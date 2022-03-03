Почему Путин уже проиграл войну в Украине – Харари

Менее чем через неделю после начала войны становится все более вероятным, что Владимир Путин движется к историческому поражению. Он может выиграть битвы, но все же проиграет войну. Мечты Путина о восстановлении Российской империи всегда основывались на лжи о том, что Украина – не настоящая нация, что украинцы – не настоящие люди, а жители Киева, Харькова и Львова жаждут власти Москвы.

Это полнейшая ложь, Украина – страна с более чем тысячелетней историей, а Киев был крупным мегаполисом тогда, когда Москва даже еще не была деревней. Но российский деспот столько раз повторял эту ложь, что видимо сам начал в нее верить, пишет в колонке для The Guardian израильский историк и футуролог Юваль Ной Харари, пересказ кототорой опубликовало издание «Зеркало неделя — Украина«.

Планируя вторжение в Украину, Путин мог рассчитывать на множество известных фактов. Он знал, что в военном отношении Россия превосходит Украину. Он знал, что НАТО не пошлет войска на помощь Украине. Он знал, что зависимость Европы от российской нефти и газа заставит такие страны, как Германия, колебаться в отношении введения жестких санкций. Основываясь на этих известных фактах, его план состоял в том, чтобы сильно и быстро ударить по Украине, обезглавить ее правительство, установить марионеточный режим в Киеве и переждать западные санкции.

Но был один огромный неизвестный фактор в этом плане. Американцы узнали в Ираке, а Советский союз – в Афганистане, что гораздо легче завоевать страну, чем удержать ее. Путин знал, что у него достаточно сил, чтобы завоевать Украину. Но смирится ли украинский народ с марионеточным режимом Москвы? Путин ставил на это. Ведь, как он неоднократно объяснял всем, кто хотел слушать, Украина – ненастоящая нация, а украинцы – не настоящие люди. В 2014 году жители Крыма практически не сопротивлялись российским оккупантам. Почему же в 2022 году должно быть иначе?

Но с каждым днем становится все более ясно, что ставка Путина не сыграла. Украинский народ сопротивляется всем своим сердцем, завоевывает восхищение всего мира – и побеждает в войне. Впереди много темных дней. Русские все еще могут завоевать Украину. Но чтобы победить в войне, им нужно будет удерживать всю Украину, а они смогут сделать это только если им позволит украинский народ. Это кажется все менее вероятным.

Каждый подбитый российский танк и каждый убитый российский солдат подкрепляют мужество украинцев к сопротивлению. И каждый убитый украинец усугубляет ненависть к оккупантам. Ненависть – самое ужасное из чувств. Но для угнетенных народов ненависть – скрытое сокровище. Спрятанное глубоко в сердце, оно может выдерживать сопротивление на протяжении поколений. Чтобы восстановить Российскую империю, Путину нужна относительно бескровная победа, которая приведет к относительно бескровной оккупации. Проливая все больше и больше украинской крови, Путин делает все, чтобы его мечта никогда не осуществилась. На свидетельстве о смерти Российской империи будет не имя Михаила Горбачева, там будет имя Путина. Горбачев позволил украинцам и россиянам чувствовать себя братьями и сестрами, Путин же сделал их врагами и добился того, что украинцы будут определять себя в оппозиции России.

Нации в конечном итоге строятся на историях. Каждый день добавляет новых историй, которые украинцы будут рассказывать не только в эти мрачные дни, но и в грядущие десятилетия и поколения. Президент, который отказался от убежища в США, заявив, что ему нужны боеприпасы, а не транспорт; солдаты с острова Змеиный, которые сказали русскому кораблю «иди нах*й»; мирные жители, которые пытались остановить российские танки, встав у них на пути. В конечном счете, эти истории значат больше, чем танки.

Русский деспот должен знать это как никто другой. Будучи ребенком, он рос на историях о зверствах немцев и геройстве россиян при блокаде Ленинграда. Теперь он производит такие же истории, но играет в них роль Гитлера.

Истории об украинской храбрости придают решимости не только украинцам, но и всему миру. Они придают смелости правительствам европейских стран, администрации США и даже угнетенным гражданам России. Если украинцы осмеливаются остановить танк голыми руками, правительство Германии может осмелиться снабдить их противотанковыми ракетами, правительство США может осмелиться отрезать Россию от SWIFT, а граждане России могут осмелиться продемонстрировать свое несогласие с этим бессмысленным война.

Нас всех может вдохновить сделать что-то, будь то пожертвование, приют для беженцев или помощь в борьбе в интернете. Война в Украине определит будущее всего мира. Если позволить тирании и агрессии победить, мы все пострадаем от последствий. Нет смысла оставаться лишь наблюдателями. Нужно вставать и заставлять с собой считаться.

К сожалению, эта война, может быть длительной… Но самый главный вопрос уже решен. Последние несколько дней доказали всему миру, что Украина — вполне реальная нация, что украинцы — вполне реальный народ и что они точно не хотят жить под новой Российской империей. Главный вопрос, который остается открытым, — сколько времени потребуется, чтобы это послание проникло сквозь толстые стены Кремля.

Источник: Why Vladimir Putin has already lost this war / Yuval Noah Harari