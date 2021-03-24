Почему новый рекорд смертности от ковида в Украине – не последний

Главный фактор печальной статистики — это, конечно, распространение опасного штамма «британца». Хотя не следует исключать и другие

В Украине новый печальный рекорд — за прошедшие сутки зафиксировано больше всего смертей от коронавирусной инфекции — 333. Впервые за все время эпидемии число смертельных случаев превысило 300. И это уже второй раз побит рекорд прошлого года, когда 11 декабря было зафиксировано 285 смертей. Первый раз — за сутки 16 марта, отмечает Укринформ.

Последние недели и медики, и аналитики, которые отслеживают ситуацию, только и бьют тревогу о том, насколько критична сейчас ситуация в Украине с распространением инфекции. Нынешние цифры еще раз напоминают нам всем — нужно готовиться к худшему развитию событий и максимально беречь себя и своих близких. Тем более, что главный эксперт ВООЗ по реагированию на COVID-19 Мария ван Керкхове сообщила о росте недельных показателей смертности от COVID-19 по всему миру впервые за последние полтора месяца.

Мутировавший «британский» штамм сам мутировал в Украине

О значительном росте смертности от ковида ранее сообщали аналитики из Национальной академии наук. При этом они отметили, что осенние максимумы по суточной смертности включали в себя более давние случаи — потому данные вносили с опозданием, иногда на несколько недель. И действительно средненедельное число зарегистрированных смертельных случаев никогда не превышало 205 новых смертей в день. Но нынешние цифры уже отражаются без задержек, что указывает на более высокий уровень смертности весенней волны.

Такую ситуацию прежде всего связывают с «британским» штаммом, который распространился уже по всей территории Украины, рассказал Максим Степанов на брифинге. Ранее исследователи из Эксетерского университета (Англия) на основе наблюдения за 55 тысячами пациентов с ковидом установили, что этот штамм не только заразнее, но и смертельнее — на 64%. Более того — эксперты Института молекулярной биологии и генетики сообщили, что на территории Украина «британский» штамм тоже изменился. Это установили на основе секвенирования (выделения) 19 образцов, отобранных у больных из Ивано-Франковска, с началом там вспышки, и Киева.

«Модифицированный «британец» отличается от предшественника, впервые обнаруженного в Лондоне в декабре 2020 года, критическими изменениями в участках вируса, отвечающих за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека», — сообщили ученые. Они предполагают, что именно комбинация модифицированных штаммов «британца» вызвала нынешнюю волну эпидемии и объясняет все более частые случаи повторного инфицирования людей. С выводами ученых о новой волне заболеваемости, вызванной новым для Украины штаммом коронавируса и характеризующейся более тяжелыми клиническими проявлениями, согласились и представители ВООЗ, посетившие институт.

Ковид не «помолодел»? В Минздраве утверждают, что возрастная структура заболеваемости почти не изменилась

Кто же сейчас чаще болеет ковидом и чаще умирают от него — пока оценить сложно, ведь из разных источников поступает разная информация. К примеру, министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что сейчас растет количество госпитализаций людей 30-40+ лет. Часть врачей тоже сообщает, что ковид, по их наблюдениям, помолодел. А вот главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко опроверг такую ​​информацию. «В последнее время было много информации о том, что коронавирусом стали больше болеть молодые люди, в отличие от 2020 года, когда болели преимущественно люди в возрасте 60+. Мы проанализировали помесячно возраст больных с августа 2020 по март 2021 года. Такой же анализ сделали и по возрасту умерших с диагнозом «коронавирусная болезнь». И увидели, что в Украине структура заболеваемости по возрасту почти не изменилась», — сообщил Ляшко.

Главный санитарный врач опровергает мнение об «омоложении» заболеваемости ковидом

Но то, что больных стало больше, а врачи фиксируют более тяжелое протекание коронавирусной болезни, неоспоримый факт. Одной из первых в начале марта об этом сообщала инфекционист Ольга Голубовская. На сегодня ситуація критична в девяти регионах, вошедших в «красную» зону карантина с самыми строгими ограничениями. Это Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Черновицкая, Сумская, Одесская, Львовская области и Киев.

Завотделением анастезиологии и интенсивной терапии Львовского центра легочного здоровья Вячеслав Бондарь рассказывает, что все больные, прибывающие в центр, кислородозависимы и труднее поддаются лечению. «Ситуация тяжелая, потому что даже в первую волну коронавируса не было такой загруженности отделения. Практически два дня назад, на 20 коек — 20 больных. Все кислородозависимы. Те, кто в реанимации, состояние критически тяжелое. После дежурных суток лечения успех в том, что состояние не ухудшается», — говорит Вячеслав Бондарь.

Между тем в Харькове уже готовятся к полному коллапсу – там объявили набор людей с медицинским образованием в ковид-отделения в больницах. Заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что в марте нагрузки на ковидные бригады возросли в полтора раза по сравнению с январем-февралем.

«В марте количество больных начало резко расти, но мы не можем создать новые бригады, пока не сдадим мартовский отчет в НСЗУ, и они не увидят, что бригады работали с перегрузкой. Но в апреле мы столкнемся с проблемой, что у нас физически не будет людей, которых мы могли бы включить в состав бригад. Поэтому я вынуждена обратиться ко всем, кто имеет медицинское образование», — сказала вице-мэр.

Что еще влияет на смертность?

К сожалению, приходится констатировать, что нынешний рекордный показатель по смертности, скорее всего опять будет превышен в скором времени. В НАН прогнозируют, что в целом в Украине пиковые значения еще не достигнуты, поэтому роста смертности следует ожидать как минимум до начала апреля. На это, кроме агрессивного штамма влияют и другие факторы. К примеру то, что Украина поздно начала вакцинацию, и ко времени активного распространения вируса самая уязвимая группа в плане смертности — пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями, — остаются незащищенными. О том, что дает вакцинация там, где с ней не медлят, Укринформ совсем недавно писал.

С другой стороны, до сих пор нет существенных изменений в протоколе лечении ковида, клиническая картина которого изменилась. Опытные клиницисты советуют коллегам критически оценивать ситуацию и применять клиническое мышление, но без официальных установок в таких сложных условиях эпидемии трудно обойтись. Но это тема для следующей публикации, которую Укринформ обещает подготовить вскоре.

Автор: Юлия Горбань, Киев; Укринформ

Инфографика: Evgeny Istrebin