Правда ли, что Росси отводит войска от границ Украины: «Пока не видим технику в местах постоянной дислокации, нельзя говорить, что отвод произошел»

Российское Минобороны объявило о завершении части военных учений и возвращении подразделений в воинские гарнизоны. «Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн», – заявил представитель министерства обороны Игорь Конашенков.

Для наглядности Минобороны РФ опубликовало видео. На этих кадрах видна танковая колонна, движущаяся по пересеченной местности, а также погрузка танков с наваренными «кроватями», боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок на эшелоны.

Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов, следивший за перемещениями российской техники к границам Украины в последние месяцы, рассказал телеканалу Настоящее Время, можно ли считать, что российские военные действительно уезжают от границ и напряженность спала.

— Какая у вас на нынешнюю минуту информация? Начался ли заявленный отвод российских военных в каких-то участках проведения учений или где-то еще у украинских границ – или все выглядит как прежде?

— Наш оптимизм все еще достаточно осторожный, но сейчас появляется некоторая новая информация, которая говорит о том, что, возможно, какой-то отвод идет. Мы видели технику, вероятно, 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии, которая по опубликованному Минобороны видео шла по Крымскому мосту в направлении России. Мы, конечно, совершенно не можем знать, куда она дальше отправится. Например, она может быть переброшена в Ростовскую область – пойти после Крымского моста на север. Пока мы не увидим их в местах постоянной дислокации на Северном Кавказе, нельзя говорить о том, что действительно отвод произошел.

Также сообщалось об отводе, помимо 42-й мотострелковой дивизии, 3-й и 150-й, но проблема в том, что они базируются непосредственно в близости к Украине – в Белгородской и Ростовской областях. Они могут быть переброшены в районы сосредоточения в течение буквально считаных дней или часов. Это само по себе не снижает напряженности.

Опять же, буквально вчера, после всех заявлений об отводе, мы видели, как в той же Белгородской области силы 1-й гвардейской танковой армии занимают районы сосредоточения, из которых они могут начать атаку в течение считаных часов. Это возможно в рамках каких-то учений. Другое дело, если это учения, то это учения по полномасштабному вторжению в Украину. Как мы писали несколько дней назад, все это выглядит ровно так, как подготовка к какой-то очень масштабной операции, и мы от своих слов не отказываемся. Даже если это были учения, то это была генеральная репетиция всего того, о чем говорят сейчас западные аналитики.

Но стоит, конечно, понимать, что на данный момент значительное снижение угрозы мы не наблюдаем. Практически то же количество военных остается у границ. Они сконцентрированы в различных направлениях, которые позволяют им наносить удары по территории, подконтрольной украинским властям. Вся эта армада в основном остается на своих местах.

— Еще были сообщения Минобороны о том, что они в том числе уводят из аннексированного Крыма войска через Крымский мост. Есть ли у вас какая-то информация по этому поводу?

— Да, я только что сказал, что мы видели, как техника отправляется по Крымскому мосту – это техника 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии. Вы видели эти танки с характерными «курятниками» на башнях – это такая импровизированная защита от противотанкового комплекса Javelin или от боеприпасов беспилотников «Байрактар». Да, мы видим некий отвод, но мы не понимаем, куда он будет иметь место быть.

Они возвращаются на территорию Краснодарского края, и дальше перед ними есть выбор: либо они действительно отступают в пункты постоянной дислокации на Северном Кавказе – на юг, либо они отправляются на север и занимают места где-то у границы с Украиной, например в Ростовской области. Пока мы не увидим, как они прибывают в свои пункты постоянной дислокации, мы не будем считать, что это действительно отвод в той форме, в которой о нем говорит Минобороны.

— Вчера CIT говорили о том, что те эшелоны, которые двигались к границам, продолжают двигаться. Сейчас этот процесс прекратился, они остановились?

— Я бы не сказал, что он прекратился. На вчерашний день мы наблюдали прибытие, например, в Курск огнеметных установок ТОС из Самарской области. Кстати, это Центральный военный округ. Опять же, тут нужно помнить, что об отводе войск Восточного военного округа пока ничего не говорилось. Точно так же ничего не говорилось о силах Центрального военного округа, хотя они задействованы, и об их отводе ничего не говорится, а они сейчас присутствуют в Брянской и Курской областях в непосредственной близости от границы. Их отвода мы пока не наблюдали. Опять же, нужно здесь следить за развитием событий.

— В понедельник мы говорили с другим аналитиком CIT Русланом Левиевым, он говорил, что в том числе в 15 километрах от украинской границы находится российская техника. Она остается так близко от Украины?

— Да, более того, кажется, что некоторая из них придвигается еще ближе. Вы, наверное, помните вот это сообщение западных разведок про то, что они выдвигаются на некие исходные боевые позиции. Мы видим в подтверждение этого, что на видео из достаточно приграничных населенных пунктов – Томаровка, Серетино в Белгородской области, – что там, например, на вчерашний день формировались полевые лагеря, где стоят войска с силами до одной батальонной тактической группы – это несколько десятков боевых машин, танков. В принципе понятно, что достаточно долго находиться в таких лагерях невозможно – нужно либо идти в наступление, либо сворачиваться и отходить в какие-то массовые лагеря вроде тех, что вы видели на спутниковых снимках, либо в места постоянной дислокации, либо действительно начинать свою какую-то операцию, которая на данный момент все еще полностью возможна и все еще может быть осуществлена в считаные часы.

— Вы обычно делаете выводы по видео в социальных сетях. В течение какого времени такие видео об отводе, например, могут появиться? Сколько нужно подождать, чтобы понять, что если армия уезжает, то она действительно уезжает?

— Обычно если человек снимает видео, он его выложит в течение суток-двух, потом его найдем мы или другие исследователи, потом проанализируем. Эта информация может идти с лагом от суток. Но сейчас мы наблюдаем видео непосредственно Минобороны, которые публикуют то, что они называют отводом, и мы пытаемся делать выводы по ним, но, разумеется, мы делаем вывод только по тому, что мы видим. А по тому, что мы видим, мы не можем однозначно утверждать, что отвод действительно имеет место быть. Если даже речь идет об отводе 3-й и 150-й мотострелковой дивизии, я повторюсь, что они базируются постоянно в считаных километрах от Украины, соответственно, их отвод может быть очень быстро повернут обратно.

Автор: ; Настоящее время