102 справи щодо війни за якими варто спостерігати цього тижня: План вбити Зеленського, Буданова і Малюка та охоронець у катівні

У доданих файлах є посилання на загальну таблицю зі всіма справами, розподіленими за областями. Також до цієї таблиці веде кожне посилання з листа та з матеріалу з анонсами на сайті. Зверніть увагу на те, що деякі суди перейменували в рамках декомунізації.

Вінниччина

Адвокат проти ТЦК. Віктор Шавлюк — скандальний блогер із Вінниці. У своїх відео він поширював антивакцинаторські ідеї. Мітингував проти Православної церкви України. Позиціонує себе правозахисником і адвокатом, втім адвокатського посвідчення не має. Після повномасштабного вторгнення Росії почав консультувати як поводитися з ТЦК і подібне.

Його звинувачують у поширенні матеріалів, які перешкоджають мобілізаційній роботі. Також слідство каже, що під своїми відео він розміщував посилання про збір грошей для ЗСУ, але привласнював ці кошти. Його обвинувачують у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Справа № 127/4863/25. Засідання призначено на 20 травня о 10:30 у Вінницькому міському суді.

Чернігівщина

“Кльон”. Семен Соловов — капітан російських збройних сил, командир зведеного підрозділу з позивним “Кльон”. Він, заявляє слідство, наказав утримувати в підвалі ягіднянської школи 369 людей, які слугували російським військовим живим щитом.

З-поміж них було 69 дітей. Через нелюдські умови загинули 10 людей. Військового ідентифікували українські журналісти. В іншій справі, що стосується виконавців утримання людей у підвалі, вже є вирок. Справу слухають in absentia. Його обвинувачують у вчиненні воєнного злочину. Справа № 748/1793/24. Засідання призначено на 19 травня о 10:00 у Чернігівському міському суді.

Ще дві справи з Чернігівщини — у таблиці МІПЛ: катування та місцевий залізничник.

Харківщина

План вбити Синєгубова. Олександр Голуб (Безсмертний) у 2024 році підписав контракт із ФСБ і почав отримувати щомісяця 1000 доларів. За даними слідства, Голуб убив українського військового в Харкові — за це йому пообіцяли 30 тисяч доларів, але зрештою заплатили лише 15.

За вбивство начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова йому обіцяли 50 тисяч доларів, за голову начальника Дергачівської ВА В’ячеслава Задоренка — 40 тисяч. Голуб підпалював військові авто, закладав вибухівку під адмінбудівлі, намагався влаштувати замахи на українських посадовців. Для виконання завдань куратори з ФСБ передали йому зброю, вибухівку та інструкції.

Замах на Синєгубова планував здійснити під виглядом працівника комунальних служб. Його затримали під час підготовки, зараз він під вартою. Під час допитів заявив, що мріє бути відомим і вважає себе російським Джеймсом Бондом. Йому інкримінують державну зраду, тероризм, вбивство, замах на вбивство, диверсії та незаконне поводження зі зброєю. Справа № 638/5904/25. Засідання призначено на 20 травня об 11:00 у Шевченківському районному суді Харкова.

Ще 18 справ з Харківщини — у таблиці МІПЛ: переобладнання лікарень для росіян, гроші за неповнолітню, обіцянка “евакуації” від ФСБ, коригування по місту, розчленування в окупації, пошук HIMARS, допомога росіянам на місцевості, екоцид, вивезення і продаж зерна в Росію, робота правоохоронців на окупантів, маршрути військових у Харкові, місцевий рекордсмен з велоспорту, каральні рейди, згвалтування і побиття в окупації.

Донеччина

Із “ДНР” у фітнес-центр. Станіслав Притула — мешканець Донеччини. Як стверджує слідство, у 2014 році він вступив до розвідвійськ “ДНР”, захоплював адмінбудівлі та інфраструктуру в Горлівці. Згодом переїхав до Вінниці, де влаштувався у фітнес-центр та намагався приховати минуле. Його обвинувачують у створенні терористичної організації. Справа № 233/6088/23. Засідання призначено на 19 травня о 15:00 у Слов’янському міськрайонному суді.

Ще одна справа з Донеччини — у таблиці МІПЛ: збір даних для ФСБ.

Київщина

План вбити Зеленського, Буданова і Малюка. Андрій Гук працював на ФСБ із 2014 року. Він нібито завербував свого колегу, полковника Олександра Деркача, і передавав групі накази ФСБ. За інформацією СБУ, вони планували вбити Буданова, президента Зеленського та голову СБУ Малюка. Для підготовки вони привезли до Києва реактивні гранатомети, протипіхотну міну МОН-90 і FPV-камікадзе.

В українських спецслужбах стверджують, що обидва чоловіки визнали свою провину під час допиту. Вони також повідомили про спробу росіян взяти Зеленського в заручники на самому початку війни. Їх обвинувачують у державній зраді. Справа № 752/10221/25. Засідання призначено на 20 травня о 15:45 у Голосіївському районному суді Києва.

Ще 21 справа з Київщини — у таблиці МІПЛ: пропаганда в Лаврі, вирок кримському татарину, видворення з Криму, суд над українськими моряками, керівник Горлівської міліції, пошук ППО Одещини, справа Азарова, “рух пацифістів”, пропаганда для дітей на Півдні, поплічник Монтян, колишній київський суддя, численні воєнні злочини періоду окупації в 2022-му та допомога росіянам у грабежах.

