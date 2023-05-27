П’яний суддя збив нацгвардійця батька трьох дітей, а тепер шукає як “порєшать”

Резонансне ДТП сталося 26 травня у Києві — голова одного з райсудів Київщини Олексій Тандир збив нацгвардійця на блокпосту. Від отриманих травм військовий, батько трьох дітей, загинув на місці. Слідчі кажуть про ознаки спʼяніння у судді, а в його автівці знайшли пляшку від алкоголю. Та від проходження медогляду він відмовляється, і зараз, схоже, шукає лазівки, як уникнути покарання. У виданні hromadske зібрали все, що відомо про цю справу на цей час.

Приблизно опівночі 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області за кермом автомобіля наїхав на військовослужбовця Національної гвардії України, повідомила нам речниця Державного бюро розслідувань Ольга Чиканова.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на одному з блокпостів у Києві. Від отриманих травм боєць загинув на місці. Як уточнили в Bihus.Info, аварія сталася під час комендантської години. У райсуді з посиланням на інформацію у ЗМІ повідомили, що ДТП за участі Тандира сталася на заїзді в місто Київ зі сторони Житомира. Суддя, мовляв, не впорався з керуванням автомобіля.

Автівка, на якій суддя збив військового Національної гвардії. Фото: сайт ДБР

У Bihus.Info вказують, що військовослужбовець-строковик пішов розставляти інженерні загородження. Коли він повертався з блокпоста, у нього на шаленій швидкості влетіла автівка судді. Розслідувачі зазначили, що смерть констатували на місці. Коли водій дізнався, що хлопець помер, відразу почав заперечувати, що це він був за кермом.

«[Нацгвардієць пішов установлювати] конуси, «їжаки»… Така процедура… Коли він повертався на своє місце, у нього влетів «лексус». Влетів настільки швидко, що ніхто не встиг зреагувати», — сказало джерело «Суспільного» у Нацгвардії.

Співрозмовник розповів, що про те, що винуватець ДТП — суддя, стало відомо з його документів.

«Подивився суддя і сказав: «Аби був живий». Коли почув, що мертвий, сказав, що за кермом не сидів, що був водій, він втік у кущі», — зазначило джерело видання.

Що було далі?

Слідство у справі нині здійснює Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Зранку слідчі працювали на місці аварії, зокрема допитували тих, хто виконував службу на блокпосту. Станом на 13:20, як сказала нам речниці ДБР Ольга Чиканова, слідчі вже не перебувають на місці події.

Робота слідчих на місці ДТП за участі судді

Співрозмовник «Суспільного» стверджував, що Олексій Тандир шукає лазівки та помилки у законодавстві, ніби його оформили неправильно, бо «він у цьому розуміється». Джерела Bihus.Info теж повідомляють, що начебто суддя намагається хитрощами затягнути слідство та зробити помилки в оформленні.

Нині слідчі готують клопотання про обрання судді запобіжного заходу та будуть просити про тримання його під вартою.

«Це дуже складний процес, оскільки це подання подається на ВРП, і тільки тоді за її висновками буде обиратися запобіжний захід», — пояснила Чиканова.

Однак наразі судді ще навіть не повідомили про підозру — розповіли нам у Київській міській прокуратурі.

Чи був суддя тверезий?

Голову райсуду правоохоронці затримали. Його доставили на медичний огляд, щоб перевірити, чи не був він у стані алкогольного сп’яніння. Однак від проходження огляду водій відмовився.

Як пише «Бабель» із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах, в авто судді знайшли недопиту пляшку з-під віскі.

Нині слідчі, за даними ДБР, вживають заходів для примусового відібрання біологічних зразків у судді, вже призначені необхідні судові експертизи.

Вранці Олексій Тандир, за даними Bihus.Info, уже декілька разів їздив здавати аналізи, та чомусь «ніяк не може» їх здати.

«Суддя зараз робить спроби уникнути тесту на алкоголь у крові. А він п’яний був — капець. Ще й пляшки валялися в авто», — розповідав співрозмовник «Суспільного».

Як повідомили нам у ДБР, станом на 13:20 суддя все ще відмовлявся здавати біологічні зразки для того, щоб підтвердити чи спростувати алкогольне або наркотичне сп’яніння.

