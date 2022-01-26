Почему Кремль собирается воевать с Украиной

Насколько амбициозны внешнеполитические цели России, и какую силу, по мнению Москвы, она должна применить для их достижения? Москва выдвигала различные ультиматумы, но самый критический и насущный вопрос заключается в том, что Кремль теперь рассматривает Украину как враждебную страну, продолжающую наращивать свой оборонный потенциал. Российские надежды на улучшение отношений с президентом Владимиром Зеленским были разрушены в 2021 году, и теперь Москва сосредоточена на снижении долгосрочного риска в сфере безопасности, исходящего от Украины, включая прекращение ее все ширящегося оборонного сотрудничества с НАТО. Однако это одно из самых нереалистичных и трудно выполнимых требований для НАТО, особенно потому, что Украина разрабатывает ракеты дальнего радиуса действия внутри страны. Этот дипломатический тупик предполагает значительный риск российской военной эскалации в Украине с небольшим количеством очевидных путей отступления.

В ряде недавних статей высказывается мнение, что цена вторжения слишком высока, или что целью российской военной операции в Украине была бы оккупация территории.

ПОВЕДЕНИЕ РОССИИ ПОЗВОЛЯЕТ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО ОНА СЧИТАЕТ, ЧТО ИЗДЕРЖКИ БЕЗДЕЙСТВИЯ БУДУТ ВЫШЕ, ЧЕМ ИЗДЕРЖКИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ЭСКАЛАЦИИ В УКРАИНЕ

МОСКВА: ПОЛИТИКА ПРИНУЖДЕНИЯ

Более правильное объяснение нынешних действий Москвы заключается в том, что они являются частью кампании по принуждению. Если Москва не сможет убедить Соединенные Штаты согласиться на некоторые из своих требований и заставить Украину пойти на уступки, она может рассматривать военную силу как последнее средство для изменения неприемлемого, по ее мнению, статус-кво.

Поведение России позволяет предположить, что она считает, что издержки бездействия будут выше, чем издержки значительной военной эскалации в Украине, особенно после анализа событий в Украине летом и осенью. Военные цели Москвы будут сосредоточены на том, чтобы нанести неприемлемый ущерб Украине путем уничтожения военных частей, нанесения потерь, захвата военнопленных или снижения способности Украины защищаться.

Россия может выбрать захват территории, чтобы увеличить издержки для Киева, но это, скорее всего, не будет конечной целью. Возможно, Москва сможет достичь своих целей, используя огневой потенциал России без вторжения или начав короткий карательный рейд с запланированным отходом. Эти варианты будут иметь меньшие риски и затраты, чем крупномасштабное вторжение, направленное на захват значительно большей территории.

ОТ СДЕРЖИВАНИЯ К ПРЕСЛЕДОВАНИЮ

Нынешние действия России являются продолжением наращивания военного присутствия вблизи Украины в марте и апреле 2021 года, и ее вооруженные силы сейчас лучше подготовлены к крупному наступлению. В апреле Россия имела вблизи Украины несколько меньше батальонных тактических групп — общевойсковых подразделений, сформированных из мотострелковых, танковых, морских пехотных или воздушно-десантных батальонов с вспомогательными подразделениями, чем сегодня, а также авиационное и военно-морское подкрепление. В рамках этого наращивания Россия перебросила на плацдармы вблизи границы с Украиной батальонные тактические группы, реактивные системы залпового огня, баллистические ракетные комплексы малой дальности «Искандер-М» и другие подразделения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированной в Сибири.

Эти силы были дополнены частями, дислоцированными ближе к Украине, из Южного и Западного военных округов России, а также подразделениями Воздушно-десантных войск России. Министр обороны России Сергей Шойгу в конце весеннего наращивания сил объявил, что техника 41-й общевойсковой армии останется вблизи Украины до российско-белорусских учений «Запад-2021» в сентябре, однако большая часть техники не принимала участия в учениях и после них не была отправлена обратно в Сибирь. Это указывает на то, что учения не были истинной целью их развертывания.

