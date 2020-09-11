Насудили и несудимы: дюжина одиозных украинских судей ставших подпольными миллионерами

«Судья демонстрирует безупречное поведение даже в глазах постороннего наблюдателя» — так записано в Бангалорских принципах, документе ООН. То есть каждый служитель Фемиды должен соблюдать высокие стандарты поведения как в личной, так и в публичной жизни.

В издании Фокус спросили экспертов-юристов, кто из украинских судей, по их мнению, чаще всего нарушал это правило, ведь репутация каждого судьи — это репутация системы в целом.

«Серые кардиналы»

Судьи, влияющие на систему

Богдан Львов, судья Верховного Суда

В прошлом фигурант нескольких уголовных расследований, в частности о «вмешательстве в автоматизированную систему документооборота суда». Проще говоря, он знал и молчал, что руководство самого влиятельного суда времен Виктора Януковича — Хозяйственного — заранее знало, какое решение будет вынесено. Ныне Львов работает заместителем главы Верховного Суда.

Представители Общественного совета доброчестности, которые пытались не допустить назначения Львова, уверены: он пришел туда, чтобы влиять на судебную систему страны. Как пример приводят случаи, когда в преддверии съездов судей, на которых выбирают членов Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей и Конституционного Суда, якобы он, общаясь с делегатами, недвузначно разъясняет, какой из кандидатов более удобен судебной системе.

Павел Вовк, председатель Окружного ад­ми­нис­тра­тив­ного суда Киева

«Я за любой беспредел в судебной ветке власти»

«Если бы они знали, за какими процессами мы стоим, я так думаю, что они б ох…ели», — эту фразу приписывают судье Павлу Вовку. Она звучит на обнародованных НАБУ пленках, свидетельствующих о разговорах в суде. Из них следует, что у Вовка «под колпаком» судьи и чиновники, что глава ОАСКа пытается влиять на назначение судей Конституционного Суда, договариваться с представителями Верховного, а еще — дергать за ниточки национальной полиции, заручаться поддержкой депутатов и даже президента.

Но главное — санкционирует принятие нужных решений о запрете работы министров, наличии парламентской коалиции, отмене национализации ПриватБанка.

Михаил Смокович, судья Верховного Суда

В свое время кто-то во властных кабинетах решил, что без Смоковича Верховный Суд невозможен, и позволил изменить правила конкурса во время его проведения. Сейчас понятно, что не зря. Смокович — председатель Кассационного административного суда в составе ВС, именно того, который решает все споры с государством, но главное — связанные с выборами. Например, именно этот суд принимал решения о праве регистрации кандидатов в народные депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария. После Смокович пояснил, мол, ЦИК предоставила недостаточно доказательств отсутствия политиков на территории Украины на протяжении последних пяти лет, так что неправомерно сняла их с выборов.

Скрытые богачи

Судьи, чьи расходы превышают доходы

Екатерина Середа, судья Печерского районного суда Киева

Середа работала помощником судьи в столице, мантию примеряла в Запорожье, а в 2014-м Виктор Янукович назначил ее в Печерский райсуд столицы. С ростом по карьерной лестнице росло и состояние судьи. Как показало собеседование во время квалифоценивания, ныне Середа живет в доме под Киевом площадью 300 «квадратов».

На вопрос, откуда средства на усадьбу в Хотяновке, она ответила, что «муж зарабатывал». Позже в письменных пояснениях уточнила: после откровенного разговора муж признался, что имел «другой существенный доход, об источниках которого ничего не говорил». При этом муж Середы, как записано в декларации, в последние годы получал минимальную зарплату.

Ольга Кошевая, судья Деснянского районного суда Киева

Работала в прокуратуре, назначена судьей, ушла в декретный отпуск, во время которого написала диссертацию и поучаствовала в драке в одесском ночном клубе «Ибица». Кошевая с мужем Дмитрием живут в доме под Киевом стоимостью 5 млн грн. При этом ежемесячный доход судьи на протяжении шести лет не превышал 15 тыс. грн.

Игорь Качур, судья Окружного административного суда Киева

Каждое утро судья ОАСКа ездит на работу из шикарного загородного дома. Журналисты обнаружили его в селе Иванковичи под Киевом. На территории — искусственные пруды, дом для гостей, помещения для охраны и даже часовня. Только всей этой роскоши в декларации судьи нет. Участок земли стоимостью около $1 млн принадлежит его отцу Анатолию Качуру. Тот утверждает, что заработал состояние на лоббизме законопроектов во времена работы в ВР и Кабмине в середине 1990-х. Всего в собственности семьи восемь квартир, три из которых — в элитном ЖК на Печерске.

