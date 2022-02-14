Размышления военного эксперта по поводу возможной морской десантной операции ВС РФ под Одессу

По поводу возможной десантной операции (ДЕСО) РФ под Одессу, чтобы там сразу диктовать свою непреклонную волю. Или как вариант куда-то под Скадовск куда позволяет берег, чтобы сломать фланг украинской группировки защищающей перешеек.

Раз Запад поднимает ставки с отзывом своих граждан, а россияне продолжают наращивать группировку.

Просто мысли на тему.

РФ в состоянии выставить 12 больших десантных кораблей (БДК) – могла и 13, но «Ямал» напоролся на гражданское судно «Орка» и немного устал.

Могут эти 12 БДК высадить на берег до 5 батальонов и части обеспечения.

Например, саперную роту, дивизион артиллерии, чуть больше роты танков – потому что в первой волне не отправишь десантников как сельди в бочке, а каждый батальон это еще 60 машин в штате. Место не резиновое.

Побуду адвокатом дьявола и предположу еще батальон вертолетным десантом – ну вот удачно провели россияне воздушное наступление в регионе и вывели авиацию и ПВО за скобки.

Хотя ПВО даже НАТО до конца операции в Югославии или Ираке физически уничтожить не смогло. И больше четверти вылетов делали специальные самолеты РЭБ, не давали поднять голову противнику. Который совершал пуски ЗРК и пытался собраться до кучи до конца войны.

Но пусть.

Бригада россыпью. Это против дежурной бригады ВСУ на Ширлане, против 28-ой, 35 бригады МП. Плюс что-то обязательно выкатит НГУ, МВД и ТРО, пусть еще 3 батальона — на флангах постоять сгодится.

Это еще до начала мобилизации, прибытия помощи и корпуса резерва.

Идти с Опука, где россияне будут грузиться до лиманов под Одессой – 550 км со средней скоростью БДК в 17 узлов или 31 км\ч. Почти 18 часов – это без технических проблем и сюрпризов от погоды.



Как только хорошо видимая на всех РЛС группа пройдет западное побережье Крыма и Оленевку, станет ясно, что это не учения – БДК в северо-западной мелкой части Черного моря нечего отрабатывать.

И тогда часики отсчитают время нашей подготовки.

Морские мины с рампы вертолетов и катеров в территориальных водах – даже обычные советские, не говоря уже о том, что могли приехать из США и Британии современные мины-торпеды или донные.

Если корабли РФ остановятся тралить, то выедет минимум батарея «Смерчей», батарея «Ураганов» и батарея «Точек» – против набитых топливом и боеприпасами БДК их кассетная сечка это то, что прописал доктор.

В 14 году у нас не было «Байрактаров» и «Глобальных ястребов» для корректировки, а сейчас есть.

Плюс «Нептун» обязательно сделает залп – пусть не всем дивизионом, но с готовых машин и учебного вполне что-то полетит, главное чтобы вышло в сектор где ГСН смогла захватить цель.

Потом то, что уцелеет высадится на пляжи, где мы за эти 12 часов выставим даже банальные бетонные тетраэдры с фугасами на не извлечение, противотанковые мины и мины кассетами с реактивной артиллерии.

И начнет превозмогать минимум двукратные силы украинских частей. Ночевать в темноте на пляже под ударами «Байрактаров» и ловить «Джавелины» у которых есть ночной канал, пока уцелевшие БДК идут туда и назад 36 часов.

К тому времени реакторы сменят позицию, перезарядятся и насыплют еще. И еще.

Ни «Калибрами», ни «Искандерами» поразить нашу реактивную артиллерию в глубине боевых порядков нереально. Ибо она быстрее меняет позицию, чем загружается полетное задание. А еще попробуй попади в нее в капонире, это ведь не госпиталь в Сирии, по которому не добились прямого попадания дважды.

Такая ли это простая операция, что чик–чик и в дамках? Сидеть задницами на тоннах горючки в медленно идущих БДК, пока разведчик США будет наводить 120 ракет «Смерча» на твою башку? А потом ночью вести боевые действия на изолированном берегу с тем что унесли с выживших судов? Под прилетами «Точек» и «Ураганов»?

Даже если ты российский ура-патриот с выеденными телеканалом «Звезда» мозгами, то нет, нет и еще раз нет. Не думаю, что у них в штабах сидят совсем уж отбитые мурзилки.

Беспокойство вызывает Беларусь и сухопутная граница с РФ, где не так давно действовали 3 украинских фронта, а сейчас минус силы в ООС и побережье – три десятка батальонов. Но не уничтожение ПВО и не ДЕСО.

Повторюсь это не теория. Это практика. Подтверждена вертолетоносцем США «Триполи», который как глава группы тральщиков должен был обеспечить чистое от мин море в Ираке. Но получил пробоину размером с дом от итальянской мины «Манта», потерял топливо и принял тонны воды. После чего его утянули на ремонт, а десанта так и не случилось.

Самый лучший исход сейчас для дорогих россиян провести учения, надуть щеки в СМИ и поехать домой закрывать ипотеку. Особенно для тех, кто будет совсем скоро труситься на заблеванной палубе без переборок в холодном февральском море.

Война будет катастрофой для Восточной Европы – потому что Украина не Грузия, ни Чечня и не Молдова. Потому что мы армия с десятками ОТРК, с полторы сотнями тяжелых РСЗО и тысячами ствольной. И мы будем оказывать ожесточенное сопротивление.

Ничего другого кроме гробов и понижения уровня жизни, всего того, что кремлевский режим нашел под Донецком, под Одессой он не найдет. А поэтому возможно не будет и искать. Скоро увидим.

Nuff said.

Автор: Кирилл Данильченко, военный эксперт