Угрозы России в отношении Украины сейчас более опасны, потому что, в конечном счете, ее публичные угрозы в начале этого года потерпели неудачу. Я уже писал, что весеннее наращивание сил было демонстрацией, призванной удержать НАТО и США от принятия «антироссийской» политики, такой как продвижение вперед по пути вступления Украины в НАТО или дальнейшего оборонного сотрудничества НАТО с Украиной, путем угрозы асимметричного применения военной силы против Украины.

Три фактора, вероятно, стало причиной весенней (2021 года) эскалации. Во-первых, это стало напоминанием Вашингтону о военной мощи Москвы и заставило вести диалог с администрацией Байдена для прояснения американо-российских отношений. Во-вторых, концентрация войск у границы с Украиной произошло всего через месяц после того, как президент Украины Зеленский решил закрыть три телевизионных канала, контролируемых Виктором Медведчуком, близким другом президента Владимира Путина. После инаугурации Зеленского Россия приняла более примирительный подход в надежде достичь соглашения по Донбассу, что включало замену более ястребиного Владислава Суркова на Дмитрия Козака в качестве представителя Кремля на переговорах с Украиной.

Однако российские чиновники посчитали, что Киев не выполнил свои обязательства, взятые на саммите в Нормандии в 2019 году, которые включали предоставление Донбассу особого статуса. В 2020 году, после достижения предварительной договоренности о создании Консультативного совета с Россией, Киев отказался от этой сделки после критики внутри страны. Москва пришла к выводу, что внутренняя политика Украины не позволит добиться прогресса в реализации Минских соглашений без внешнего давления. По данным российской газеты «Коммерсант», надежды России на дипломатическое соглашение с Украиной рухнули в 2021 году, и российские чиновники начали усиливать давление на своего соседа.

После окончания весеннего строительства Киев продолжал проводить политику, которая возмущала российских чиновников. В мае Медведчук был помещен под домашний арест. В ответ Путин посвятил всю свою вступительную речь на очередном заседании Совета безопасности России событиям в Украине, включая страстную защиту Медведчука. Он обвинил Киев в «чистке политической среды» и предположил, что Украина «медленно, но неуклонно превращается в антипод России, в анти-Россию».

Месяц спустя Путин гневно отреагировал после того, как украинский парламент принял закон о коренных народах, в котором не было русских (в нем также не было украинцев). Он сравнил последствия этого закона с последствиями применения «какого-то оружия массового поражения«. В августе Зеленский ввел санкции против нескольких российских организаций и заблокировал несколько российских сайтов, включая провайдера цифровых услуг «Ростелеком» и газеты «Московский комсомолец» и «Ведомости».

Дроны TB 2 , поставленные Турцией Украине

Третьим фактором, объясняющим время весеннего наращивания сил, стала победа Азербайджана во второй Нагорно-Карабахской войне. Азербайджан победил при решающей поддержке Турции, в том числе турецких офицеров, управлявших беспилотными боевыми самолетами TB2, которые сыграли весьма важную роль. Эта война стала первым случаем применения внешней силы на территории бывшего Советского Союза и была последней в серии противостояний между Россией и Турцией. Недавно две страны воевали за сирийские провинции Идлиб и Алеппо, а весной 2020 года — за Ливию. Кроме того, Анкара продала боевые беспилотники TB2 бывшим советским государствам, включая Туркменистан, Кыргызстан, Азербайджан и Украину. Москва, вероятно, рассматривает Украину как место, где она может противостоять турецкому оборонному сотрудничеству с соседями России, и связывает действия Анкары с более широкой критикой Кремля в отношении ползучей поддержки Киева со стороны НАТО.