Вершители судеб

Авторы нашумевших решений, большинство из которых отменены судами высших инстанций

Елена Мелешак, председатель Шевченковского районного суда Киева

Судья Майдана: забирала права у участника поездки в Межигорье (на нарушения в свое время указал Высший совет правосудия), затягивала рассмотрение дела об избиении студентов 30 ноября 2013 года. Но более известна тем, что в ­2019-м условно досрочно освободила Александра Балакирева, бывшего сотрудника МВД, осужденного на 10 лет за убийство двухлетнего ребенка. В 2020-м апелляция отменила решение судьи, но вернуть под стражу осужденного правоохранители не смогли — он скрылся. Прокуратура открыла уголовное производство о заведомо неправосудном судейском решении.

Евгений Аблов, судья Окружного административного суда Киева

«Шеф, давай что-то учудим. Я готов», — эта фраза с «пленок Вовка», по версии НАБУ, принадлежит судье Аблову, известному скандальными решениями. Именно он в декабре 2013-го обязал спецназовцев разогнать Майдан, а в 2017-м признал законной схему закупки «рюкзаков Авакова». При этом Аблов — довольно уважаемый среди коллег судья: на день рождения в марте 2019 года к нему пришли судьи из разных судов, в том числе Верховного, например Смокович. После выхода телесюжета о шумной вечеринке Аблова этот судья, судя по «пленкам Вовка», пытался получить доступ к телефонным звонкам журналистки Евгении Моторевской, чтобы узнать, кто же его «слил».

Константин Коваленко, судья Барышевского районного суда Киевской области

До недавних пор Коваленко был никому не известным судьей. Знаменитым его сделало единственное решение — в 2019-м он запретил замглавы НБУ Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях Нацбанка и выполнять свои обязанности. Иск в суд подало физлицо, заседание состоялось без оповещения другой стороны, а о решении в НБУ узнали из письма. Почему Коваленко взялся рассматривать иск государственного масштаба, до сих пор непонятно. Решение судьи уже отменила апелляция, а Нацбанк отправил жалобу на судью в Высший совет правосудия.

Закон им не писан

Злостные нарушители закона

Людмила Горячковская, судья Уманского горрайонного суда Черкасской области

В 2007 году гражданин Украины Дмитрий Ефименко, проживающий в Португалии, вдруг узнал: его дом в Умани ему не принадлежит — суд признал право собственности за гражданином Тибором Товтом в счет якобы невыплаченного долга. Вскоре оказалось, что долга не было, как и заседания суда, а истец — подставное лицо. Зато решение суда есть. Его вынесла Людмила Горячковская. Прокуратура установила, что решение было заведомо неправосудным и до этого уже были подобные. Несмотря на собранные доказательства, дело рассматривается в суде уже восемь лет, а сама Горячковская все это время вершила правосудие. Отстранили ее от работы лишь в 2017-м, но судья до сих пор получает зарплату.

Олег Глуханчук, судья Одесского окружного административного суда

В начале 2017 года в Одессе полиция остановила автомобиль «Тойота Тундра», за рулем которого был Глуханчук. Водитель отказался пройти тест на уровень алкоголя, а во время общения ругался матом. Какие «унизительные фразы» использовал, указано в решении Высшего совета правосудия: «нос вытри», «козел», «сморчок», «скотина». Впрочем, Глуханчука за неэтичное поведение не уволили, а лишь отправили на курсы повышения квалификации.

Елена Панченко, судья Авдеевского городского суда Донецкой области

Панченко стала судьей в ­2010-м, а спустя год ее задержали при получении $6 тыс. взятки. Суд признал Панченко виновной, приговорив к пяти годам лишения свободы. Она подала апелляцию, рассмотрение которой продолжается до сих пор. Все это время Панченко получает судейскую зарплату — за семь лет более 1 млн грн. Но самое интересное то, что сегодня она, будучи судьей, хоть и не вершит правосудие, но преподает в Национальной школе судей, где готовят кадры для украинских судов.

Автор: Татьяна Катриченко; ФОКУС