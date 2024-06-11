Україна більше року чекає на літаки F-16. Вони ще можуть щось змінити на фронті?

Торік у травні союзники України після кількох місяців переговорів пообіцяли надати їй американські винищувачі F-16. З того часу минуло більше року, а літаків ЗСУ все ще не отримали. Крім того, у союзників виникли складнощі із тренуваннями українських пілотів: через брак місць на тренувальних базах підготувати всіх льотчиків не виходить, зазначає видання “Важливі історії”.

БЕЛЬГІЯ ПООБІЦЯЛА УКРАЇНІ 30 ЛІТАКІВ F-16, АЛЕ У 2024 РОЦІ ЗСУ МОЖУТЬ ОТРИМАТИ ЛИШЕ КІЛЬКА ІЗ НИХ. НА ФОТО: ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІЗ ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРОМ БЕЛЬГІЇ ОЛЕКСАНДРОМ ДЕ КРО (З

Як відкладалися поставки F-16 і скільки їх буде

При створенні минулого року «винищувальної коаліції» ключовим став дозвіл США третім країнам постачати Україні F-16. Свої літаки американці передавати відмовилися (як завжди пояснюючи це небезпекою ескалації з боку Росії), але пообіцяли взяти участь у підготовці пілотів.

Надати винищувачі мають чотири країни — Нідерланди, Бельгія, Норвегія та Данія. Загальна кількість обіцяних F-16 виглядає переконливо. Нідерланди заявляли про 24 літаки, Данія – про 19, Норвегія – про 22 (з них у бойовій готовності лише 12, решту треба ремонтувати або відправляти на запчастини). 28 травня Володимир Зеленський повідомив про домовленість із Бельгією про постачання 30 F-16. У сумі виходить близько 100 літаків, а Зеленський говорив, що для паритету з Росією у повітрі ЗСУ потрібно 120–130. Проте терміни поставок розтягнуті на роки, наприклад, Бельгія передаватиме свої 30 винищувачів до 2028 року.

Швидко союзники були готові відправити ЗСУ лічені літаки, але ці поставки постійно відкладаються. Перші F-16 Україна, напевно, отримає від Данії. Спочатку відправка шести винищувачів планувалася на січень, потім її перенесли на березень-квітень, а навесні ще приблизно на півроку.

Місяць тому Reuters з посиланням на українське джерело написало, що на ЗСУ чекають літаки в червні-липні. В інших країнах терміни постачання перших літаків ще менш визначені. Норвегія їх не має взагалі, Бельгія — до кінця року, Нідерланди планують передати винищувачі восени, після Данії. У Міноборони Нідерландів уточнювали, що відправлять F-16, коли Україна «буде готова їх прийняти».

Наскільки вона буде готова, залежить насамперед від того, чи встигнуть союзники підготувати достатньо льотчиків.

Скільки підготували пілотів

Детальної інформації про те, де і скільки українських пілотів проходять підготовку на F-16, немає, але за офіційними повідомленнями та публікаціями ЗМІ зразкову картину можна скласти.

Повітряні сили ЗСУ відбирають досвідчених пілотів зі знанням англійської, вони проходять кілька етапів підготовки. На першому етапі військові вивчають теорію та проходять спеціальний курс англійської для управління F-16. На другому займаються на симуляторах і можуть літати на інших навчальних західних літаках. І лише після цього приступають до польотів на F-16.

У жовтні минулого року група льотчиків розпочала навчання на американській базі в Аризоні, 23 травня американські військові повідомили , що перші з них закінчили курси, кількість випускників не уточнювалася. При цьому відомо, що до кінця вересня цього року підготовку в США закінчать 12 пілотів.

За даними Politico, Україна звернулася до американської влади з проханням прийняти на навчання більше пілотів, оскільки розпочати тренування готові 30 людей. Американці відповіли, що не можуть взяти додаткових льотчиків з України, оскільки навчальні місця давно розподілені між військовими інших країн, які літають на F-16, а порушувати свої зобов’язання США не можуть. На двох інших американських навчальних базах (ще однієї в Аризоні та Техасі) місця для іноземних пілотів також заброньовані.

Торішнього серпня минулого року вісім українських льотчиків розпочали навчання на базі в Данії і в січні розпочали польоти. У лютому Зеленський викладав відео із кадрами підготовки українців у Данії. У підсумку, за інформацією New York Times та Politico , до липня у США та Данії підготовку мають закінчити 12 пілотів, до кінця року – 20.