Если одной из целей России в ходе весеннего наращивания сил было сдерживание дальнейшей поддержки Украины со стороны НАТО, то события лета и осени продемонстрировали ее провал. Через неделю после саммита президентов Джо Байдена и Владимира Путина в июне 2021 года Великобритания направила фрегат HMS Defense через территориальные воды Крыма, чем привела в ярость российских чиновников. Российский корабль береговой охраны сделал предупредительные выстрелы в сторону британского фрегата, а российские официальные лица заявили, что российские бомбардировщики Су-24 сбросили авиабомбы на его пути.

Россия никогда не публиковала видеоматериалы этого события (бомбежки), а британские журналисты, находившиеся на корабле HMS Defender никогда не сообщали о применении бомб, что указывает на то, что российские официальные лица лгали, но это показало, насколько серьезно Москва рассматривала это событие. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил, что любой, кто в будущем совершит подобные действия, «получит по носу«.

За день до инцидента Великобритания подписала с Киевом Меморандум о реализации сделки по военно-морским вооружениям. Окончательное соглашение с Киевом на сумму 1,7 млрд. фунтов стерлингов предусматривает совместное производство ракетных катеров, а также минных охотников и другого военно-морского оружия. Между тем, Соединенные Штаты предоставили дополнительное оборудование на сумму 60 миллионов долларов, санкционированное администрацией Байдена в августе, а также дополнительные противотанковые управляемые ракеты Javelin. США также подписали Стратегическую оборонную рамочную программу и Хартию о стратегическом партнерстве с Украиной.

Продолжалось и оборонное сотрудничество между Киевом и Анкарой. Две страны продвинулись вперед в сделке по лицензионному производству в Украине беспилотников TB2 — дронов, сыгравших решающую роль в войне в Нагорном Карабахе ( эти дроны ,jkmit известны в России по их названию — Байрактар—NT.). В июле Турция поставила дополнительные TB2 для ВМС Украины, а в сентябре Министерство обороны Украины объявило о планах приобрести еще 24 TB2. В конце октября Украина нанесла первый воздушный удар с помощью беспилотника TB2 по гаубице Д-30 на оккупированном Россией Донбассе. Этот удар доказал, что Турция экспортировала TB2 без ограничений на их использование в Донбассе.

Беспилотники TB2 существенно не меняют баланс сил между Украиной и Россией, но они меняют баланс сил между украинскими силами и поддерживаемыми Россией повстанцами на Донбассе. Если Украина продолжит использовать их в регионе, Россия будет вынуждена противодействовать им, используя непосредственно российских военных — либо сбивая их, либо нацеливая на их аэродромы ракеты дальнего радиуса действия, либо скрытно развертывая на Донбассе более мощные системы ПВО или радиоэлектронной борьбы.

С точки зрения Москвы, удар по TB2 и инцидент с HMS Defender были публичными позорами, которые подвергли испытанию доверие к России, особенно после огласки, связанной с весенним наращиванием сил и саммитом с Байденом. Поэтому неудивительно, что Кремль решил изменить свой подход. Россия посчитала статус-кво неприемлемым и увидела тенденции, подрывающие ее позиции. Ее принудительные меры весной не смогли сдержать модернизацию обороны Украины, поддержку Киева со стороны НАТО или «антироссийскую» политику, проводимую президентом Зеленским. В результате Москва изменила свой подход от сдерживания к принуждению.

В отличие от того, как весной российские официальные лица оправдывали наращивание сил и называли «красные линии» в расплывчатых выражениях, сейчас Москва выдвигает конкретные требования к НАТО и США и приводит конкретные примеры действий, которые нарушат их «красные линии». Эти требования привязаны к короткому сроку, установленному Россией, с угрозой «военно-технического и военного» ответа, если уступки не будут сделаны, что является отличительной чертой настойчивости. Россия развернула около 32 процентов батальонных тактических групп своих вооруженных сил вблизи Украины, и эта цифра, по мнению американской разведки, может возрасти до 60 процентов. По сравнению с весной, Россия направила к границам Украины еще больше техники из 41-ой общевойсковой армии, а также несколько батальонных тактических групп и техники из 1-ой Танковой армии, базирующейся в Москве.

