Сможет ли Кремль напасть на Украину?

Россия готовится к военному нападению. Об этом говорят наши западные партнеры: США, Великобритания и ЕС. В этой ситуации только президент Владимир Зеленский не видит или не хочет видеть очевидного: у наших ворот стоит опасный враг.

Сможет ли он напасть на Украину? Анализировали обстановку на украинских границах в издании The Page.

Сколько российских войск зашло в Беларусь

С января этого года Москва планово перебрасывает в Беларусь 200 военных эшелонов. Даже если всего четверть этих сил приходится на общевойсковые части, а все остальное — вспомогательные ресурсы (тыл, управление, связь, РЭБ), то потенциально это порядка 30 батальонов. Во всей армии Республики Беларусь их всего 16 плюс части специального назначения. Такое количество намного превышает необходимые силы для любых рядовых учений в зимний период.

Переброска российских войск по территории Беларуси. Фото: Nexta

О каких совместных учениях может идти речь, если Кремль разворачивает группировку вдвое больше, чем принимающая сторона, причем тащит ее через всю страну? К чему столько войск и как решить логистические проблемы, связанные с этой переброской, не совсем ясно.

Логично увязать пребывание кремлевских сил в палаточных городках в лесах Беларуси с тем, что 27 января в парламенте страны на внеочередной сессии рассматривался вопрос референдума. И эти войска могут понадобиться для его проведения. Ну и, конечно же, они необходимы для создания постоянной угрозы Киеву до весны 2022 года.

Морские силы в Черном море

Шесть больших десантных кораблей РФ Северного и Балтийского флотов уже прошли Северное море, Ла-Манш и Гибралтар. До Черного моря им идти еще более полутора недель, потом будет отдых и погрузка. В принципе, РФ повторяет поход, который ее силы совершили весной прошлого года. Так что его длительность можно прикинуть с точностью до 48 часов. Исходя из прошлогодних данных, можно предположить, что в этом году, если и будет планироваться нападение со стороны Черного моря с участием этих сил, то это произойдет не ранее 20-х чисел февраля.

Фото: Kurt Pedersen

Переброска сухопутных войск

Этой зимой в переброске на запад принимает участие большая часть подразделений, так называемых звоночков, то есть частей, принимавших участие во вторжении в Чечню или Украину в 2014-м году, перемещение которых говорит о серьезности намерений. Речь о Кантемировской танковой дивизии, бурятской пятой отдельной танковой бригаде (5-я ОТБР), морской пехоте Тихоокеанского флота. Также фиксируется скрытная переброска бригад вооруженных оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», техники Юго-Восточного и даже Восточного военных округов.

Крайне тревожным сигналом также является передислокация подразделений десяти из одиннадцати сухопутных армий РФ к границам Украины: это самое крупное сосредоточение российской армии за последние 30 лет.

Правда, по-прежнему нет признаков призыва резервистов в тыловые части и на базы хранения, не задействованы подразделения МВД и Росгвардии.

Следует отметить, что во всех 17 европейских авиационных полках формально увеличили количество эскадрилий с двух до трех. Не везде они еще доукомплектованы, но в воронежский полк поступили самолеты после ремонта. Хотя в целом пока не наблюдается движения авиации с аэродромов РФ до Урала в сторону украинской границы — на аэродромы Белгорода и Ростова-на-Дону.

Неудивительно, что разведывательная авиация США и НАТО совершает полеты в Причерноморье и даже возле границ Беларуси в самом плотном режиме. Количество вылетов достигло уровня весны прошлого года. Прямо сейчас, когда пишутся эти строки, возле побережья Крыма кружит американский самолет радиоэлектронной разведки CL-60, а RQ-4 Global Hawk нарезает овалы между Конотопом и Изюмом.

Для чего к украинской границе подтягивают российские войска

Несмотря на такое количество войск у границы Украины, говорить о вторжении вряд ли стоит. Скорее всего, таким образом Москва пытается добиться своих политических целей — выполнения требований вывести НАТО до границ 1997 года, дать гарантию, что Украина не вступит в НАТО без учета Будапештского меморандума. Поэтому военные приготовления — это, скорее всего, блеф и поднятие ставок в длинной игре.

