Постачальники-хапуги в Міноборони: від курток Резнікова до пончо Умєрова

Влітку минулого року країна здригнулась від скандалу навколо турецьких курток, які закупило Міноборони і які виявились непридатними для носіння взимку.

Не так давно журналісти дізнались, шо родина Касаїв цілком імовірно прикупила квартири в Дубаї за рахунок продажу Міноборони тих самих скандальних турецьких курток. Десь майже на мільйон доларів, зазначає Цензор.НЕТ.

Рік тому країна дізналась про родину Гринкевичів, яка забула поставити амуніцію для війська, але не забула купити собі вілли, готелі і піщаний кар’єр. Жодної з цих історій могло б не статись, якби Міноборони належним чином перевіряло контрагентів. Адже як мінімум дві з компаній Гринкевичів займались до підписання контрактів з МО на постачання амуніції будівельним бізнесом і закуповували тримачі туалетного паперу для шкіл.

Про родичів Касая не варто і згадувати – ця компанія взагалі не мала досвіду роботи з МО. Не кажучи вже про виробничі потужності.

Це ті самі куртки Резнікова, які пошити з обрізків на невідомих турецьких фабриках. В результаті тканина рвалась просто в руках

Не дивно, що НАЗК віднесло неналежну перевірку контрагентів до 8 з головних корупційних ризиків при закупівлях Міноборони.

І що найбільш прикро – вже цього року команда Умєрова наступила на ті ж граблі, що і команда Резнікова. В результаті українська армія може увійти в зиму без більшої частини такого одягу як пончо.

Ще в березні 2024 ДОТ провів тендери на пончо (штормовий одяг). Торги проводились по трьох лотах. У дуже великій конкуренції. Для розуміння, якщо на торги зазвичай подається 4-8 компаній, то тут конкурували 14 і 15. Перший лот на виготовлення 100 тисяч пончо виграла компанія МІК. А два інші – на 150 та 50 тисяч – виграла компанія “Укрспецтекстиль”, зареєстрована в жовтні 2022 року. Її директором значиться Олексій Слабошпицький, а засновниками – Владислав Киш та Олена Звичайна. Розмір статутного капіталу компанії – 2000 грн.

2 тендери на пончо від ДОТ – перша перемога компанії у державних закупівлях на Prozorro.

Водночас згадка про “Укрспецтекстиль” є в торішньому звіті Рахункової палати, значилась одразу з двома ризиками – як компанія, що має низький статутний капітал та ранній термін реєстрації по відношенню до укладених договорів. На момент аудиту РП компанія мала прямі договори з МО на майже 75 мільйонів.

У лютому 2024 ДОТ вже скасовував перемогу “Укрспецтекстиль” в лоті постачання маскувального костюму. Тоді компанія не подала документи, які підтверджували її досвід виконання аналогічних контрактів.

Однак це не завадило компанії взяти участь у наступних торгах. Хоча Держаудитслужба висловила низку зауважень щодо цього тендеру. Зокрема, вона просила надати документи, що документально підтвердили б досвід вказаної компанії. Серед документації є лише довідка самої компанії, що вона виконала 2 договори з МОУ. Хоча, судячи з того, що компанія потрапила у звіт Рахункової, виконала вона роботи навряд чи вчасно.

Вже за договором з ДОТ “Укрспецтекстиль” мала поставити Міноборони 200 тисяч пончо. Датою поставки було вказано ще 30 червня. Але на цей момент жодного пончо ніхто не поставив. На якомусь етапі споглядання цієї історії автор чула версію, що компанія зірвала перші поставки, бо не змогла отримати тканину українського виробника. І довелось шукати турецьку. І нібито після консультацій з КСЛ (Командування сил логістики) сторони домовились перенести поставки до жовтня. Але станом на жовтень компанія поставила аж 22 тисячі пончо.

Також восени з підприємства стали звільнятись швеї через невиплату зарплат, про що вони розповіли автору статті.

Загальна таблиця поставок:

Як ідеться у відповіді виконавчого директора ДОТ Андрія Созановського на запит Цензор.НЕТ, 3 жовтня 2024 ДП “ДОТ” була здійснена виїзна перевірка стану виконання Договору, проте ТОВ “УКСПЕЦТЕКСТИЛЬ” не допустив представників ТОВ “ДОТ” і Головне управління контролю оборонних закупівель (далі – ГУКОЗ) до виробництва “у зв’язку із блокуванням доступу у виробниче приміщення”.

“Представник ТОВ “УКСПЕЦТЕКСТИЛЬ” (адвокат) повідомив про можливість перевірки інших виробничих потужностей. 15.10.2024 ДП “ДОТ” як замовником було направлено запит на перевірку інших виробничих потужностей та складських приміщень ТОВ “УКСПЕЦТЕКСТИЛЬ”, однак відповіді не було надано та відбувалось систематичне ухилення від організації проведення перевірки. 01.11.2024 ДП “ДОТ”, з урахування пункту 8.3 Договору, направило письмове повідомлення про односторонню відмову від прийняття товару стосовно липневої та серпневої дат поставок”, – йдеться у відповіді ДОТ.

