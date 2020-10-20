Що вони собі насудили: Суддя Печерського суду Києва Віктор Кицюк

Суддя Віктор Кицюк – надзвичайно цікавий персонаж. У часи Майдану переслідував протестувальників за поїздку до Межигір’я, за що йому пред’явили обвинувачення у винесенні свідомо неправосудних рішень. Його повноваження закінчились ще у 2014, а у 2017 його остаточно мали звільнити. Втім, відтоді він обіймає посаду судді та регулярно отримує заробітну плату. А 15 жовтня Вища рада правосуддя мала вирішити, чи призначити його суддею довічно.

39-річний Віктор Кицюк народився у с. Вахнівка, Липовецького району Вінницької області. Навчався в Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого в Харкові. Почав роботу у 2004 році з посади секретаря судової палати Апеляційного суду Харківської області. Потім став помічником судді цього ж суду. А вже у 2009 році Віктор Петрович став суддею Жовтневого суду міста Харкова. Однак після нетривалої роботи в Харкові у березні 2012 року Віктор Янукович перевів його в найвідоміший на той момент суд країни – Печерський суд міста Києва. У травні 2014 року п’ятирічний термін повноважень Кицюка закінчився і вже понад 6 років він не здійснює правосуддя.

Під час Революції Гідності Віктор Кицюк засуджував автомайданівців за поїздку до Межигір’я Януковича. Зокрема, саме він позбавив прав керування на 6 місяців Сергія Пояркова, хоча на суді був допитаний як свідок нардеп Володимир Яворівський, який прямо заявив, що за кермом автомобіля був він, а не Поярков.

Цікаво, що всі справи щодо автомайданівців, які надходили до Печерського суду (таких було понад 12), розподілялись вручну з явним втручанням у авторозподіл. Як потім було встановлено експертизою у рамках кримінальної справи, з системи вручну виключались усі інші судді Печерського суду, а залишались лише судді Царевич і Кицюк. До того ж сам процес розподіл здійснював працівник суду під логіном рідної сестри Людмили Кицюк.

За ці рішення прокуратура висунула Кицюку обвинувачення за винесення свідомо неправосудних рішень. З початку 2016 року він сидить на лаві підсудних у Шевченківському суді міста Києва (справа № 761/1651/16-к). Наступне засідання відбудеться 29 жовтня.

Звісно, що після того як Конституційний Суд визнав кримінальну відповідальність за свідомо неправосудні рішення неконституційною, Кицюк уже за ці рішення відповідальності не понесе. Інтрига лише в тому – виправдають його чи закриють провадження у зв’язку з неконституційністю. Окрім того, справу веде прокурор Віктор Яценко, який явно підігрує обвинуваченому та вже злив аналогічну справу судді Оксани Царевич.

У вересні 2017 року Вища рада правосуддя розглядала питання про призначення Кицюка суддею довічно. Однак його справа була така резонансна, а фактів недоброчесності було стільки, що навіть ВРП вирішила відмовити у внесенні подання про призначення його суддею.

У зв’язку з цим, його мали би одразу звільнити. Однак цього не відбулось досі. За цей час він отримав понад 1 млн грн. заробітної плати, хоча фактично нічого не робить. Ну а щоб його точно ніхто не звільнив, Кицюк подав до Окружного адміністративного суду міста Києва позов на голову свого суду з вимогою встановити відсутність у нього повноважень на звільнення Кицюка. Позов потрапив до фігуранта «плівок Вовка» Олексія Огурцова, якому НАБУ оголошено підозру. Огурцов відкрив провадження № 640/11446/19 та одразу ж заборонив голові суду звільняти Кицюка. До речі, зовсім нещодавно Апеляційний суд визнав цю ухвалу незаконною, але свою справу вона зробила і Кицюк спокійно продовжував обіймати посаду судді та отримувати зарплату.

Далі більше – Кицюк оскаржив рішення ВРП 2017 року, яким відмовлено у призначенні його довічним суддею. Верховний Суд довго тягнув і от 11 грудня 2019 року скасував це рішення ВРП. Колегія суддів під головуванням Валентини Юрченко вирішила, що всі факти про правосуддя Кицюка не заслуговують на увагу, а відмова призначити його суддею – незаконна. Зрештою, що можна було очікувати від судді, яку саму визнано недоброчесною. Але найцікавіше, що ВРП, яка практично завжди подає апеляції, вирішила не оскаржувати це рішення Верховного Суду, а розпочала підготовку до повернення йому повноважень судді. Засідання ВРП, де буде розглядатись питання про внесення президенту подання про довічне призначення Кицюка призначено на 15 жовтня 2020 року.

