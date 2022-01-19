У Зеленського мріють про картинку з Порошенком у кайданках. Але судді вже бояться приймати подібні рішення?

У виданні ТЕКСТИ поговорили з Валентиною Теличенко, правницею, яка представляла в Європейському суді з прав людини інтереси Юрія Луценка та Юлії Тимошенко, після того, як їх засудили до ув’язнення в часи Януковича.

Далі пряма мова адвокатки:

Судове засідання з обрання запобіжного заходу щодо п’ятого Президента Порошенка нагадувало початок розгляду політичних справ на замовлення Януковича. Прокурори та суддя бубнять щось собі під ніс, знаючи наперед яким буде рішення, а захисники виступають настільки аргументовано й переконливо, що не залишають жодного шансу сумніватися в тому, що справа є політичним замовлення і прикладом кривосуддя. Різниця лише в тому, що тепер і суддя, і прокурори знають наслідки для себе від подібної діяльності і бояться. Саме тому ми й не почули вчора рішення суду.

Сама підозра до смішного недолуга. Вона повинна містити достатньо доказів наявності ознак складу злочину в діях підозрюваного. У підозрі Порошенкові немає жодних спроможних свідчень того, що п’ятий Президент вчинив державну зраду. Є посилання на відкриту інформацію – політичні рішення, які ніколи не приховував п’ятий Президент і які можна оцінювати хіба в політичній площині, але точно не в площині кримінального права. Немає жодного спроможного доказу змови Порошенка з Медведчуком чи кимось із «днр-лнр». Не заявлено жодної особистої користі для Порошенка від «зради», яку йому закидає прокуратура. І цілком проігноровано діяльність Порошенка на користь звільнення України від російської агресії та боротьбу з сепаратистами.

Я думаю, що саме отака недолугість підозри і змотивувала захисників п’ятого Президента не просити суд застосувати більш м’який запобіжний захід – віддати підозрюваного на поруки чи призначити йому домашній арешт. Захисники не збирали заяви від народних депутатів про те, що вони готові поручитися за Петра Порошенка і позитивні характеристики на нього. Вони попросили суд відмовити в задоволенні клопотання прокурорів безальтернативно. Це принципова позиція – гадаю, саме Порошенко наполягав на такій принциповій позиції. І вагомим аргументом з боку захисту є ще й те, що досі він не ховався від «правоохоронців», які зареєстрували десятки кримінальних проваджень щодо нього.

Тепер суддя стоїть перед вибором: або погодитися з баченням справи, яке представили захисники, і не застосувати жодного запобіжного заходу, або не помітити недолугості підозри і частково задовольнити клопотання прокурорів. Перший варіант означатиме категоричну конфронтацію судді із владою. Не думаю, що він на це спроможний. Другий варіант ніби дає йому шанс проскочити між крапельками, але це тільки ілюзія.

Те, що суддя взяв собі часу в нарадчій кімнаті до середи, мені говорить, що від судді вимагають взяти Порошенка під варту бодай на ті кілька днів, які будуть необхідні для внесення застави. Схоже на те, що Банкова дала вказівку судді призначити тримання Порошенка під вартою і величезну заставу – Банкова прагне картинки із Порошенком у кайданках і під конвоєм. Суддя ж розуміє, що за таке рішення він з великою імовірністю матиме проблеми в майбутньому. Суддя боїться брати п’ятого Президента під варту і ще сподівається узгодити з Банковою варіант без тримання підозрюваного під вартою і, можливо, з меншою заставою.

Чого суддя може боятися? Може боятися, що ЄСПЛ хвалить рішення на користь Порошенка і цим створить багато проблем для його кар’єри. Може боятися, що влада почне переслідувати самого суддю – або замовні кримінальні провадження проти цього ж судді, або скарги до Вищої ради правосуддя. Може боятися, що раптом виявиться щось незадеклароване в нього чи інший якийсь грішок. А є судді, які бояться і за власне життя – ми дожилися до того, що судді бояться бути вбитими. Так, недавню загадкову загибель депутата Антона Полякова багато хто з суддів вважає показовим вбивством «для науки іншим». Депутат 4 жовтня минулого року зробив заяву про незаконне роздавання грошей депутатам-слугам, а вже 8-го його виявили мертвим. До висновків слідчих судді ставляться скептично.

Джерело: ТЕКСТИ