В результаті Державний оператор тилу розірвав договір та наклав на компанію штрафні санкції. Єдина позитивна частина цієї історії – ДОТ передплату компанії не платив. Але, на жаль, збережені гроші не вирішують усіх проблем. Адже пончо мали поставити в травні, а в середині листопада більша частина з них не відшита. І їх поставка лишається так само під загрозою.

14 листопада ДОТ оголосив нові торги за 13 лотами. За 6-ма з них торги не відбулися через відсутність пропозицій. Ще за двома – документи лишаються на розгляді. Вдалося законтрактувати з датою поставки до 13 грудня лише 50 тисяч пончо.

20 та 21 листопада ДОТ оголосив ще два тендери на 110 та 98 тисяч пончо на майже 160 мільйонів гривень.

Якщо навесні ДОТ прийняв пропозиції МіК по 735 грн, а Укрспецтекстиля по 693 та 570, то зараз компанії переможці постачатимуть за 710, 755 та 635 грн відповідно.

При цьому цікаво, що в травні ДОТ провів три тендери на пончо, на які подався лише один учасник – львівська компанія “Грін-мода” (це при 14 учасниках попередніх торгів). Компанія погодилась поставити 100 тисяч пончо за 470 гривень. Додатковою угодою строки поставки компанії продовжили до жовтня замість серпня.

Історія з пончо, на жаль, не єдина. Є ще контракти з “Фармінко Норд” на постачання курток та захисних костюмів. Частково цю ситуацію вже підсвітив один з найбільших постачальників Олег Мітрохін. Він розповів, що в березні компанія “Фармінко норд”, не маючи швейних потужностей в Україні, з наднизькою ціною забрала собі всі об’єми виробництва маскувального костюму. В результаті поставила лише частину, а тепер його продукт ще й не відповідає технічним умовам до вироба.

У відповіді ДОТ на запити Цензор.НЕТ та НАКО ідеться, що компанія надала документи на підтвердження виконання аналогічних контрактів (30% від замовленого). Але насправді компанія не мала виробничих потужностей в Україні, і шила одяг у В’єтнамі.

В результаті компанія не поставила 161 475 одиниць замовленої продукції. В останніх трьох партіях не поставлено жодного костюма.

Це не все, та ж “Фармінко” взялась поставити КВВЗ (це ті самі куртки зимові, відомі вам завдяки історії про “куртки Резнікова”). Компанія мала відшити 75 тисяч курток на майже 173 мільйони гривень. В результаті Міноборони отримало вчасно… 0 курток.

“ТОВ “ФАРМІНКО НОРД” законтрактований Державним оператором тилу на постачання костюму маскувального зимового (Тип 2) 230 тис. штук та куртки ВВЗ зимової (вид 1) 75 тис. штук. З них на 26.11. 2024 поставлено костюмів 112 тис. 480 штук (48,9%). Станом на сьогодні куртки ВВЗ зимові не були поставлені”, – повідомила Цензор.НЕТ директорка з закупівель ДОТ Вікторія Виноградова.

Виконавчий директор ДОТ Андрій Созановський зазначив, що ДОТ не мав реальних можливостей перевірити вказане компанією в документах.

“Звертаємо увагу, що ДП “ДОТ” не має відповідних повноважень для встановлення автентичності, дійсності тощо наданих у складі пропозицій учасників документів. Крім того, у ДП “ДОТ” відсутня можливість проведення аналізу податкової інформації стосовно учасників закупівель, що міститься у базах даних”, – сказано у відповіді. В тих тендерах брали участь реальні виробники – від 4 до 8 учасників. Але завдяки обвалу ціни “Фармінко норд” перемогла. Її ціна була в районі 2200, тоді як “Текстиль Контакт” продавав по 2900, “Олтекс”- 3200, “Астра Люкс” – 2400.

В результаті зараз військові частини купують самі куртки. Ні, на щастя, не в якихсь великих обсягах. Дуже невеликі партії – від 500 до 2000. Як запевнили співрозмовники в частинах, куртки є. Правда, військові не дуже хочуть брати одношарові (більше люблять двошарові), але то вже інша історія.

В нашій ситуації звернімо увагу на ціну – зараз той же “Тестиль контакт” віддає куртки по 2166, а фабрика “Вид” – по 1991 грн. Як сказав Олександр Соколовський в розмові з Цензор.НЕТ в умовах обвалу цін фабрики змушені віддавати нижче собівартості те, що вже відшили.

У відповідь на запитання Цензор.НЕТ, чи такі непоставки критичні для фронту, директорка з управління закупівлями ДП “Державний оператор тилу” Вікторія Виноградова запевнила, що ні.