Система ПВО «Бук-М2»

Это наращивание первоначально было сосредоточено на развертывании тяжелой техники и подразделений, базирующихся далеко от Украины, что означает, что Москва может быстро увеличить свой военный потенциал вблизи Украины за счет развертывания более легких подразделений, таких как воздушно-десантные батальоны, и подразделений, базирующихся в 200-450 милях от границы. За последнюю неделю на видеозаписях было показано, как военная техника из Восточного военного округа России движется на запад на поездах, включая 155-ю морскую пехотную бригаду Тихоокеанского флота, танковые и мотострелковые подразделения, системы ПВО «Бук-М2», реактивные системы залпового огня БМ-27 «Ураган» и большее количество баллистических ракет малой дальности «Искандер-М».

Министерство обороны России объявило о проведении 14 января внезапной проверки боеготовности округа для проверки способности подразделений выполнять задачи после проведения дальних перебросок. Российские и белорусские официальные лица также объявили, что их силы примут участие в совместных учениях, которые продлятся до 20 февраля, включая развертывание в Беларуси эскадрильи российских истребителей Су-35С, двух батальонов ПВО С-400 и батальона ПВО «Панцирь-С», а также наземной техники. Интересно, что некоторые из подразделений, которые направлены в Беларусь, приписаны к Восточного военному округу.

Конечно, это также означает, что у России будут военные подразделения вдоль северной границы Украины, что подвергает город Киев и другие населенные пункты еще большему риску. Если Восточный военный округ и ВДВ России выделят по 10-15 батальонных тактических групп, то Россия будет иметь почти 100 батальонных тактических групп, которые, по оценкам американского разведывательного сообщества, будут развернуты вблизи Украины. Кроме того, несколько крупных десантных кораблей Балтийского флота России вышли из Балтийского моря и, возможно, направляются в Черное море. Усиление амфибийного потенциала России в регионе может вынудить Украину направить больше подразделений для защиты своего южного побережья, что еще больше сократит ее силы.

РОССИЙСКИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА ЗАГОНЯЮТ СЕБЯ В УГОЛ, ОБЯЗУЯСЬ ПРИНЯТЬ РЕШИТЕЛЬНЫЕ ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ, ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧАТ УСТУПОК. ЕСЛИ МОСКВА НЕ ДОСТИГНЕТ НЕКОТОРЫХ ИЗ ЗАЯВЛЕННЫХ ЕЮ ЦЕЛЕЙ, ЕЕ АВТОРИТЕТ БУДЕТ ПОДОРВАН, ЕСЛИ ОНА НЕ ПОЙДЕТ НА ЭСКАЛАЦИЮ

В отличие от публичного наращивания сил весной этого года, в этот раз Россия предприняла целенаправленные усилия, чтобы скрыть свои передвижения, перебрасывая технику ночью, меняя подразделения между полигонами и блокируя веб-сайты, используемые для отслеживания поездов. Одним словом, Россия создает условия, при которых она может провести значительную военную эскалацию, включая крупномасштабное наземное вторжение, в кратчайшие сроки и без предупреждения, что придает ее угрозам больший вес. Это наращивание не является обычным «сабельным бряцанием» и отличается от обычного поведения и риторики России. Более того, российские официальные лица загоняют себя в угол, обязуясь принять решительные ответные меры, если не получат уступок. Если Москва не достигнет некоторых из заявленных ею целей, ее авторитет будет подорван, если она не пойдет на эскалацию.