«Вживаються всі процесуальні заходи, щоб примусово відібрати біологічні зразки та призначити наступні експертизи», — наголосила речниця ДБР Ольга Чиканова.

Про якого суддю йдеться?

Затриманий — голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир. Він на автомобілі Lexus рухався по проспекту Берестейському, перш ніж збив 23-річного нацгвардійця.

Як писали у серпні 2020 року у райсуді, Олексій Тандир з 2018 року є дійсним членом Асоціації правників України, в тому ж році ввійшов до складу постійно чинної робочої групи Ради суддів України з питань розвитку суддівського самоврядування у Київській області.

Раніше він входив до складу організаційного комітету з підготовки та проведення Спільних зборів суддів, його неодноразово обирали делегатом на З’їзд суддів України. А ще він є (чи був) постійним учасником різних юридичних та судових форумів.

Олексій Тандир під час Західноукраїнського юридичного форуму, 2019 рік. Facebook / Макарівський районний суд

Як зазначили у фундації DEJURE, у 2021 році Тандир допоміг судді Києво-Святошинського райсуду Дмитру Усатову уникнути відповідальності за спричинене ДТП. Хоча Перша Дисциплінарна палата ВРП тимчасово відсторонила суддю Усатова від здійснення правосуддя, у діях судді Тандира порушень не знайшла, і той не поніс жодного покарання.

А що відомо про загиблого?

Співрозмовник у правоохоронних органах розповів нам, що загиблий — нацгвардієць Вадим Бондаренко. Йому було 23, і він родом із Черкащини. Чоловік мав трьох малих дітей — віком до шести років (одній із них — менш як рік). Родині вже повідомили про трагедію.

За словами джерела «Суспільного» у Нацгвардії, загиблий — солдат строкової служби. Троє його дітей і жінка зараз перебувають за кордоном.

Місце ДТП за участі судді

У Bihus.Info вказують, що батько та брат нацгвардійця також військовослужбовці. Батько загиблого нині воює під Бахмутом. Наразі у Національній гвардії офіційно не підтверджують особу загиблого військовослужбовця.

І що ж «світить» судді?

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

Може, зараз хоча б звільнять?

У Макарівському районному суді сподіваються, що голова суду буде співпрацювати зі слідством. На питання нашої журналістки про те, чи буде він відсторонений від виконання обов’язків, там відповіли, що «на роботі його немає».

Згодом у суді заявили, що «жодним чином не виправдовують» дії голови суду та виступають «за повне та неупереджене розслідування цієї події». Обіцяють надавати «максимальне сприяння» слідству.

А ось у Вищій раді правосуддя нам зазначили, що наступним кроком після затримання голови райсуду має бути клопотання прокуратури до ВРП про взяття його під варту та відсторонення від правосуддя. Звільнити з суду його теж не можуть без погодження ВРП.

У пресслужбі ВРП «Суспільному» повідомили, що клопотання на розгляд ще не надійшло. Як тільки воно надійде до ради, його візьмуть на розгляд. Все буде залежати від того, коли його отримають. Мовляв, це може відбутися як сьогодні, так і у вихідний день.

Чому ця справа — резонансна?

Як вказують у DEJURE, серед водіїв, яких не вдалося притягнути до відповідальності за статтею 130 про нетверезе водіння, чимало суддів. Часто без належного суспільного резонансу кермування напідпитку сходить їм із рук.

«Після ДТП вони продовжують вершити правосуддя та навіть ідуть у «почесну» відставку, отримуючи з грошей платників податків непогане довічне утримання. Що цікаво, ще частіше уникнути відповідальності суддям допомагають їх же колеги», — зазначили там.

У фундації нагадали про минулі смертельні ДТП за участі суддів: справи Юрія Грица, Віктора Амаровича, Віктора Волощука і Сергія Корнієнка. Троє з чотирьох пішли у відставку на довічне утримання та досі отримують гроші з бюджету. І лише одного, суддю Корнієнка, ВРП звільнила. Проте жодного з цих суддів до кримінальної відповідальності так і не притягнули.

Автори: Леся Пиняк, Вікторія Коломієць

Джерело: hromadske