У листопаді данська тренувальна база для F-16 закривається, оскільки ВПС цієї країни переходять на літаки F-35. У Європі українські пілоти літатимуть на F-16 на базі у Румунії, відкритій у листопаді минулого року. Однак поки що їх там немає: у березні місцеві ЗМІ писали, що перші українські льотчики прибудуть улітку.

F-16 ВПС Румунії на відкритті тренувальної бази під Бухарестом EPA / ROBERT GHEMENT / SCANPIX / LETA

Іноді різні етапи підготовки відбуваються у різних місцях. Достеменно відомо, що спеціальні курси англійської та теорію українці проходили у Великій Британії: 22 березня місцеве Міноборони повідомило про випуск перших десяти пілотів. Потім вони вирушили до Франції, де мали налітати 80 годин на легкому навчально-бойовому винищувачі Alpha Jet. Французьке видання BFM писало , що Франція – не єдине місце, де проходить другий етап.

За звичайними стандартами підготовка йде блискавично, але все ж таки не так швидко, як хотіли самі українці та їхні союзники, зазначає The New York Times. Ймовірно, інтенсивний курс, який проходять пілоти ЗСУ, створюється на ходу, бо раніше термінових програм переучування з радянських МіГ-29 на F-16 просто не існувало, каже ізраїльський військовий експерт Давид Шарп.

Країни НАТО мали досвід переучування східноєвропейських пілотів, наприклад поляків, але тоді ніхто нікуди не поспішав. Зараз на інструкторів, з одного боку, тисне ліміт часу, з іншого — вони мають випустити по-справжньому підготовлених пілотів, бо ціна їхньої помилки буде дуже високою. «Якщо була інформація, що перша група льотчиків уже випустилася, отже, літаки вже можуть бути в Україні», – вважає Шарп.

Важливо розуміти, що пілотів має бути більше, ніж літаків. За словами джерела Politico у Міноборони США, на кожен винищувач українцям знадобиться два пілоти. Неважко порахувати, що 12 пілотів, які мають бути готові до липня, вистачить якраз на обіцяні Данією шість літаків. До кінця року мають закінчитися тренування ще восьми льотчиків, їм потрібні чотири F-16.

Говорити про точне співвідношення літаків та льотчиків складно, але пілотів напевно має бути більше, вважає Шарп: «Якщо буде співвідношення 1:1, то літаки простоюватимуть. Це нікуди не годиться, бо їх і так небагато і вони будуть пріоритетною метою для Росії». Число пілотів на один винищувач залежить від інтенсивності бойових дій та від завдань, які вирішуватимуть F-16, додає Йохан Норберг, старший військовий аналітик Шведського агентства оборонних досліджень (FOI).

Півтора роки тому, коли розпочиналися переговори з F-16, багато хто говорив: “Це неможливо, ми не зможемо це зробити”. Через півроку вони говорили, що це можливо. А зараз це вже відбувається Йохан Норберг, шведський військовий аналітик

Ще один важливий момент – створення інфраструктури для F-16. «Навколо F-16 має працювати ціла екосистема — розвідка, зв’язок, команда техніків, логістика тощо. Півтора роки тому, коли розпочиналися переговори з F-16, багато хто говорив: “Це неможливо, ми не зможемо це зробити”. Через півроку вони говорили, що це можливо. А зараз це вже відбувається», – міркує Норберг.

Разом із льотчиками у Данії навчання проходили близько 50 техніків, кілька десятків займалися у Великій Британії, США планували навчити близько 200 осіб. Проте разом із першими літаками в Україну вирушать західні фахівці, говорило джерело The New York Times. Вони залишаться там доти, доки не буде навчено достатньо місцевих фахівців, це може тривати роки.

Додаткова складність полягає в тому, що F-16 стануть важливою метою для російської армії, тому українцям знадобиться не одна авіабаза, а дещо переміщати літаки. У зв’язку з цим буде потрібно більше обслуговуючого персоналу.

Чого зараз можна чекати від F-16

Коли минулого травня США дозволили постачати Україні F-16, всі чекали контрнаступу ЗСУ на південному фронті. До цієї операції підготувати льотчиків було нереально, але експерти припускали, що 2024 року винищувачі можуть допомогти у наступних операціях. Так, український військовий льотчик у відставці Роман Світан припускав, що F-16 відіграють важливу роль у звільненні Донбасу та Криму. Західні аналітики висловлювалися обережніше, зазвичай вони говорили, що F-16 хоч і можуть відіграти важливу роль, але докорінно ситуацію на фронті не змінять.

