления приблизительно равен уровню прошлого года в периоды сильных холодов (ниже -15°С на большей части территории) и может достигать 180 млн кубометров в сутки;

внутренняя добыча будет находиться на неизменном уровне (55 млн кубометров в сутки);

НАК «Нафтогаз Украины» находится в состоянии глубокого финансового дефицита и может привлекать средства для его покрытия только у государства.

Не хочу утомлять читателя арифметическими расчетами прогнозного дефицита мощности украинских ПХГ по отбору хранимого там газа, перейду сразу к выводу: Украина не сможет обойтись без существенных объемов импорта газа в первом квартале 2022 года для покрытия пиковых нагрузок, вызванных низкой температурой.

УНН

Оценки необходимого объема импорта колеблются от 2 до 3 млрд кубометров за указанный период, но уже сейчас очевидно следующее: главным фактором, который определит ситуацию на украинском рынке газа в 2022 году, станет размер ущерба, который мы как государство получим в первом квартале.

И тут мне представляются возможными два варианта развития событий:

Оптимистичный: «Нафтогаз» сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов. В этом сценарии уже мало что зависит от самого «Нафтогаза», ведь средства в таком объеме компании, которая осталась без денежных средств и уже не в состоянии оплатить даже текущие налоги, может предоставить только государство. Цену такого импорта предсказывать сложно (я ожидаю, что цена продолжит колебаться в широком диапазоне под влиянием двух факторов — погоды и решений в Кремле; поставки LNG на европейский рынок будут формировать верхний предел функции — при его достижении газ будет перенаправляться из Азии в Европу и гасить ценовые пики, но вернуть цену на докризисный уровень не сможет), но покупать «Нафтогазу» придется по любой цене, даже если она снова вернется на уровень выше 2000 долл. за тысячу кубометров. Таким образом, государству придется изыскать от 2 до 6 млрд долл. в той или иной форме на поддержку крупнейшей государственной компании.

Пессимистичный: «Нафтогаз» не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов. Этот сценарий может состояться не только по причине отсутствия денег (читай — отказа государства оказать финансовую поддержку крупнейшей государственной компании), но и в случае нехватки импортных мощностей из Евросоюза. Простыми словами, даже если выделить «Нафтогазу» все необходимое финансирование, рост внутреннего потребления газа, идентичный февралю 2020 года, будет невозможно компенсировать существующими мощностями по импорту газа из ЕС. В этом сценарии нас ожидает неизбежный отбор российского газа из транзитного потока, так как отключение украинских потребителей сейчас выглядит нереалистичным.

Ущерб первого квартала при оптимистичном сценарии развития событий будет только финансовым, и его оценить несложно — цена покупки газа минус цена его продажи (а продавать его НАК будет примерно по 220 долл.), или от 1,5 до 5,3 млрд долл. отрицательного результата.

При втором сценарии все будет гораздо хуже. Реакцию россиян на несанкционированный отбор (или, проще говоря, воровство) газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего транзитного контракта, подписанного в декабре 2019 года. Размер финансового ущерба в такой ситуации считать нет смысла, так как он будет гораздо больше, чем потери на разнице в цене покупки и продажи газа плюс утраченные доходы от транзита российского газа до конца 2024 года. С большой вероятностью это приведет к запуску «Северного потока-2» и отказу «Газпрома» от использования украинского маршрута при полном молчаливом согласии западных партнеров.

Я очень надеюсь, что погода будет к нам благосклонна, и мы ограничимся оптимистичным сценарием. Как гласит известная пословица, «если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, это расходы».

P.S. Любители конспирологии наверняка спросят: а где же вариант возврата к импорту газа из России, о котором так любят говорить с декабря 2019 года? Тут ситуацию прогнозировать легко — этой зимой его не будет. К россиянам можно относиться как угодно, но слабостью ума в газовых вопросах они не страдают. Если Украина окажется в газовом цугцванге, спасать нас Россия точно не станет. Даже если кому-то где-то когда-то это и пообещали. Нас будут добивать (см. выше пессимистичный сценарий).

Автор: Андрей Коболев, экс-глава правления НАК «Нафтогаз Украины»; Зеркало недели. Украина