ПРОБЛЕМА РОССИИ — УКРАИНА

Россия использует силу не ради войны, а для достижения конкретных политических целей. Список их требований включает в себя полное прекращение расширения НАТО, ограничение на размещение ракет средней и малой дальности и прекращение сотрудничества США и стран НАТО с Украиной в области обороны. Хотя Россия заинтересована в более широком диалоге относительно архитектуры безопасности Европы, Украина является для Москвы самым насущным и важным вопросом, что объясняет требования России решить этот вопрос быстро. Ни одно из других требований России, например, прекращение дальнейшего расширения НАТО, не объясняет, почему Москва так решительно настроена форсировать решение этого вопроса именно сейчас, поскольку нет никаких признаков того, что другие страны, включая Украину, могут вступить в НАТО в ближайшем будущем.

В 2021 году риторика российских официальных лиц в отношении Украины значительно обострилась. И Путин, и бывший президент Дмитрий Медведев выступили с резкими высказываниями об Украине в июле и октябре, соответственно. Путин зловеще написал: «Я уверен, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией», через две недели после принятия законопроекта о коренных народах Украины. Медведев назвал руководство Украины «вассалами» и заявил, что дальнейшие переговоры с Киевом бессмысленны, что положило начало осеннему наращиванию сил и поставило в центр внимания переговоры России с Вашингтоном, а не с Киевом.

Одной из наиболее конкретных проблем, поднятых президентом Путиным и другими российскими официальными лицами, является потенциальная угроза, исходящая от ракет дальнего радиуса действия, базирующихся в Украине, которые могут достичь Москвы в считанные минуты. Учитывая тупик на переговорах по выполнению Минского соглашения, Россия пришла к выводу, что Украина в обозримом будущем останется враждебным соседом, а Киев продолжает укреплять свои оборонительные возможности. Если Россия не сможет принудить Украину к нейтралитету, Москва попытается помешать Украине усовершенствовать свои обычные средства сдерживания.

ВОЕННЫЕ ВАРИАНТЫ КРЕМЛЯ

Оценивая анализ затрат и выгод Москвы от применения силы в Украине, важно учитывать не только вероятные затраты на эскалацию сейчас, но и затраты на бездействие. Нет никаких свидетельств того, что кто-либо из членов НАТО рассматривал возможность поставки Украине ракет дальнего радиуса действия, но другие формы оборонного сотрудничества с Киевом неуклонно усиливаются. Москва хочет упредить дальнейшие поставки вооружений до того, как Украина получит стратегически важное оружие, способное изменить военный баланс, в отличие от противотанковых управляемых ракет Javelin, предоставленных Соединенными Штатами. Хотя сегодня украинские вооруженные силы гораздо эффективнее, чем в 2014 году, им не хватает мощных огневых средств дальнего действия, особенно по сравнению с Россией.

Что касается Украины, то у России нет многих инструментов влияния на Киев, кроме военной силы. Таким образом, Москва, вероятно, считает, что значительная военная эскалация сейчас обойдется дешевле, чем в будущем, если Украина продолжит укреплять свой военный потенциал. Если бы у Украины были ракеты большей дальности, она могла бы угрожать российским городам или военной инфраструктуре, ограничивая возможности России использовать военные угрозы для принуждения Киева. Примечательно, что районы сбора, где российские войска сосредоточили свою технику в Ельне и Погоново, находятся за пределами дальности действия украинских тактических баллистических ракет «Точка-У».

НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЙ ВАРИАНТ НАЗЕМНОГО НАСТУПЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ СОСРЕДОТОЧАТСЯ НА УНИЧТОЖЕНИИ УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ К ВОСТОКУ ОТ ДНЕПРА

Крупномасштабное вторжение не является единственным вариантом действий России в рамках кампании по подавлению. Существует несколько уровней военной силы, которые Москва может применить в зависимости от того, насколько амбициозны ее цели. Чем амбициознее цель, тем больше силы необходимо применить, чтобы изменить расчеты затрат и выгод Киева и НАТО. V Если Россия намерена добиться конституционных изменений в Украине или модифицированной версии Минских соглашений, она вряд ли сможет добиться этого без наземного вторжения или интенсивного применения огня, который может поставить под угрозу выживание украинского государства.

