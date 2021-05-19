Почему мы должны защитить наше море и не потерять его

Черное море, которое в древности называли Русским, а по современной терминологии, как отмечал академик М.С. Грушевский, Украинским… Сегодня понемногу Россия нас лишает контроля над этой акваторией, а значит, и над побережьем.

Не так много украинских политиков и теоретиков осознают значение Черного и Азовского морей для нашей страны. Действительно, Украина с морями и без морей — это с точки зрения геополитики совершенно разные государства, отмечает издание ДЕНЬ.

Россия уже практически сделала Азовское море своим внутренним «озером», заблокировав его для украинских кораблей и судов, перекрыв морские пути к нашим портам Мариуполя и Бердянска, через которые проходила довольно значительная часть украинского экспорта-импорта. Учитывая ситуацию, такая же участь может ожидать Одессу, Николаев и Херсон. А это для украинской экономики и международной торговли что-то близкое к катастрофе. Казалось бы, теперь все руководители в Украине должны понять, для чего нашей стране нужен мощный военно-морской флот.

Многие аналитики утверждают, что целью второго генерального наступления России на Украину станет лишение украинцев выхода к морю и сведение геополитического значения Украины к минимуму. Жаль, что целых семь лет, когда, работая как это полагается во время войны, можно было бы создать прочный ракетный щит на черноморском и азовском побережье, это не было сделано. Это драгоценное время потеряли…

К сожалению, украинское общество еще не сформировало менталитет великой морской нации, что негативно влияет на морскую политику Украинского государства. Наши люди плохо знают свою историю, и потому обречены постоянно все начинать с чистого листа.

Помню, когда еще во времена своего севастопольского детства посещал музей Черноморского флота, то обращал внимание, что экспозиция музея начиналась с макета украинской казацкой «чайки». Сквозь зубы Москва признавала, что когда-то господство на черноморских просторах принадлежало другому геополитическому фактору. Действительно, в XVII веке существовала гегемония украинского казацкого флота на Черном море. Украинские казаки брали с моря Синоп, Трапезунд, Кафу, Килию, Измаил, Аккерман. Даже смело десантировались под Стамбулом и в самой столице османов. Английский посол в Османской империи Томас Ро описывал эти десанты украинцев, свидетелем которых он лично был в его реляциях в Лондон.

Подробно описал английский посол нападение казаков на османскую столицу 9 июня 1624 года, завершив описание таким выводом: «Целый день до захода солнца они стояли и угрожали великой, но встревоженной столице мира и всей ее мощи, наконец со своей добычей, с развернутыми флагами казаки отошли, правда, без победы но и без отпора турок. Эта не такое уж и значительное обстоятельство, эта дерзновенная акция раскрыла удивительную истину об этой великой державе — что она, выглядя такой грозной и мощной, на самом деле слабая и беззащитная». Через несколько дней посол Ро сообщал, что казаки снова напали на Стамбул и громили его окрестности …

И это происходило тогда, когда мало кто в Европе решался бросать вызов империи.

Все это не помешало российской пропаганде в период борьбы за Черноморский флот, Севастополь и Крым, начиная с 1992 года, утверждать, что украинцы — «абсолютно сухопутный народ, который к Черному морю не имел и не имеет отношения». Кстати, макет казацкой «чайки» именно тогда странным образом куда-то исчез из музея Черноморского флота…

Лучшие украинские умы понимали, что Украинская море надо защищать и оно имеет огромное значение для страны. Академик М.С. Грушевский называл это «черноморской ориентацией», а Юрий Липа писал: «Тот, кто владеет Севастополем, тот владеет Крымом, а тот, кто владеет Крымом, тот владеет Черным морем».

Кажется, в Москве это поняли лучше, чем в Киеве…

В российской историографии существовал и существует сегодня принцип относительно украинцев в морской истории — «предать забвению».