Хотели бы россияне эскалации здесь и сейчас — для этого было окно возможностей в январе, было лето после весеннего обострения в 2021-м. Начни они войну тогда, не нужно было бы содержать войска в палатках на морозе, нести потери от пневмоний, ковида и кишечных болезней и еще раз тратить десятки миллионов долларов на сосредоточение сил.

Ультиматум России Западу — или вы закроете НАТО для новых членов и дадите РФ право вето, или мы нападем на нашу соседнюю страну, которая не входит в Альянс, — это не дипломатия, а чистой воды шантаж.

Запад охотно принимает эту игру и поднимает ставки. Эвакуируются сотрудники посольств. ЕС выделяет Украине кредит в 1,2 млрд евро (совершенно необременительная сумма, если сравнить с пакетами для Польши в свое время или спасения Греции). НАТО заявляет о готовности развернуть дополнительные силы на восточном фланге.

И это работает. На этих новостях индекс Российской товарной биржи упал на 7%, акции «Газпрома» обрушиваются ниже 300 рублей за штуку, а российская валюта взяла планку в 80 рублей за доллар.

Западная помощь Вооруженным силам Украины

Шантаж России заставил Запад активизироваться. Конечно, партнеры могли неспешно судами за неделю-полторы усилить украинские вооруженные силы дефицитными боеприпасами и средствами ПВО со складов хранения из стран бывшего Варшавского договора. Или поставить пулеметы «Браунинг» и американские противотанковые ракетные комплексы ТОУ, 60-миллиметровые минометы и 40-миллиметровые гранатометы для ТРО и Корпуса резерва. Но ждать не стали.

Фото: Транспортное командование ВС США

Украине в пожарном порядке привезли две тысячи новейших противотанковых гранатометов NLAW и десятки ПТРК 3-го поколения, которые без проблем подбивают самые современные российские танки с верхней полусферы.

Нам также поступили бункерные гранатометы для зачистки зданий и бронебойно-зажигательные боеприпасы для поражения российских БМП и БТР на взводном уровне. Партнеры дают добро на передачу ПЗРК «Стингер» и анонсируют их поставку. Оружие, которое меняет правила игры для сотен модернизированных танков РФ.

Поставки по воздуху демонстрируют противнику, что есть воздушный мост для доставки со складов, которые Россия не сможет поразить. Поставки самолетами, сбивать которые будет хлопотно и больно. За две последние недели их в Украине приземлилось 15, а завтра их будет 100 — у Альянса хватит и самолетов, и оружия — и блокировка портов Черноморским флотом не поможет.

Фото: Транспортное командование ВС США

Как российская агрессия повлияла на Запад

Действия российского ГРУ вылезли Москве боком.

Намазали ручку ядом и отравили гражданку Британии — оказалось, что Лондон не разучился принимать участие в большой игре. У Великобритании на хранении лежит 20 тысяч установок NLAW. Соединенное королевство все активнее возвращается в большую политику и усиливает свое присутствие в Украине — через поставки вооружения, кредиты на строительство флота и поддержание экономики, на обучающие миссии.

Взорвали склады в Чехии — и, оказывается, эта небольшая страна может не только высылать дипломатов, но и поставлять в Украину крайне дефицитные 152-мм снаряды.

Политика слона в посудной лавке принесет Москве только дополнительные гробы в случае обострения и консолидацию Западу. Польша, Чехия, Дания, страны Балтии готовы усиливать свою помощь Киеву, чтобы позже не тратить сотни миллиардов на сдерживание РФ уже у своих городов.

Если ты плюнешь в коллектив — он утрется. Но если коллектив плюнет в тебя — ты утонешь.

Вне зависимости от решения, которое примут в Кремле, и событий в ближайшие недели шантаж и давление путинского режима не сработали. И то, что мы наблюдаем сегодня — воздушный мост в 45 самолетов в феврале, десятки полетов разведчиков, наращивание миссий по обучению, передача ПТРК и ПЗРК, — самое масштабное вмешательство Альянса в вооруженный конфликт со времен вторжения Ирака в Кувейт.

Авторы: Мария Макуха, Кирилл Данильченко; The Page