Захват и оккупация территории могут быть средством усиления давления на Киев, но оккупация местности не является конечной целью. Если бы Россия стремилась захватить большую территорию, то последние несколько недель публичных ультиматумов были бы контрпродуктивными, просто дав Украине и НАТО больше времени на подготовку. В некоторых анализах упоминаются возможные варианты захвата сухопутного моста между Донбассом и Крымом, операция в Одессе или даже попытка оккупации Западной Украины. Если целью является принуждение руководства Украины, то наземное вторжение имеет смысл только в том случае, если оно поставит Украину в более неприемлемое или угрожающее положение. Ни сухопутный мост, ни операция в Одессе, скорее всего, не приведут к такому результату, но наступление на Киев может быть.

Нынешнее положение российских войск указывает на то, что наземное вторжение в столицу Украины является более вероятным вариантом. По сравнению с весной, когда многие подкрепления были направлены в Крым, сейчас Россия перебросила значительную часть своих сил, в первую очередь 41-ую общевойсковую армию, в Ельню, на северной границе Украины. Это дополнение к подразделениям 1-ой Танковой армии, развернутым в Погоново, в 100 милях (160,9 км) к северо-востоку от границы Украины. Киев находится примерно в 110 милях (177 км) от северной границы с Россией, и Москва перебрасывает свои подкрепления в регионы, где они могут начать наступательные действия с северной и северо-восточной границ Украины. Россия также начала переброску техники в небольшие лагеря вблизи границы в Брянской, Белгородской и Курской областях. Переброска российских подразделений в Беларусь для участия в предстоящих учениях усиливает угрозу, возникающую вдоль северной границы Украины.

ДАЖЕ ЕСЛИ РОССИЯ НЕ БУДЕТ ВТОРГАТЬСЯ С БЕЛОРУССКОЙ ТЕРРИТОРИИ, ОНА МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИСТЕМЫ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ ИЗ БЕЛАРУСИ, ЧТОБЫ НАРУШИТЬ УКРАИНСКИЕ КОММУНИКАЦИИ, КОМАНДОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В КИЕВЕ

Наиболее вероятный вариант наземного наступления заключается в том, что российские военные сосредоточатся на уничтожении украинских военных подразделений к востоку от Днепра, нанесении потерь, взятии военнопленных, уничтожении военной техники и снижении обороноспособности. Это может включать заранее спланированный вывод войск — карательный рейд — возможно, через одну или две недели. Оно также может включать оккупацию территории за пределами Киева и угрозу столице, если требования России не будут выполнены. Такая операция больше напоминала бы более агрессивный вариант войны России в Грузии в 2008 году, чем аннексию Крыма. Нанеся тяжелые потери украинским военным, взяв военнопленных и ослабив обороноспособность Киева, Россия потенциально может изменить структуру стимулов Зеленского в достаточной степени, чтобы заставить его пойти на болезненные уступки. Дополнительным преимуществом такой операции является то, что она, вероятно, будет менее дорогостоящей и не потребует вхождения российских войск в города, что увеличит риск жертв среди гражданского населения и сделает повстанческое движение более эффективным.

Если у Москвы есть более ограниченные цели, такие как сдерживание любых будущих украинских ударов дронами ТБ2 или артиллерии на Донбассе, она может достичь их меньшими силами. Это может включать сбивание беспилотников TB2, если они пролетают вблизи Донбасса, или нанесение ударов по их аэродромам боеприпасами дальнего действия. Россия также могла бы объявить бесполетную зону или заявить, что российские военные ответят на любые дальнейшие удары украинской артиллерии по Донбассу открытым ответом российских военных. Эти шаги слишком ограничены, чтобы заставить Киев пойти на серьезные политические уступки, но они могут изменить действия Украины на Донбассе.

