Що вони собі насудили: суддя Північного апеляційного господарського суду Кароліна Тарасенко

Нещодавно президент підписав закон, який передбачає відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Вона буде формуватися на принципово нових засадах за участі міжнародних експертів, голос яких матиме вирішальне значення. Нова ВККС зможе відновити перевірку чинних суддів і рекомендувати звільнити недоброчесних і некомпетентних. А от попередня ВККС залишила на посадах чимало суддів із сумнівним майном і репутацією.

Знайомтеся, суддя Північного апеляційного господарського суду – Кароліна Віталіївна Тарасенко.

Кароліна Віталіївна навчалась у двох вишах: це академія Ярослава Мудрого, де здобула кваліфікацію юриста, та Державний інститут інтелектуальної власності. Вперше заступила на посаду судді ще в 2001 році. Це був Довгинцівський райсуд Кривого Рогу. А вже у 2006 вона пішла на підвищення та змінила юрисдикцію — стала суддею Київського апеляційного господарського суду, де фактично чинить правосуддя до сьогоднішнього дня. Отже, її сукупний суддівський стаж — понад двадцять років.

Прізвище судді гучно розлетілося в ЗМІ після слухання справи щодо «Будинку-монстра» на Подолі в Києві. Його побудували вищим ніж це дозволялось, чим спотворили історичну частину міста. Попри кричущі порушення в будівництві, Тарасенко скасувала заборону його введення в експлуатацію та призначила комплексу експертизу, чим затягнула розгляд справи мінімум на рік. Також на початку судового засідання не дозволила знімати чи навіть бути присутніми в залі журналістам.

Цікавою також є історія, як суддя за рахунок бюджетних коштів придбала собі квартиру. У січні 2008 року суддя стала на квартирний облік, як така, що потребує поліпшення житлових умов і виставила державній судовій адміністрації вимогу забезпечити її житлом. Почекала 9 місяців, взяла кредит і сама купила собі квартиру, на що витратила майже 230 000 дол. США. Після цього звернулась до суду з вимогою компенсувати їй шкоду за рахунок бюджетних коштів. Мовляв держава мені не дала квартири, то я її купила сама, а тепер нехай держава відшкодовує. Звісно, що колеги з Окружного адмінсуду м. Києва (судді Качур, Савченко та Федорчук) позов задовольнили та зобов’язали стягнути зі скарбниці на користь Тарасюк 1 146 331 грн. Щоправда, рішення довго не виконувалось, тож пізніше його змінювали, аби гроші все ж знайшлися.

Під час проходження кваліфікаційного оцінювання у 2016 році з’ясувалось, що із 869 справ, які суддя розглянула з 2012 по 2015 рік, 117 рішень, а саме 15 % – були скасовані. Це дуже багато. Навіть у ВККС, яка дуже лояльно ставиться до суддів, здивувались і коментували, що суддя «не поважає процес» Тож за результатами кваліфікаційного оцінювання її відправили на курси підвищення кваліфікації.

Ми дослідили всі наявні в публічному доступі декларації Кароліни Тарасенко. На основі їхнього аналізу виявили, що дохід судді складався переважно з суддівської винагороди, яка за останні роки суттєво виросла й сягнула близько 2 мільйонів гривень за рік. Для прикладу, лише в липні цього року вона отримала 362 765 грн зарплати.

Також у 2013-му вона у графі «подарунки призи та виграші» вказала мільйон гривень незрозумілого походження, а вже 2016-го – 1,14 млн, стягнуті з Державної судової адміністрації.

Крім того, за вказаний проміжок часу її син і цивільний чоловік суттєвих доходів не мали. Більш того, часом ними декларувалася мінімальна зарплата.

На початку 2020 року суддя придбала апартаменти на курортному Буковелі. Це кімната площею 40 квадратних метрів за 774 тисячі гривень. Майном користується її цивільний чоловік.

Крім того, кілька тижнів тому син Віталій Тарасенко подарував Кароліні Віталіївні квартиру на 73 кв. м по проспекту Правди. Це саме та квартира, яку вона придбала за кредитні кошти і за яку отримала відшкодування з бюджету. Очевидно вона її раніше подарувала сину, а тепер отримала назад. Цікаво, що за неї з бюджету отримала 1,4 млн грн компенсації, а от при даруванні оцінили її лише у 367 494 грн. Мабуть так зменшували свої платежі до бюджету.

Без бізнесу, але з коштовним майном і мама судді Лариса Тарасенко. У 2003 році вона отримала свідоцтво про право власності на велику квартиру площею 120 квадратних метрів в елітному житловому комплексі, що по столичній вулиці Героїв Сталінграда. Правда, зареєструвала в реєстрі цю квартиру вона лише у 2020 році.

Тарасенко також вказала право користування симпатичним маєтком неподалік від Києва. За документами, його в 2017-му побудувала матір Лариса Тарасенко на приватизованій земельній ділянці. На жаль, суддя не захотіла вказувати вартість помешкання в декларації. Ось який він вигляд має згори.

Бізнесу суддівська родина не має. Звісно, якщо не вважати фізичних осіб підприємців, у яких ліміти по виручці. Щоправда, син судді Віталій Тарасенко буквально місяць тому зареєстрував ТОВ «Акордіс», яке спеціалізується на діяльності у сфері права. Але й воно, вочевидь, не є платником ПДВ.

Цікаво, що з 2009 по 2017 роки син і співмешканець судді були засновниками ТОВ «Юридична агенція «Бона фіде» (ідентифікаційний код 36387701). Потім її діяльність припинили. Але в деклараціях судді за 2015 та 2016 роки інформація про цю компанію відсутня, хоча закон вимагає її вказувати.

У власності родини судді є два автомобілі. Принаймні так написано в майновій декларації Кароліни Віталіївни. Отож, безпосередньо на неї записаний Range Rover Evoque 2014 року випуску. На профільних сайтах із продажу за такий автомобіль просять близько 600 тис. грн. На співбесіді у ВККС суддя пояснила, що для придбання цього автомобіля вона отримала безпроцентну позику у свого знайомого – підприємця з Кривого Рогу.

В Олександра Шакуна є більш новий і дорожчий транспорт. Це JAGUAR F-PACE 2016 року випуску за 1,5 млн грн.

Після навчання в Національній школі суддів Кароліна Тарасенко в листопаді 2017 повторно пішла на кваліфікаційне оцінювання з ВККС. Незважаючи на багато питань до її доброчесності та компетентності, тоді вона успішно підтвердила відповідність обійманій посаді. ВККС, яка це зробила, була ганебно розпущена в листопаді 2019. Сподіваємось, новостворена комісія не буде повторювати помилок попередньої.

Джерело: розслідування «PROSUD»