З 2003 по лютий 2015 року дружиною Віктора Петровича була Вікторія Сергіївна Кицюк.

Після розлучення вона знову одружилася та змінила прізвище на Жовноватюк. Вікторія Сергіївна є суддею Солом’янського суду м. Києва та доволі відома через гучний скандал з поліцейськими, які її спробували затримати, коли вона проігнорувала їхню вимогу пред’явити документи та залишатись на місці.

Вона ж була учасницею, мабуть, найвідомішого епізоду співбесід із конкурсу до Вищого антикорупційного суду, де намагалась ухилитись від прямих відповідей на запитання голови Громадської ради міжнародних експертів сера Ентоні Хупера. У підсумку її було знято з конкурсу у зв’язку з обґрунтованими сумнівами в доброчесності.

У 2015 та 2016 році Кицюк не декларував членів сім’ї. А з 2017 почав вказувати у декларації ще одну суддю, Константінову (Тарасюк) Крістіну Едуардівну, як цивільну дружину.

Хоча, за нашими даними, спільно вони почали проживати ще у 2013 році. Вона теж суддя Печерського суду м. Києва і прославилась тим, що санкціонувала обшук в активіста Автомайдану після того, як він зафіксував голову Голосіївського суду м. Києва Олену Первушину на незадекларованому авто.

А ще, Крістіна Едуардівна блокувала слідству можливість встановити з ким спілкувався Янукович перед втечею до Росії. Як заявив прокурор Олексій Донський суддя, яка у 2015 ще носила прізвище Тарасюк спершу відверто тягнула з розглядом справи, а потім відмовила у задоволенні клопотання. Натомість інший суддя задовольнив повторне аналогічне звернення прокуратури.

Закон вимагає вказувати в деклараціях усіх неповнолітніх дітей декларанта. Тому Кицюк вказав свого малолітнього сина Олександра, який проживає з мамою – Жовноватюк Вікторією та спільну з Константіновою дочку Мілану. А Константінова Крістіна вказала ще своїх сина та дочку від першого шлюбу, які, вочевидь, проживають з їхнім батьком, або ж Кицюк просто їх не вказав у своїй декларації.

З родини Кицюка варто згадати ще його рідну сестру — Людмилу Петрівну Кицюк.

Вона почала працювати в Печерському суді помічницею судді з 2010 року. А в березні 2013 26-річна Людмила стала помічницею голови суду, якою тоді була одіозна Інна Отрош. До речі, цього ж року вона придбала собі новеньке авто — VolkswagenTiguan2013 р. в. за майже 50 000 доларів, що дуже непогано, враховуючи мізерну зарплату працівниці суду.

Людмила Кицюк була відповідальна за авторозподіл справ щодо автомайданівців за поїздку до Межигіря, які надійшли до суду в січні 2014 року. Експертиза встановила, що там було відверте втручання в систему, щоб призначити «потрібних» суддів. Вона проходила важливим свідком у кримінальних справах суддів Царевич і Кицюка, однак навіть не була викликана прокуратурою на допит у судовому провадженні щодо Царевич. Насправді в її діях є ознаки злочину, але з невідомих причин справа про втручання в автоматизовану систему суду не рухається.

Незважаючи на очевидні факти порушень з боку Людмили Кицюк, вона продовжує працювати в Печерському суді та є помічницею нового голови суду – Руслана Козлова. Але запасний аеродром собі забезпечила – у липні 2017 отримала у Чернігівській області свідоцтво адвоката.

Ми проаналізували всі доступні декларації судді Віктора Кицюка за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки. Його доходи практично на 100 відсотків складаються із суддівської винагороди.

Відповідно до декларації, сім’я Кицюків із 2019 року проживає за Києвом, у населеному пункті Віта-Поштова, де в них у користуванні є симпатичний будинок площею 260 кв. м із окремою банею та альтанкою. Задекларована вартість — 2,8 млн грн.

