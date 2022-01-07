С чем закончили 2021 год украинские воздушные силы: без новых крыльев и ракет
В 2021 году по ряду направлений (флот или сухопутные войска) были серьезные подвижки, но в вопросах обновления самолетного и вертолетного парка Воздушных сил, а также получения новых зенитно-ракетных комплексов наши оборонные предприятия и военные топчутся на месте. Между тем, эти вопросы – наиболее ресурсоемкие и прямо влияют на обороноспособность страны отмечает издание DSnews.ua.
Попробуем по открытым данным проанализировать, что именно для Воздушных Сил ВСУ было сделано за прошедший год и насколько эффективно были потрачены государственные финансы. С одной стороны, капитально отремонтированных самолетов и вертолетов (с элементами модернизации) достаточно много: три истребителя типа МиГ-29 (один из которых — двухместный МиГ-29УБ), легкий военно-транспортный самолет Ан-26, три вертолета Ми-8 (Ми-8МТ, Ми-8МТВ и Ми-8МСБ-В) и даже три боевых Ми-24ПУ-1 (по количеству произведенных «Мотор-Сич» лопастей МЛНВ-24).
Стоит добавить, что два Ми-8МСБ-В и Ан-2 получила морская авиация, военные авиаторы также получили транспортный Ан-148-100В и вертолет Ми-8МТВ-1, переданные из Государственного управления делами. Впрочем, президент по-прежнему использует как минимум Ан-148 для перелетов по стране.
При этом в 2020 году военные получили четыре МиГ-29, Су-27УБ, Су-24МР, Су-25 и два Л-39М1. То есть фактически мы видим только восстановление ударным темпами (по меркам Украины, конечно) парка фронтовых истребителей МиГ-29. Причем речь не идет о капитальном ремонте или в крайнем случае просто модернизации типа МиГ-29МУ1. В конце декабря 2021 года стало известно, что государственные испытания модификации МиГ-29МУ2 с возможностью использования управляемого вооружения по наземным целям планируются только в 2022 году. Да и то, по словам директора Львовского государственного авиационного завода, уверенности, что эта модификация будет принята на вооружение ВСУ, нет.
Совершенно непонятно смещение акцента именно на МиГ-29, а не на тот же Су-27, которые имеет больший ресурс и может состоять на вооружении военной авиации гораздо дольше. Много вопросов возникает и к цене ремонта МиГов – так, по данным открытых источников, за три самолета львовский завод получил 138,5 млн грн (примерно $5 млн 600 тыс.). Понятно, что летать нужно уже сегодня, но почти $2 млн за ремонт каждого борта при том, что самолеты будут эксплуатироваться еще максимум лет 5-7, — слишком уж большая цена.
Не меньшие деньги тратятся и на поддержание летной годности уже морально и физически устаревших вертолетов Ми-8 – причем неважно, какой модификации, ведь корпусам этих машин минимум 35-40 лет. При этом альтернатива есть – пока армия и флот получают подкрашенное советское старье, остальные силовые структуры получают технику западного производства. Так, в 2021 году Государственная служба по чрезвычайным ситуациям получила очередной вертолет Airbus Helicopters H225 Super Puma, еще два таких вертолета достались авиации Национальной гвардии Украины, а авиация погранслужбы получила пять вертолетов H125.
Конечно, обновление парка авиационной техники – дело долгое и дорогое. Так, буквально на днях Румыния начала процедуру закупки для ВВС страны 32 истребителей F-16, выведенных из состава ВВС Норвегии. Общий бюджет покупки составляет около 454 млн евро, включая оборудование для модернизации истребителей, которое будет приобретено в США.
Предварительно стоимость самих самолетов оценивается в 354 млн евро, логистической поддержки и поставки специального оборудования для модернизации из США – 100 млн евро. Ожидается, что самолеты будут поставлены ВВС Румынии в 2023-2024 годах с ресурсом, обеспечивающим их эксплуатацию не менее 10 лет. В Украине таких бюджетов пока нет.
Еще хуже обстоит ситуация с противовоздушной обороной – советские комплексы типа С-300, «Стрела-10», «Оса-АКМ», «Бук» морально и физически устарели. Все, что наша военная промышленность смогла сделать за годы войны, это переснарядить ракеты и немного модернизировать комплексы (в случае с С-300).
Ни одной программы создания отечественного зенитно-ракетного комплекса официально Министерство обороны не финансирует. При том, что наметки есть – это и «Коралл», и «Кильчень». Даже разработки РК-10, об успешных пусках которого не так давно сообщали, это инициативная разработка ГосКБ «Луч».
Зато время от времени высокопоставленные военные всерьез говорят о том, что мы можем купить (как вариант — Вашингтон предоставит в рамках программы военной помощи) тот же американский Patriot, или что вот-вот американцы подарят нам систему «Железный купол», который мы поставим в Мариуполе.
Уже вполне очевидно, что никто ничего просто так давать не будет — все это Украине придется покупать на собственные или заемные деньги. И деньги очень немалые. Так, например, четыре батареи ЗРК Patriot PAC-3+, о которых мечтал уже бывший главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, стоят $4,75 млрд долларов. Конечно, это полноценная система не только ПВО, но и противоракетной обороны, но этого всего лишь четыре батареи, чего в условиях Украины для надежного прикрытия всех стратегических объектов от налетов с воздуха, особенно учитывая, что российская авиация теперь может действовать не только с территории РФ и временно оккупированного Крыма, но и из Беларуси, откровенно недостаточно.
Конечно, можно говорить, что все еще можно исправить в ближайшие годы, но экономическая ситуация в стране ухудшается и вполне может оказаться, что даже тот военный бюджет, который есть сейчас, нам будет не по карману.
Автор: Михаил Жирохов, военный эксперт; Деловая столицаTweet