Во всех российских изданиях игнорируется роль украинцев в создании российского флота и города Севастополя. Князь Потемкин в свое время не знал об этой специфической российской «политкоретнисти», поэтому просто приказывал своим подчиненным чиновникам: «А матросов на Черноморский флот набирать из крестьян полуденной Малороссии как извечных мореходов и победителей над неприятелем».

238 лет назад казацкий атаман Сидор Билый, мужественный воин и воспитанник Киево-Могилянской академии, привел к югу, в Ахтиарскую бухту будущего Севастополя, Днепровскую казацкую флотилию. На день раньше, чем российский адмирал Клокачева. Однако о Клокачеве написано во всех российских книгах по истории Севастополя и флота, а о Сидоре Билом — нигде. Когда атаман Билый умер от боевых ранений, у его гроба в знак уважения к украинскому флотоводцу стоял адмирал Джон Пол Джонс, герой войны за независимость Америки и основатель военно-морского флота США. Он тогда находился в Российской империи как военный специалист. Но не найдя общего языка с Екатериной II и ее коррумпированными лидерами, прежде всего с князем Потемкиным, навсегда покинул Россию…

Уже во времена независимости Украины российские круги поставили в Севастополе монумент в честь Клокачева. А украинская власть не вспомнила о Сидоре Билом…

В период национально-освободительной борьбы 1917-1921 гг. была очередная попытка украинцев реализовать свою «черноморскую ориентацию». Половину 1917 г. и 10 месяцев 1918 г. Черноморский флот находился под значительным влиянием Украины. Если Центральная Рада колебалась со статусом Крыма, то гетман Скоропадский однозначно признавал Крым украинским. И 29 апреля 1918 г. на мачтах кораблей Черноморского флота были подняты сине-желтые флаги Украинского государства.

Но это опять закончилось неудачей. Широко известна пьеса официального советского драматурга Александра Корнейчука под названием «Гибель эскадры». Она была посвящена событиям на Черноморском флоте в 1918 году. Несмотря на патологическую лживость и политическую ангажированность этого произведения «социалистического реализма», название пьесы можно считать символическим. Гибель эскадры, потеря Украиной мощного военно-морского соединения на юге страны стали прологом гибели украинского «государственного корабля», исчезновения Украины с политической карты Европы.

Если бы независимое государство сохранило военный флот, а затем полосу черноморского побережья, то финал военных действий мог быть другим, даже вопреки трагической для нашей страны общей стратегический ситуации, потому что контроль над побережьем, над его портами заставил бы государства Антанты несколько по-другому относиться к Украине как к реальной силе. Украина сделала невозможным бы свою военно-политическую изоляцию, обеспечила бы возможность разнообразия своих внешнеполитических альянсов. Потеря флота, потеря Черного моря стали потерей страны …

К этому привел целый ряд ошибок, непонимания, безответственности, геополитической наивности, вялости, нерешительности.

К сожалению, многие из этих ошибок повторяются и сегодня.

Мы снова «заглядываем кому-то в глаза», «просто перестаем стрелять», пытаемся «остановиться где-то посередине»…

Один из участников этой борьбы за флот и море в 1918 году капитан-лейтенант Святослав Шрамченко (позже контр-адмирал) многие десятилетия в американском городе Филадельфия ежегодно организовывал праздник Украинского моря, потому что искренне верил, что оно снова станет украинским…

С 1991 по 2014 год официальный Киев имел 22 года, чтобы построить мощный флот. Но на флот всегда не было денег. Главное, что не было политической воли. Если бы была политическая воля, то и деньги нашлись бы. Английская пословица говорит: «Флот существует, и поэтому многого не произошло». С нами произошло в 2014-м… И что еще произойдет в ближайшей перспективе? Многие украинские президенты фактически собственноручно готовили будущую украинскую трагедию на юге: уступки России со стороны Кравчука, Кучмы, бездействие Ющенко, Харьковские соглашения Януковича, а теперь полное непонимание ситуации Зеленским… Так к чему мы придем?

P.S. И все же, contra omnes, вопреки всему, мы должны защитить наше море, не потерять его.