86 справ щодо війни за якими варто стежити цього тижня: адвокат проти ТЦК, полковник СБУ, який став зрадником, та відеопастка

Київщина

Полковник харківської СБУ. Юрій Рябуха — колишній заступник голови управління СБУ в Харківській області. У Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого він керував Інститутом підготовки юридичних кадрів для СБУ. Як каже слідство, Рябуха готував інститут до “здачі”, вчасно не вивіз майно та співробітників, схиляв курсантів не чинити спротив росіянам і співпрацювати з ними. Очільник СБУ Василь Малюк розповідав, що на телефоні Рябухи гімн Росії був мелодією будильника. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 761/20103/23. Засідання призначено на 31 березня об 11:30 у Шевченківському районному суді Києва.

Ще 27 справ з Київщини — у таблиці МІПЛ: численні воєнні злочини періоду окупації в 2022-му, справи кримських суддів, пропаганда в Лаврі, Паша “Мерседес”, заклик до ракетних ударів, насмішки з людей, які біжать до укриття, директорка гімназії на Печерську, працівники Кабміну, український командир, здача росіянам односельців, підпал пожежної частини та спроба втекти в добробат.

Черкащина

Дані росіянам не за гроші. Євген Олексієнко — мешканець Донеччини. За даними обвинувачення, впродовж березня — серпня 2024 року він повідомляв через Telegram представнику російської розвідслужби про наслідки російських обстрілів та переміщення ЗСУ. Спершу відмовлявся від співпраці, казав, що “звичайний роботяга” і побоювався перевірок. Втім згодом почав відповідати на питання росіянина про наслідки обстрілів, здебільшого пояснюючи, що удари були по цивільним.

Зрештою і сам почав писати, де, на його думку, могли розміщуватися українські військові. В одній із переписок на 9 травня чоловік привітав росіянина, а на питання щодо оплати сказав, що грошей йому не треба і “краще зустрітися після перемоги”. Після сповіщення ворога чоловік видаляв переписку. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 712/13282/24. Засідання призначено на 2 квітня о 14:10 у Соснівському районному суді Черкас.

Херсонщина

Фейковий референдум і служба в ЗСУ. Віталій Яремчук — мешканець Херсонщини. Слідство вважає, що під час окупації він проводив фейковий референдум, працюючи в складі незаконної виборчої дільниці в Антонівці. На суді чоловік пояснював, що виходив на дільницю під примусом звільнення з комунального підприємства, де тоді працював. Він заперечує, що агітував за приєднання до Росії. Також вказував, що допомагав ЗСУ з розвідінформацією. Нині чоловік служить у ЗСУ. Його обвинувачують у колабораціонізмі. Справа № 766/20442/24. Засідання призначено на 1 квітня о 10:40 у Херсонському міському суді.

Ще 15 справ з Херснщини — у таблиці МІПЛ: скид вибухівки на цивільних, незаконний референдум за приєднання до Росії, розграбування “Асканії-Нової”, очільниця “Херсонтеплоенерго”, працівники колонії, катування, викрадення човнів цивільних та масове вбивство.

Одещина

Колонія окупантів. В’ячеслав Пащенко був водієм “АТБ” у Херсоні. Під час окупації міста, каже слідство, впродовж червня й липня 2022 року працював на росіян — став молодшим інспектором відділу охорони Північної виправної колонії № 90, яку окупанти захопили. Він охороняв в’язнів і затриманих. Його обвинувачують у колабораціонізмі. Справа № 521/4140/23. Засідання призначено на 4 квітня о 13:00 у Малиновському районному суді Одеси.

Ще 11 справ з Одещини — у таблиці МІПЛ: фото HIMARS, коригування по складу боєприпасів, розвідування позицій ЗСУ, евакуація окупантів на лівобережжя Херсонщини, працівники окупаційних структур на Херсонщині, власниця Telegram-каналу, фейкове інтерв’ю з ТЦК, тіктокер і підробка довідок від МСЕК.

Миколаївщина

Військові на птахофабриці. Артур Ширакян — мешканець Миколаївщини. За даними обвинувачення, чоловік мав проросійські погляди та повідомляв через Telegram про пересування українських військ. Зокрема у липні 2024 року написав співрозмовнику, що на місцевій птахофабриці іноді бувають військові, також надіслав скриншоти з онлайн-мапи, де позначив адресу військової частини. Його обвинувачують у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ. Справа № 945/2317/24. Засідання призначено на 31 березня о 13:00 у Миколаївському районному суді.

Ще три справи з Миколаївщини — у таблиці МІПЛ: дві справи про переміщення техніки ЗСУ та помста за скасування російської мови в школі.

Запоріжжя

Перешкоджання мобілізації. Сергій Гаршин, Анжела Фука, Григорій Ляхов, Костянтин Кириченко – мешканці Запоріжжя. За даними слідства, вони були учасниками об’єднання “Вільні люди” та поширювали контент, спрямований на дискредитацію мобілізаційної роботи, образи ЗСУ. Також слідство вважає, що обвинувачені причетні до адміністрування незаконного каналу, що сповіщав про адреси роботи ТЦК. Один із підсудних клопотав про відвід судді з мотивів “незаконності створення приватних підприємств Орджонікідзевський суд та прокуратури”. Їх обвинувачують у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Справа № 335/1026/25. Засідання призначено на 1 квітня о 13:00 у Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя.