Черкащина

Прихильник “денацифікації”. Дмитро Ломакін — уродженець Росії, жив у Черкасах. Як встановило слідство, у Telegram чоловік виправдовував збройну агресію РФ, писав про “звільнення” України, “денацифікацію” та “нацизм”. У вересні 2022 року він надіслав співрозмовнику фото переміщення техніки ЗСУ в Одеській області. Чоловіка взяли під варту. Його обвинувачують у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ. Справа № 712/9892/24. Засідання призначено на 21 травня о 15:00 у Соснівському районному суді Черкас.

Ще одна справа з Черкащини — у таблиці МІПЛ: злив інформації родичу в Росію.

Херсонщина

Охоронець у катівні. Ігор Віденєєв працював молодшим інспектором у херсонській Північній виправній колонії. Після окупації міста, каже слідство, він перейшов на службу до росіян. Став молодшим інспектором групи нагляду відділу безпеки у колонії, яку росіяни підпорядкували собі.

Йому присвоїли спеціальне звання “прапорщик внутрішньої служби”. Віденєєв охороняв камери, у яких катували містян. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 766/18908/24. Засідання призначено на 20 травня о 15:00 у Херсонському міському суді.

Ще 11 справ з Херсонщини — у таблиці МІПЛ: вчителька біології, вихователька, мародерство, вивезення зерна, коригування обстрілів, “референдум”, вивезення в’язнів до Росії, розгін мітингів у Херсоні, примус кричати “Слава Путіну”, катування в ІТТ та херсонська міграційна служба за окупантів.

Миколаївщина

Адреси СБУ. Роман Макаренко — мешканець Миколаївщини. За даними обвинувачення, у вересні 2024 року повідомляв представнику ФСБ локації госпіталю та адреси, де розташовувались управління СБУ Миколаївщини і Херсонщини. Його обвинувачують у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ. Справа № 489/536/25. Засідання призначено на 23 травня об 11:00 у Інгульському районному суді Миколаєва.

Ще одна справа з Миколаївщини — у таблиці МІПЛ: коригування по місту.

Одещина

Коригування по Зеленському. Сергій Філіппов — уродженець Херсонщини. За даними СБУ, у березні 2024 року він збирав і передавав росіянам координати військових об’єктів в Одесі. Також сповістив адресу, де саме перебував кортеж президента України Володимира Зеленського.

Того дня президент України та прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс відвідали Одесу. За повідомленням медіа, російська ракета вибухнула за 500 метрів від їхнього кортежу в порту. Внаслідок атаки загинуло п’ятеро людей, ще кілька отримали поранення.

Зеленський зазначив, що через швидкість удару сирена прозвучала лише за кілька секунд до вибуху, не залишивши часу на евакуацію. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 522/14583/24. Засідання призначено на 22 травня о 12:00 у Приморському районному суді Одеси.

Ще дев’ять справ з Одещини — у таблиці МІПЛ: втеча від перевірки документів, фейкове інтерв’ю з ТЦК для росіян, юрист Партії Шарія, інформація про ГУР, прохання обстріляти Одесу, тюремник на співпраці з росіянами, патрульний в окупації, евакуація росіян на Херсонщині та підпали релейних шаф.

Запоріжжя

“Антифашист”. Андрій Коваленко — мешканець Запорізької області. Як заявляє слідство, він має проросійські погляди, тому передавав представникам РФ дані про розміщення виробничих і науково-дослідних потужностей “Укроборонпрому” у Запоріжжі.

У спілкуванні в месенджерах він висловлював проросійські думки, поширював пропаганду, обурювався, чому “стоїть Київ” та дякував від імені “антифашистів міста” за атаки на українські міста. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 461/4363/23. Засідання призначено на 19 травня об 11:00 у Шевченківському районному суді Запоріжжя.

Ще дві справи з Запоріжжя — у таблиці МІПЛ: примус рити окопи для росіян і адмін Телеграм-каналу.

Дніпропетровщина

Розголошення держтаємниці. Сергій Гайдаш у 2022 році був начальником відділу розвідки штабу Регіонального управління Сил територіальної оборони “Схід”. За посадою він мав узагальнювати військово-розвідувальну інформацію, яка надходить захищеними каналами зв`язку з оперативно-тактичних угруповань, та передавати керівництву.

Однак це робили його підлеглі і надсилали зведення йому в Signal. А посадові інструкції забороняють поширювати інформацію з грифом держтаємниці через соцмережі. У матеріалах справи згадується, що один із військових передав інформацію представникам РФ. Його обвинувачують у розголошенні державної таємниці. Справа № 201/11642/23. Засідання призначено на 20 травня о 16:00 у Чечелівському районному суді Дніпра.

Ще 21 справа з Дніпропетровщини — у таблиці МІПЛ: злив позицій на Донеччині, HIMARS біля Дружківки та Краматорська, пропозиція добровільного полону на Харківщині, пограбування в Ізюмі, інженер-енергетик, мобілізація в “ЛНР”, повторний розгляд справи сільського старости на Харківщині, нацгвардієць у загоні “ЛНР” після полону, вербування, створення сітки інформаторів, депутатка від “Слуги народу”, прикордонники в дитсадку, локації ЗСУ, російський Телеграм-бот, судді “ДНР”, торгівля з Росією, очікування на росіян у Києві, полонений з “ЛНР” і вихователька.

Автори: Анастасія Зубова, журналістка судового моніторингу МІПЛ, Надія Чучвага, журналістка судового моніторингу МІПЛ

Джерело: МІПЛ