Хоча насправді пончо виставлені на торги в ідентичних обсягах.

“Командування сил логістики підтвердило, що дані позиції не є критичними, бо по них є запаси. Тому прийнято рішення вивільнений фінансовий ресурс спрямувати на закупівлю бронежилетів”, – зазначила Виноградова на запитання Цензор.НЕТ.

“Важливо, що обсяг контрактів ТОВ “ФАРМІНКО НОРД” становить 2,06% від загального законтрактованого обсягу речового майна”, – додала Виноградова. І Созановський, і Виноградова наголосили, що виробничі потужності ТОВ “ФАРМІНКО НОРД” були перевірені (команда ДОТ злітала у В’єтнам ).

“Товар відшивався та готувався до відвантаження. Оскільки строки постачання були порушені, ДОТ застосовував до цього постачальника штрафні санкції. Тому, враховуючи той факт, що, за результатами сигнальних торгів ціна в українських виробників була в середньому на 22% вища і товар дійсно готувався до відвантаження, застосовувати інші санкції, окрім штрафів, не було підстав”, – сказано у відповіді Виноградової.

Що зараз відбувається у стосунках ДОТ і “Фармінко”?

“Направлений лист з вимогою усунути порушення умов договорів в частині строку поставки товарів не пізніше 30.11. 2024. З 1.12.2024 Державним оператором тилу, у разі неусунення порушень, буде застосована оперативно-господарська санкція у вигляді розірвання договору. Ведеться претензійно-позивна робота щодо стягнення суми у розмірі штрафів та пені за вчинені порушення”, – йдеться у відповіді Цензор.НЕТ.

Що можна зняти з компанії, де уставний фонд – 10 тисяч гривень? Питання риторичне. Але це ще не все у цій історії. Зараз буде вишенька на торт.

У серпні цього року відбулась презентація порталу “Партнер МОУ”. Але одночасно це була перша зустріч міністра з виробниками.

Тоді Олександр Соколовський спитав у міністра, як він ставиться до того, що на торги виходять компанії без власних виробничих потужностей, везуть товар з-за кордону і вже є випадки, коли товар не відповідає ТУ. “І якщо ми з цими проблемами стикнемось восени, то до кінця року це вже буде важко виправити. Якщо вони облажаються і не поставлять…”, – спитав Соколовський у міністра про ситуацію із зимовими куртками.

Власне за цим питанням і стояла історія “Фармінко”, про яку вже тоді пішли чутки по ринку.

А от відповідь міністра Умєрова на це питання більш ніж цікава. І її варто знову процитувати.

“По-перше, я завжди підтримую вітчизняне. Але це не означає, що вітчизняні всі ці маленькі блоки.. як було раніше, що ви йдете до депутатів, до інших людей, починаєте впливати”, – відповів міністр.

“Я в спадок отримав, що приходили хлопці і дівчата, які казали, що ми от там, якщо не так, то так. Кажу: стадіон, так стадіон. Тоді давайте так: у кожного є план до першого удару в щелепу. Тому в цьому плані я отримав у спадок людей, які приходили і замість того, щоб спілкуватись, мені пояснювали якісь-то речі, що вони такі круті. Там, де я виріс, ми завжди за себе відповідали. Тому я виклик прийняв”, – заявив Умєров.

Ось тепер до міністра вже точно є питання, а чому він так вірив у компанію без власного виробництва, коли всі знали, що в них лише частина розкроєного матеріалу?

Зрештою, через 4 місяці ця історія показує, що ДОТ явно треба суттєво переглядати критерії для учасників торгів. Бо дуже добре, що в цій історії держава не влетіла на мільйони і мільярди як в попередні роки, але від цього шити куртки і пончо за 2 тижні ніхто не навчиться.

Арсен Жумаділов

У відповіді на запит Цензор.НЕТ, Виноградова зазначила, що для того, щоб запобігти повторенню подібних ситуацій на 2025 рік ДОТ впроваджує такі заходи:

Локалізація виробництва. Посилення кваліфікаційних вимог: наявність матеріально-технічної бази;

наявність кваліфікованих працівників;

підтверджений аналогічний досвід;

фінансова спроможність учасників. Контроль виробничого процесу:

Встановлюється обов’язковий графік виробництва з чітко визначеними 8 контрольними точками. Це забезпечить ДОТ можливість моніторингу виконання договірних зобов’язань на кожному етапі.

У разі затримки виконання кожної контрольної точки на понад 5 робочих днів без об’єктивних причин можуть застосовуватися оперативні заходи, зокрема, часткове або повне розірвання договору.

Насправді ось ці високі вхідні критерії – з високими вимогами до потужностей та робочої сили є значно кращими для цього ринку, ніж чорний список. Як мінімум тому, що “Трейд граніт інвест” зніс застосування до себе такої санкції через суд.

Автор: Тетяна Ніколаєнко

Джерело: Цензор. НЕТ