Другой военный вариант, не предусматривающий вторжения, может включать использование превосходящего огневого потенциала России с помощью артиллерии, реактивных систем залпового огня, баллистических ракет малой дальности, крылатых ракет и других видов противостоящего оружия, нацеленных на позиции украинских военных. Кампания ракетных и артиллерийских ударов может быть ограничена нанесением ударов по конкретным украинским военным целям — например, по украинским артиллерийским подразделениям, которые обстреливали позиции на Донбассе, или может привести к тысячам жертв среди украинских военных и значительному снижению их военного потенциала, включая удары по украинским ПВО и аэродромам.

Россия также может начать с более ограниченного применения силы, например, артиллерийских и ракетных ударов, и пойти на эскалацию, если ее требования не будут выполнены. Эти варианты, вероятно, будут включать использование систем кибер и электронной войны, либо как поддержка более широкой военной операции, либо сами по себе. Действительно, даже если Россия не будет вторгаться с белорусской территории, она может использовать системы радиоэлектронной борьбы из Беларуси, чтобы нарушить украинские коммуникации, командование и управление в Киеве, или, возможно, чтобы помешать американским разведывательным самолетам, таким как E-8 Joint Surveillance Target Attack Radar Systems, которые делятся разведданными с Украиной.

Эти более ограниченные военные варианты подвергнут российских военнослужащих меньшему риску, чем наземное вторжение. Украинские «Джавеллины» и другое оружие ближнего действия будут малоэффективны, если Россия решит полагаться на свое оружие дальнего действия, а Россия обладает значительным преимуществом в огневых возможностях дальнего действия. Более ограниченное применение силы, скорее всего, не вызовет максимального ответа со стороны НАТО. Будет ли Вашингтон готов применить самые жесткие санкции против российской экономики, если Россия собьет украинский самолет TB2 или нанесет прицельный удар по конкретным украинским подразделениям? Проблема с этими более ограниченными вариантами заключается в том, что они, скорее всего, не решат главную проблему России: враждебная Украина, которая наращивает свои обычные возможности сдерживания. Поэтому более вероятен более агрессивный вариант.

Россия находится в сильной позиции, чтобы форсировать этот вопрос сейчас. Южный и Западный военные округа России, имеющие общую границу с Украиной, завершили предыдущие два ежегодных стратегических командно-штабных учения «Кавказ-2020» и «Запад-2021«, которые сменяют друг друга каждый год и направлены на борьбу с высокоинтенсивным обычным конфликтом. Перевооружение Черноморского флота с 2014 года в основном завершено: в строй введено более десятка дизельных подводных лодок и надводных кораблей, способных нести крылатые ракеты «Калибр», а российские сухопутные войска с 2010 года перевооружены двенадцатью комплексами «Искандер-М». Российские вооруженные силы продолжают перевооружение и в абсолютном выражении останутся более мощными, чем украинские. Тем не менее, их относительная сила по отношению к Украине, вероятно, со временем снизится, учитывая текущие усилия Украины по модернизации, что стимулирует российскую военную операцию уже сейчас.

Кроме того, Россия подготовилась к конфронтации. Сегодня ее экономика находится в гораздо более выгодном положении: золото-валютные резервы сейчас находятся на рекордно высоком уровне, выше, чем в 2014-2015 годах, когда Москва вторглась в Украину и вмешалась в дела Сирии в то время как сама переживала экономический спад. Подавление Москвой внутренней оппозиции также снизило угрозу серьезных протестов. Согласно последнему опросу независимого «Левада-центра»* (внесен в реестр НКО —выполняющих функцию иностранных агентов —NT) , половина россиян винит в кризисе США или НАТО, но только 4% — Россию. Внутреннее одобрение, вероятно, не слишком сдерживает Путина, если он решит пойти на эскалацию против украинских военных. Однако ситуация может измениться, если российские войска нанесут ущерб украинским городам, таким как Полтава и Харьков, или приведут к жертвам среди гражданского населения. Это еще одна причина, по которой ограниченный карательный рейд против украинских военных является более привлекательным вариантом.

