Почему украинцы не верят в справедливое наказание виновников смертельных ДТП

История красного Infinity повторится в будущем еще не раз и не два. В Харькове ли, в Киеве ли, во Львове ли. Меняться будут лишь детали, вроде фамилий виновных и пострадавших и марки автомобилей, участвовавших в ДТП. В константе же – чьи-то смерти и тотальное неверие в справедливость.

Ужасное ДТП в Харькове, а в особенности, циничная уверенность виновника трагедии в том, что богатый и влиятельный папа «отмажет» его от всех проблем с законом — отличный повод поговорить о справедливости и неравенстве. Потому что это история именно о них, а вовсе не о нарушении ПДД, отмечает издание ФОКУС.

На самом деле именно катастрофическое по европейским меркам социальное неравенство — основной бич и главная примета сегодняшнего украинского бытия. Все остальное — включая навязшие в зубах от частого повторения вопросы о коррупции — лишь производное этого неравенства. Не случайно в виновники подавляющего большинства подобных ситуаций — представители верхнего слоя общества, без угрызений совести нарушающие правила и законы, будучи уверенными в том, что писаны они не для них.

Можно написать и принять прекрасную Конституцию и каждый год пафосно праздновать ее день рождения, можно с утра до ночи вещать о правах человека и верховенстве права. Но все прекрасно знают, что на практике все решают деньги и связи. За деньги можно купить все что угодно- от поддельного ковид-сертификата до нужного решения суда и даже, если верить последнему набросу лидера парламентских «слуг» — убрать свою фамилию из санкционного списка СНБО.

А если денег нет — то ты обречен быть вечным терпилой, по которому не раз и не два катком проедутся не только авто богатого соотечественника, но и закон и репрессивная машина, демонстративно не замечающие прегрешений друзей «кого надо». Более того — если сейчас опросить людей на улице — я вам гарантирую, что подавляющее большинство согласится с мнением о том, что вот этот 16-летний богатенький сынок скорее всего откупится от правосудия, а даже если не удастся купить Фемиду, всегда можно купить…пострадавших или их родственников.

Причем, винить бедных людей которые, оказавшись в подобной ситуации часто отказываются от обвинений или идут на мировую после полученияи материальной компенсации, тоже сложно. Жизнь одна и она коротка. Справедивость, конечно, есть. Наверное. Где-то. И за нее, наверное, стоит бороться, Но на это уйдут годы жизни. И не факт, что по итогу — не впустую. А деньги — вот они, Здесь и сейчас. Вспомним, как по такой же схеме развалилось в суде дело по обвинению экс-нардепа Пашинского в стрельбе по Валерию Химикусу.

К тому же, несмотря на все судебные реформы, наш суд по прежнему сам по себе — воплощенное социальное неравенство, недалеко ушедший от суда, выведенного в «Лисе Миките» Ивана Франко. Потому что качественная защита собственных интересов тоже стоит немалых денег, которые не у всех есть. Ситуация, как в песне известного эмигрантского шансонье: «Но пригласил я пару видных адвокатов. За деньги черта даже могут оправдать. Я вышел чистым и ни в чем не виноватым. Клянусь вам в этом, век свободы не видать».

Всплывшая в СМИ переписка устроившего смертельную аварию водителя Infinity — яркое подтверждение правоты такого мнения:

«Любой вопрос можно решить за 100-200 долларов, у меня родители нормальные, машина есть. Ты ездишь на автовазе, не можешь себе позволить. А я езжу на дорогой машине, у нас все можно купить».



К тому же, оставшиеся безнаказанными предыдущие «подвиги» этого «героя» — вроде стрельбы по женщине с сыном в супермаркете — как бы кричат что-то наподобие «Можем повторить!» Вот и повторил.

Все, что остается людям в такой ситуации- в бессильной злобе стуча по клавиатуре отчаянно строчить обличающие «золотую молодежь» гневные комментарии в соцсетях.

Истории про «мажоров»- виновников резонансных ДТП давно не новость. В том же Харькове еще помнят последнюю столь же резонансную ситуацию, когда 18 октября 2017 года Лексус дочери харьковского бизнесмена Василия Зайцева, Алены Зайцевой протаранил толпу людей, в результате чего пять человек скончались на месте, а еще шестеро попали в больницу в тяжелом состоянии.

И хотя та история — одна из немногих, закончившихся приговором виновной, нет никакой уверенности в том, что Зайцева не выйдет на свободу, например, по УДО. Или найдется еще какая-нибудь лазейка для смягчения приговора. Ведь деньги решают все.

К сожалению, этот текст сложно завершить на оптимистической ноте. Потому что — тут и к бабке не ходи — история красного Infinity повторится в будущем еще не раз и не два. В Харькове ли, в Киеве ли, во Львове ли. Меняться будут лишь детали, вроде фамилий виновных и пострадавших и марки автомобилей, участвовавших в ДТП.

В константе же — чьи-то отнятые или покалеченные жизни и судьбы. И все тот же запрос на общественную справедливость. Которой как не было, так и нет.

Автор: Алексей Блюминов, журналист, историк; Фокус