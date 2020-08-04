Союз нотариусов и… бомжей: как в Черкассах «готовятся» к открытию в Украине рынка земли

Еще не вступил в силу закон о продаже земли, а в Черкассах уже идет бурная ее «приватизация». Легким росчерком пера нечистые на руку дельцы, буквально каждый день уводят «на лево» сотни гектаров государственной земли. Схема «черной» приватизации проста и непритязательна, но в то же время очень эффективна.

С некоторых пор в офис одного очень респектабельного частного нотариуса Черкасс повадились ходить лица очень специфического круга — наркоманы, алкоголики, бомжи, мелкие жулики и воришки, игроманы и прочая шантрапа.

Упомянутая категория лиц с низкой социальной ответственностью, посещает этот офис чуть ли не каждый день. Притом, подозрительные личности проникают в контору не по одному — по два, а чуть ли не толпами. Что ни день в приемной конторы ошивается с разу по нескольку десятков посетителей, вступая своим крайне запущенным видом в диссонанс с фешенебельным, расположенном в самом центре города офисным помещением, с обставленным нарочито роскошной мебелью. И что же они забыли в одной из солиднейших нотариальных контор областного центра, и, главное, почему персонал там стоически терпит их присутствие?



Деньги не пахнут

Терпеть их владелицу нотариальной конторы заставляет банальное желание, обогатится за счет государства. Конкретнее, за счет земли, а точнее, ее приватизации.

Есть веские основания полагать, что нотариус – участница одной из схем «черной» приватизации земли. При чем она далеко не единственный нотариус в областном центре, кто работает по этой схеме.

По данным местных журналистов, только в Черкассах, кроме упомянутой нотариальной конторы, в этой схеме участвует еще как минимум два нотариуса. Есть все основания полагать, что в хитром деле задействованы лишь «проверенные» нотариусы, которые имеют серьезный вотум доверия у людей, проворачивающих эту земельную канитель.

«Бомжи и нотариусы — это сила!»

Так в чем же суть черкасской «черной» схемы? Как оказалось, схема не отличается особой сложностью. Расхитители земли изобретать велосипед не стали.

Члены шайки, в состав которой входят чиновники, юристы, и судя по всему, представители криминального мира, решили воспользоваться возможностями, предусмотренными действующим законодательством. И именно в той части, которая предусматривает для каждого гражданина Украины право получить в пользование земельный участок размером до двух гектаров земли с последующим правом ее приватизации.

Разумеется, для рядового украинца воспользоваться этим правом не простое дело. Кто пробовал, тот знает, сколько придется преодолеть законодательных «рогаток» и бюрократических «ловушек».

Но если за дело берется команда опытных прохвостов, умеющих дергать за нужные ниточки, процесс будет идти со скоростью курьерского поезда.

Свора членов тайного «клуба» по земельным интересам взяла в разработку лиц из круга тех, кто в силу разных причин опустился на социальное дно. Среди них есть как затятые любители заглянуть в бутылку, наркозависимые и игроманы, так и граждане, которые задолжали энную сумму денег и не имеют возможности расплатится.

«Бомжи и нотариусы — это сила!». Именно так, исходя из ситуации в Черкассах, ныне можно перефразировать изречение известного киногероя о союзе галантерейщика с кардиналом.

Два гектара земли за «штуцер»

Итак, лиц данной категории приводят в нотариальную контору и предлагают подписать очень интересную доверенность, суть которой – передача права на оформление земельного участка совместно с правом ею распоряжаться, вплоть до полного отчуждения.

Разумеется к участию в схеме привлекают граждан, которые еще не воспользовались правом на получение земли.

Подписант получает денежное вознаграждение в сумме от 500 до 1000 гривен. Взамен же оставляет копию паспорта и пакет подписанных заявлений на основании которых в будущем будет получено разрешение на разработку проекта землеустройства для отведения земельного участка в собственность и утверждение данного проекта.

Деньги выдает некий человек, который находится непосредственно в офисе конторы. Каждый получатель также расписывается в ведомости «Оказание благотворительной помощи малообеспеченным гражданам».

Процесс проходит без соответствующего разъяснения гражданам их прав и существенных моментов прописанных в документе. Иными словами, лицо вынуждают подписать доверенность не читая ее текста, и при этом на словах уверяют, что гражданин этим документом лишь отдал земельный участок в аренду на три года, хотя по факту передал третьим лицам не только право на оформление земельного участка, но и его приватизации и отчуждения в недалеком будущем.

Поле за 15 «лимонов»

Дело пустили на поток. В течение нескольких месяцев, каждый день в конторе таким образом оформляют от 40 до 80 соответствующих комплектов документов.

Всего за время «операции» только через указанную контору прошло около 4 тысяч граждан. Учитывая то, что каждый из подписантов претендует на земельный участок размером 2 гектара, у государства пытаются отторгнуть поле общей площадью 8 тысяч га (!).

По некоторым данным, земля, которую пытаются в такой способ «приватизировать», находиться рядом с селом Вергуны, находящегося всего в паре километров от городской черты Черкасс. Разумеется, после вступления в силу закона о продаже земли, стоимость этих участков подпрыгнет до небес. Общая сумма негласных выплат самому мелкому звену участников схемы, по меньшей мере составляет не менее 15 миллионов гривен, или чуть больше полмиллиона евро, согласно курсу валют. Сумма впечатляет. Далеко не у каждого гражданина Украины есть столько денег. Но в качестве оплаты за солидный клочок земли – это, согласитесь, сущие копейки.

В развитых странах Западной Европы за полмиллиона евро столько земли не купить, как ни старайся. К примеру в Германии один гектар земли с/х предназначения стоит около 30 тыс евро, в Чехии и Австрии – более сорока. А ведь тамошняя земля совсем не чета украинской. Не шутки ж ради нацистская Германия во время второй мировой войны целыми железнодорожными составами вывозила украинский чернозем с оккупированных территорий?

Очень похоже на то, что в Черкассах кто-то из сильных мира сего, запустил грабительскую схему приватизации земли, воплощение которой сулит убытки государству на сотни миллионов гривен и баснословную прибыль дельцам, ее организовавшим.

Естественно, с носом останется не только государство, но и фермеры и прочие граждане, которые были бы не прочь получить землю, чтобы ее обрабатывать.

Вполне очевидно и то, что участники схемы имеют солидных покровителей на печерских холмах. А как иначе объяснить тот факт, что «приватизаторы» действуют почти в открытую, но при этом до сих пор их деятельность не привлекла внимание правоохранителей? Все схвачено? Не исключено.

8 тысяч га – это много или мало?

Чтоб понять сколько это, для начала переведем гектары в более понятные для читателя квадратные километры. Один гектар, как указано в Википедии, есть внесистемная единица измерения площади, равная площади квадрата со стороной 100 метров.

Итак 1 га равняется 100 соткам, 100 арам либо 10 тыс. квадратных метров. Если перевести в квадратные километры эта площадь будет равняться 0,01 квадратного километра. Из этого следует, что площадь в 1 тыс га составляет 10 квадратным километрам, а 8 тыс га, это, соответственно, 80 кв.км.

Для сравнения. На площади 80 кв.км. вполне могут разместиться: один город Черкассы (общая площадь города составляет 78 кв.км.), по два таких города как Умань (41 км.кв) и Смела (39,85 км.кв) и почти пять таких, как Канев (17,42 км.кв.).

Автор: Сергей Шульга, Черкассы-Киев, для «УК»