Будинок і земля під ним належать землячці судді – Бадрак Тетяні Вікторівні 1961 р. н., яка зареєстрована у Вінниці. Достеменно невідомо, хто ця небідна людина і чи є вона родичкою комусь із сім’ї Кицюка. У відкритих джерелах ми знайшли особу з Вінниці з такими ПІБ. Вона є помічницею вихователя в дитсадку. Якщо це вона, то виникає багато запитань – звідки в неї таке дороговартісне майно і чому саме Кицюк ним користується. Дуже ймовірно, що це підставна особа.

Кицюк також вніс до декларації чотири квартири. Ми почнемо з найменшої до найбільшої по площі: 66,6 кв. м у Сєвєродонецьку перебувають у спільній власності родини цивільної дружини. І тут нема нічого незвичного.

Наступні 72,6 кв. м розташовані вже в Києві й записані на колишню тещу – Ірину Власову. Цим помешканням користується син судді Олександр, принаймні так написано у суддівській декларації. Нагадаємо він проживає разом із матір’ю – Вікторією Жовноватюк.

Ще в Ірини Власової є столична квартира площею 103 кв. м по вулиці Ломоносова, придбана майже перед Новим роком. Цією квартирою, що вартує понад 2 млн грн., користується той таки малолітній син Олександр Кицюк.

Четверта задекларована квартира – в новому будинку площею 149 кв. м у місті Києві на вул. митрополита Василя Липківського. Цю квартиру спершу придбала сама Крістіна Едуардівна у 2012 році, але цього ж року подарувала своїй матері – Олені Андріївні Константіновій. Задекларована вартість квартири – 1,5 млн грн, що за курсом 2012 року становила майже 190 000 доларів.

У 2015–2016 роках Кицюк декларував ще одну квартиру в Києві, площею 92,3кв. м, власником якої є його мати – Кицюк Наталія Вікторівна Її ж декларує його сестра у 2019 році. У реєстрі її немає, а тому що це за квартира і як набута – невідомо.

У Кицюка, як ми вже згадували, є шестирічний син Олександр. Так от, відповідно до декларації Олександр Кицюк-молодший має право користування двома земельними ділянками в Білогородці Київської області. Там також розташовані два житлові будинки площами 173 та 500 кв. м, які, найвірогідніше, ще не введені в експлуатацію.

Майно записане на Тетяну Штефан, яка мешкає у смт Побузьке Кіровоградської області. Місцева депутатка від БПП. Це мати теща ексдружини Кицюка – судді Вікторії Жовноватюк.

Пані Штефан із 2017 року є засновницею ТОВ «Бортничібуд». Її бізнеспартнер по цій фірмі – син Олексій Жовнованюк, який був помічником нардепа Руслана Сольвара у Верховній Раді попереднього скликання.

Ми згадували, що певний час Кицюк жив у квартирі його матері. Так от, це не єдина її квартира. Ще одну квартиру в Києві на вул. Ломоносова площею 102 кв. м вона придбала у 2012 році за майже 483 000 грн, що еквівалентно 62 000 доларів за тодішнім курсом.

Мати судді працювала бухгалтеркою в Липовецькому райавтодорі, який є філією ВАТ «Укравтодор» , і навряд чи її офіційні доходи дозволяли робити такі коштовні покупки. До речі, у 2016 році вона зареєструвалась підприємицею та розпочала бізнес із основним видом діяльності – вирощування зернових культур.

Повернемося до Віктор Кицюка. За декларацією, за попередній рік у нього та дружини чотири автомобілі та квадроцикл у сина. Зокрема старенький Volkswagen passat, тещин Toyota RAV4, ChevroletAveo та MERSEDES-BENZ ML 350 CDI 4 MATIC 2014 р. в. Остання автівка записана на матір судді Наталію Кицюк. Транспорт вона придбала у 2014 році, ще до того, як зареєструвалася підприємицею. Вочевидь, саме ця автівка є улюбленою у Віктора Кицюка. За літо він назбирав 17 штрафів за перевищення швидкості на шляху від Віти-Поштової до Києва.

Як бачимо, Віктор Кицюк замість ганебного звільнення та справедливого покарання знову готується стати суддею. За час, коли його судили, він лише наростив свої статки: його родина користується коштовною нерухомістю та дорогими автівками. Є великі запитання до законності джерел їхнього походження. А найбільше питання – чи Вища рада правосуддя готова вчергове пробити дно та призначити довічно суддею, який є одним із символів кривосуддя часів Майдану?!.

Розслідування PROSUD