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ С БЕЛАРУСЬЮ ДОЛЖНЫ ЗАВЕРШИТЬСЯ 20 ФЕВРАЛЯ, В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ, ЧТО И ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

НЕ СТОИТ НЕДООЦЕНИВАТЬ ГОТОВНОСТЬ РОССИИ К БОРЬБЕ

Невозможно точно сказать, о чем думает Путин, но нынешнее поведение Москвы далеко от обыденности. Россия перебросила почти всю общевойсковую армию из Сибири и направляет крупные силы из Восточного военного округа в Беларусь. Масштабы такого развертывания наземной боевой мощи беспрецедентны для постсоветской России. Ультиматумы, сопровождаемые публичными заявлениями российских официальных лиц о готовности к военному ответу, означают, что в случае бездействия или пойдя на уступки Россия потеряет понесет доверие.

Президент Путин, вероятно, признал, что России может понадобиться применить военную силу, если НАТО и Украина откажутся отступить, когда он санкционировал повторное наращивание сил этой осенью. Москва дает понять, что считает, что издержки бездействия выше, чем издержки применения силы сейчас. Учитывая провал предыдущих попыток России удержать НАТО от расширения поддержки Украины, мы не должны недооценивать вероятность того, что Россия пойдет на значительную военную эскалацию в Украине, если некоторые из ее требований не будут выполнены. Однако это может произойти не сразу. В России сейчас распространяется COVID-19 Omicron, а в Китае 4 февраля начнутся Олимпийские игры.

Война между Россией и Грузией в 2008 году произошла во время предыдущих Олимпийских игр, проходивших в Китае, и Москва, вероятно, хочет избежать повторения. Предстоящие совместные учения с Беларусью должны завершиться 20 февраля, в тот же день, что и церемония закрытия Олимпийских игр. Кроме того, техника все еще находится в пути из Восточного военного округа, и Россия еще не задействовала большую часть воздушно-десантных войск вблизи Украины. Однако, как только техника прибудет с Дальнего Востока, Москве, вероятно, придется решать вопрос о применении силы в течение следующих нескольких месяцев, учитывая издержки, связанные с поддержанием боеготовности.

Неправильная интерпретация политических целей России и ее наиболее вероятных военных вариантов может привести к неправильным политическим рекомендациям. Многие аргументы о сдерживании российского вторжения предполагают, что Россия намерена оккупировать значительные части украинской территории на длительный период времени, и предлагают дальнейшие поставки неуправляемых ракет Javelin или ПЗРК Stinger, которые могут быть эффективны в рамках повстанческого движения. Однако, если Россия не планирует оккупировать населенные пункты, это оружие будет иметь незначительное воздействие, и оно не будет эффективным для сдерживания этих российских военных вариантов. Если бы США попытались поставить такое оружие, которое могло бы изменить военный баланс между Россией и Украиной, например, ракеты дальнего радиуса действия или системы противоракетной обороны, Москва почти наверняка упредила бы их поставку военной эскалацией.

Более эффективные варианты сдерживания не начнут действовать, пока Россия не проведет значительную эскалацию, что сделает Москву инициатором. Такой подход ухудшит ситуацию с безопасностью России, потенциально сводя на нет все преимущества в области безопасности, которые она надеялась получить в результате эскалации в Украине. Эти варианты могут включать обязательство разместить ракеты дальнего радиуса действия или системы противоракетной обороны в странах Балтии в случае расширения российского вторжения.

Автор: Роб Ли, научный сотрудник Foreign Policy Research Institute, США; Foreign Policy Research Institute

Превод и адаптация: The New Times