Літній контрнаступ виявився невдалим, а колишній головком ЗСУ Валерій Залужний називав однією з причин саме відсутність сучасних літаків. 2024-го року ініціатива на фронті перейшла до Росії. Крім того, з весни російська армія посилила обстріл енергетичної інфраструктури України. «Вони [F-16] вже будуть нерелевантними, — говорив у квітні Politico високопоставлений український військовий. — Для кожної зброї є правильний час. Вони були потрібні 2023 року, у 2024-го вже ні».

Коли ЗСУ отримають F-16, пілоти спочатку ризикувати не будуть, головним завданням стане знищення російських крилатих ракет і ударних безпілотників над західною і центральною Україною, вважає Шарп. Ставши досвідченішими й впевненішими, льотчики, можливо, почнуть наближатися до лінії фронту, завдавати ударів по наземних цілях і навіть вступати в повітряний бій на дальній відстані з російськими літаками, які атакують Україну авіабомбами з модулем планування та корекції (УМПК).

Саме ці боєприпаси останнім часом відіграють важливу роль у просуванні російської армії. Однак російські літаки Су-35 та комплекси ППО С-400 у будь-якому випадку будуть для F-16 великою загрозою, тому що Україна поки що не має всіх супутніх можливостей, які мають повноцінні ВПС західного типу. Йдеться, наприклад, про «літаючі радари» — літаки раннього радіолокаційного виявлення. Два такі літаки пообіцяла передати Швеція, однак коли ВСУ їх отримають і почнуть застосовувати, невідомо.

Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у F-16 датських ВПС, серпень 2023 року ПРЕС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Успіхи F-16 багато в чому залежатимуть від того, якою зброєю вони будуть оснащені. У вересні минулого року представник Повітряних сил ЗСУ говорив , що Україна отримає для F-16 ракети AIM-120 AMRAAM у новітній модифікації – дальністю до 160-180 км. Ці боєприпаси дозволять убезпечити позиції ЗСУ та українські міста від авіаударів бомбами з УМПК, писав Forbes. Проте військовий аналітик Шарп вважає, що США не передадуть Україні новітні AIM-120, оскільки це недоцільно: F-16 не зможуть використати всі можливості цих ракет через недостатню потужність своїх радарів.

Ймовірно, винищувачі оснастять менш далекобійними AMRAAM, наприклад, з радіусом дії 45-50 км. Якщо США нададуть протикорабельні ракети, можна спробувати вразити ними носії Калібрів у Чорному морі, коли вони будуть на бойовому чергуванні.

Важливо, щоб боєприпасів до F-16 було багато, тільки тоді вони зможуть відіграти важливу роль, додає Норберг. Їхній недолік може бути однією з причин затримок з поставками винищувачів: немає сенсу везти літаки в Україну без боєприпасів.

F-16 підвищать ефективність зброї, яка вже має Україна, зокрема, протирадарні ракети HARM і керовані авіабомби JDAM, розповідав генерал Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов. Наразі ЗСУ застосовують їх зі старих радянських літаків, наприклад, із Міг-29. Те саме, ймовірно, стосується високоточних ракет Storm Shadow/SCALP, що поставляються Великобританією та Францією, вважає Шарп.

Які літаки обіцяє Франція

Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000-5, заявив 6 червня президент Еммануель Макрон, не уточнивши кількість бортів. Французи також навчатимуть льотчиків ЗСУ. За словами Макрона, тренування займуть п’ять-шість місяців, перша група має закінчити їх до кінця року.

Поки що незрозуміло, яку модифікацію Mirage 2000-5 отримають ЗСУ, пише аналітик Defence Express Іван Киричевський. Є варіант, сумісний із далекобійними ракетами Storm Shadow/SCALP. Якщо Франція надасть його, то українські льотчики зможуть застосовувати ракети ефективніше. Але навіть якщо ЗСУ отримають літаки, оснащені лише авіабомбами та ракетами «повітря — повітря», вони зможуть посилити ППО у тилових районах та завдавати ударів по противнику на фронті.

Представник Повітряних сил ЗСУ назвав Mirage 2000 досить сучасним літаком, наголосивши, що пріоритетний тип літаків для України зараз — F-16. Колишній український військовий, експерт Олексій Гетьман, вважає F-16 кращим за Mirage 2000. На його думку, головна проблема зараз — терміни навчання пілотів, Гетьман не вірить, що тренування можна закінчити до кінця року. «За скільки навчать? Знову за рік. Тоді 2025 року отримуємо [французькі літаки]», — каже він.

«Головне у цих літаках — те, що вони є. ЗСУ не доводиться обирати, а загальна чисельність бойових літаків важлива не менше, ніж те, наскільки вони сучасні», — зазначає військовий оглядач «Російської служби Бі-бі-сі» Павло Аксьонов.

Джерело: “Важливі історії”