Ще п’ять справ із Запоріжжя — у таблиці МІПЛ: син начальника охорони Януковича, захоплення Запорізької АЕС, блогерка, поліцейські та прокурори в окупації.

Дніпропетровщина

Здача українців у полон. Костянтин Безсмертний ― заступник командира 501-го батальйону морської піхоти 36-ї бригади ЗСУ. Його обвинувачують у тому, що разом із командиром батальйону Миколою Бірюковим здав у полон росіянам майже 300 військових, які перебували на заводі ім. Ілліча в Маріуполі. Слідство встановило, що після цього він переїхав до окупованого Бердянську. Справу слухають in absentia. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 203/76/24. Засідання призначено на 3 квітня о 15:00 у Кіровському районному суді Дніпра.

Ще п’ять справ із Запоріжжя — у таблиці МІПЛ: вербування Росією, податки для окупантів, викриття сітки інформаторів, пограбування в Ізюмі, “військовий суд ЛНР”, коригування по військових, встановлювач вікон, інженер обленерго, купівля афганських літаків, “судді” ДНР, “в’язень совісті”, адреси ремонту військової техніки, інформація для ФСБ і “Вагнера” та інформація з Бахмута.

Вінниччина

Адвокат проти ТЦК. Віктор Шавлюк — скандальний блогер із Вінниці. У своїх відео він поширював антивакцинаторські ідеї. Мітингував проти Православної церкви України. Позиціонує себе як правозахисник і адвокат, втім адвокатського посвідчення нібито не має. Після повномасштабного вторгнення Росії почав консультувати, як поводитися з ТЦК і подібне. Його звинувачують у поширенні матеріалів, які перешкоджають мобілізаційній роботі. Також слідство каже, що під своїми відео він розміщував посилання про збір грошей для ЗСУ, але привласнював ці кошти. Чоловіка обвинувачують у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Справа № 127/4863/25. Засідання призначено на 1 квітня о 10:30 у Вінницькому міському суді.

Ще одна справа з Вінниччини — у таблиці МІПЛ: церковник з проросійськими поглядами.

Чернігівщина

Відеопастка. Аліна Супрунова ― 31-річна медсестра з Чернігова. Слідство вважає, що саме за її наведенням на початку листопада росіяни вдарили по місту. Для коригувань, на думку слідства, російська спецслужба визначила їй завдання: встановити приховану відеокамеру поблизу потенційних цілей. За допомогою замаскованої “відеопастки” росіяни хотіли простежувати локації української системи ППО, а після повітряної атаки зафіксувати її наслідки. СБУ запобігла цьому і затримала Супрунову. Адвокатка доводила, що жодних даних, які б вказували на це, немає. Наразі Супрунова в СІЗО. Її обвинувачують у державній зраді. Справа № 750/2922/25. Засідання призначено на 3 квітня о 14:00 у Деснянському районному суді Чернігова.

Харківщина

Посада під час окупації. Олександр Федоренко під час тимчасової окупації Липцівської громади був заступником начальника управління тимчасової адміністрації Харківського району. Слідство вважає, що він намагався сформувати позитивне ставлення місцевих до окупантів. Федоренко виступав перед громадою, розповідаючи про те, що треба провести “референдум” щодо приєднання до РФ. Також організував видачу бензину за талонами під виглядом гуманітарної допомоги від окупантів і прийняв від росіян продукти та будівельні матеріали. Федоренко перебуває під вартою. Чоловіка обвинувачують у колабораціонізмі. Справа № 635/1477/23. Засідання призначено на 31 березня о 12:00 у Харківському районному суді.

Ще вісім справ з Харківщини — у таблиці МІПЛ: окупаційна влада, катування, коригування по харківській системі ППО, полювання на HIMARS, зйомки військових, лісівник і намісник монастиря.

Львівщина

“Війну просто так ніхто не починає”. Гліб Ляшенко — блогер і політкоментатор, який поширював у Facebook антиукраїнську пропаганду та схвалював агресію Росії проти України. На своїй сторінці він писав: “Вісім років Росія молила Україну змінити курс. Україна 8 років відмовлялась. І ось результат”. Він вийшов із СІЗО під заставу 3 мільйони гривень, а його матір писала листи Зеленському з вимогою звільнити сина. Ляшенка обвинувачують у державній зраді. Справа № 464/1692/22. Засідання призначено на 31 березня о 10:15 у Сихівському районному суді Львова.

Ще одна справа з Львівщини — у таблиці МІПЛ: справа проти Остапа Стахіва.

Житомирщина

Виправдовування росіян. Олександр Табунщик — мешканець Житомирщини. Слідство встановило, що у розмовах зі знайомим він заперечував вчинення окупантами воєнних злочинів у Київській області, доводив, що фото і відео постановочні. Чоловік стверджував, що Україна фальсифікує інформацію задля отримання зброї. Підсудний провину не визнає. Його обвинувачують у виправдовуванні агресії РФ. Справа № 295/9775/24. Засідання призначено на 31 березня об 11:00 у Богунському районному суді Житомира.