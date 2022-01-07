С чем закончили 2021 год украинские воздушные силы: без новых крыльев и ракет

Попробуем по открытым данным проанализировать, что именно для Воздушных Сил ВСУ было сделано за прошедший год и насколько эффективно были потрачены государственные финансы. С одной стороны, капитально отремонтированных самолетов и вертолетов (с элементами модернизации) достаточно много: три истребителя типа МиГ-29 (один из которых — двухместный МиГ-29УБ), легкий военно-транспортный самолет Ан-26, три вертолета Ми-8 (Ми-8МТ, Ми-8МТВ и Ми-8МСБ-В) и даже три боевых Ми-24ПУ-1 (по количеству произведенных «Мотор-Сич» лопастей МЛНВ-24).

Стоит добавить, что два Ми-8МСБ-В и Ан-2 получила морская авиация, военные авиаторы также получили транспортный Ан-148-100В и вертолет Ми-8МТВ-1, переданные из Государственного управления делами. Впрочем, президент по-прежнему использует как минимум Ан-148 для перелетов по стране.