Що вони собі насудили: суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Людмила Бєлова

В українських судах масово не вистачає грошей. Упродовж тривалого часу державна судова адміністрація повідомляє про брак коштів на поштові марки, папір та іншу канцелярію, хоча громадянам неможливо отримати судові послуги без сплати збору, який складає мінімум 900 гривень. Водночас зарплата самих суддів висока та захищена.

Знайомтеся, суддя Шостого апеляційного адміністративного суду – Людмила Василівна Бєлова.

Бєлова вперше стала суддею в 1998 році на підставі Указу Президента в межах п’ятирічного терміну. Тоді її призначили в Залізничний райсуд Києва, який згодом став Солом’янським. Там Людмила Василівна працювала до 2005 року. Потім вона вирішила змінити юрисдикцію та перейшла в Київський апеляційний адміністративний суд, який зараз перейменований у Шостий апеляційний адмінсуд. Там вона працює й донині.

Заради справедливості зазначимо, Людмила Бєлова в складі колегії скасувала перше рішення суду про обмеження протестів на Майдані. Тоді суддя ОАСКу Данилишин уже 21 листопада 2013 рокузаборонив будь-кому з 22 листопада 2013 по 7 січня 2014 року встановлювати намети та малі архітектурні форми на Майдані Незалежності, Хрещатику та Європейській площі.

Ми оцінили доходи Людмили Бєлової та її чоловіка за останні дев’ять років, а саме за 2012-го по 2020 рік. І щоб не перераховувати їхні заробітки за кожен рік, ми відобразили ці дані в таблиці. З неї видно, що суддя мала середньостатистичну суддівську зарплату, однак з 2017-го вона суттєво зросла і в рік перевалила за мільйон гривень, а за 2020-й взагалі майже під два.

У її чоловіка Дмитра Бєлова взагалі мінімальна зарплата, до того ж мінімальна – у прямому сенсі. Часто за мінімальною зарплатнею криється ухилення від сплати податків. Також Дмитро Бєлов продавав майно: за два роки вторгував 900 і 300 тисяч гривень разом із дружиною від квартири.

За декларацією, Людмила Бєлова з чоловіком Дмитром і двома дітьми володіють стометровою квартирою в Києві з 2009 року. Вона розділена на чотирьох людей порівну та розташована, вочевидь, по вулиці Радченка.

Чоловік Дмитро Бєлов працює в адвокатській компанії «Добродії». Враховуючи її 26-річний досвід роботи, важко повірити, що працівникам тут платять мінімальну зарплату й це має сумнівний вигляд. Однак Дмитро Олександрович її отримував, і це не завадило родині Бєлових збудувати чималий будинок, який зареєстрований саме на чоловіка. У 2009 році він приватизував ділянку для будівництва площею 0,08 га. А вже у 2012 там виросте будинок площею 516 квадратних метрів.

Цікаво, що, попри справді більш ніж скромні доходи сім’ї Бєлових, у ті часи вони не лише зуміли знайти гроші на швидке та коштовне будівництво величезного будинку, але й заощадити значні кошти. У першій електронній декларації за 2015 рік суддя задекларувала 49 000 доларів США та 290 000 грн (12 000 дол. США за тодішнім курсом) готівки.

У родини Бєлових також є дочка Анна, яка працювала в Київському апеляційному адміністративному суді. Взагалі, у суддів часто практикується працевлаштування дітей у суди помічниками чи секретарями. А років з чотири тому вона зареєструвалася підприємницею та спеціалізується на відпочинку, розвагах і догляді за дітьми.

Зате з нерухомості в Анни Бєлової суттєво додалося. Наприклад, торік їй подарували половину 150 метрової квартири в найдорожчому ЖК України – «Новопечерські липки», де житло має також скандальний голова Конституційного Суду Олександр Тупицький. Вартість подібної квартири може сягати 10 мільйонів гривень. Друга половина належить сестрі Юлії. Цікаво, що в цьому будинку Анна з 2011 року має машиномісце.

Ще в Анни Дмитрівни є дві ділянки в Києві та під Києвом: подарована для садівництва площею 0,07 га, придбана у 2018 році майже на 0,09 га безпосередньо в столиці по вулиці Сосновій й примикає до батьківського будинку. Там також побудований симпатичний маєток. На жаль, там закрита територія й сфотографувати його не було звідки.

Попри наявність паркомісця в найдорожчому житловому комплексі в країні, на дочку Анну не записано жодної автівки. А от відповідно до минулорічної декларації судді, Дмитро Бєлов користується автомобілем Hyundai Tucson 2008 року випуску. Ще відносно свіжу BMWX4 зареєструвала Юлія Бєлова у 2019 році.

Людмила Бєлова одна з перших проходила співбесіду з Вищою кваліфікаційною комісією ще в 2016 році. Тоді оцінювання суддів проводилось без участі громадськості та без трансляцій. І хоча до статки сім’ї судді, явно не відповідають її задекларованим доходам, перевірку на доброчесність у ВККС вона пройшла та отримала право на справді величезну зарплату.

Розслідування «PROSUD»