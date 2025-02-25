87 справ щодо війни, за якими варто стежити цього тижня: «адвокат» який перешкоджав ТЦК та «ждун» Митрополит Черкаський і Канівський

Дніпропетровщина

Чекав Росію у Дніпрі. Сергій Юрченко ― уродженець селища Покровське Дніпропетровської області. За даними обвинувачення, упродовж березня 2022 ― жовтня 2023 року через свою сторінку “Национальная Стратегия Развития Украины” у Facebook дискредитував владу, зневажливо висловлювався про український спротив російській агресії, заперечував, що на Донеччині є російські військові, називав війну “громадянською”.

Також писав, що санкції проти Росії насправді є “фінансово-економічною” війною і що Україна “8 років бомбила Донбас”. Подібні висловлювання поширював і в «Однокласниках», де зокрема у коментарях написав, що “Дніпропетровськ ― це Росія”. Його обвинувачують у виправдовуванні агресії РФ. Справа № 189/1978/24. Засідання призначено на 25 лютого о 14:00 у Павлоградському міськрайонному суді.

Ще десять справ з Дніпропетровщини — у таблиці МІПЛ: проросійська ворожка, злив позицій ЗСУ, “військовий суд ЛНР”, продаж афганських літаків, віра в “світовий суд” і антисемітизм, коригування обстрілів і російський Telegram-бот.

Харківщина

Допомога росіянам. Михайло Чигринов — 38-річний мешканець Вовчанська. Слідство переконує, що він із перших днів вторгнення допомагав росіянам паливно-мастильними матеріалами, житлом і харчуванням. Чигринов допомагав їм орієнтуватися на місцевості та показав дороги, відомі лише тутешнім, намагався придушити опір місцевих жителів. Він нібито “зливав” дані щодо людей, які допомагали ЗСУ, і організував чи брав участь у пограбуваннях низки українських підприємств та установ, розташованих на території Вовчанської громади.

Прокуратура встановила, що він організував розграбування військової частини Нацгвардії, складів “Вовчанського м’ясокомбінату”, приміщень цукрового заводу у селищі Білий Колодязь Чугуївського району. Чоловіка обвинувачують у пособництві державі-агресору. Справа № 953/1172/23. Засідання призначено на 27 лютого о 10:30 у Київському районному суді Харкова.

Ще десять справ з Харківщини — у таблиці МІПЛ: катівня на Харківщині, допомога в “націоналізації”, накази на катування цивільних, згвалтування в окупації та пограбування дому Добкіна.

Сумщина

Здача координат. Сергій Холщов був посадовцем від Партії регіонів у Тростянці. Його затримали поблизу лінії оборони на території Сумщини. Холщов нібито проводив дорозвідку для коригування авіабомб РФ. Слідство встановило, що росіяни Холщова завербували дистанційно. Він приховано фотографував військові об’єкти та фіксував їхні координати, а на своїй сторінці в соціальних мережах він виправдовував дії російської влади. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 588/1534/24. Засідання призначено на 25 лютого об 11:00 у Лебединському районному суді.

Ще одна справа з Сумщини — у таблиці МІПЛ: воєнні злочини росіян під час окупації.

Київщина

Співпраця з росіянами. Володимир Узбек, Стефан Слабинський, Андрій Олифієць — жителі Михайлівки-Рубежівки (Київщина), яких обвинувачують у співпраці з росіянами та допомозі їм у грабунку. Правоохоронці вважають, що чоловіки передавали награбоване росіянам, допомагали прокладати маршрути в обхід позицій ЗСУ, били місцевих, які не погоджувалися співпрацювати з росіянами.

Зокрема, за версією слідства, вони викрали автомобілі Toyota Rav-4 і Jaguar. Обвинувачені свою вину на суді цілковито заперечують. Адвокат одного з них звернувся з заявою до ЄСПЛ про те, що клієнта нібито тривають під вартою незаконно. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 367/4466/22. Засідання призначено на 25 лютого о 15:00 у Києво-Святошинському районному суді.

Ще 22 справи з Київщини — у таблиці МІПЛ: численні воєнні злочини росіян в окупації у 2022 році, проросійська пропаганда в Лаврі, справи проти кримських суддів, державний службовець у суді, який чекав на росіян, вподобання в “Однокласниках”, видача росіянам ветерана АТО, “активіст проти сатаністів”.

Вінниччина

Адвокат проти ТЦК. Віктор Шавлюк — скандальний блогер із Вінниці. У своїх відео він поширював антивакцинаторські ідеї. Мітингував проти Православної церкви України. Він позиціонує себе правозахисником і адвокатом, втім адвокатського посвідчення не має.

Після повномасштабного вторгнення Росії почав консультувати як поводитися з ТЦК і подібне. Його звинувачують у поширенні матеріалів, які перешкоджають мобілізаційній роботі. Також слідство каже, що під своїми відео він розміщував посилання про збір грошей для ЗСУ, але привласнював ці кошти. Його обвинувачують у перешкоджанні діяльності ЗСУі. Справа № 127/4863/25. Засідання призначено на 24 лютого о 15:00 у Вінницькому міському суді.

Черкащина

Митрополит Черкаський і Канівський. Денис Снігірьов у 2020 році став архієпископом Черкаським і Канівським від РПЦ в Україні. Заявляв, що ця церква найбільш незалежна у світі, виступав проти створення ПЦУ. Наступного року став митрополитом, а у 2022-му — професором Київської духовної академії. Під його керівництвом на сайтах єпархії публікували матеріали з пропагандистських сайтів РПЦ, що прославляли ідеї рашизму, під час обшуку в чоловіка знайшли роздруківки цитат Путіна. Його обвинувачують у виправдовуванні агресії РФ. Справа № 712/4813/23. Засідання призначено на 27 лютого об 11:00 у Соснівському районному суді Черкас.

Ще одна справа з Черкащини — у таблиці МІПЛ: листування колишнього депутата від ОПЗЖ.

Херсонщина

Дружина українського військового і “референдум”. Анна Вершиніна з Бериславського району, за даними обвинувачення, допомагала росіянам проводити “референдум”. Наразі вона під вартою. Захист просив про пом’якшення запобіжного заходу, адже вона має неповнолітню дитину, а її чоловік, який служить в ЗСУ, отримав поранення. Її обвинувачують у колабораціонізмі. Справа № 650/2897/24. Засідання призначено на 26 лютого о 15:00 у Великоолександрівському районному суді.

Ще 12 справ з Херсонщини — у таблиці МІПЛ: очолення села в окупації, розграбування Асканії-Нової, робота на окупантів транспортного спеціаліста, викрадення очільника Голої Пристані, бухгалтерка, керівниця соціальної політики і HR в окупантів, коригування обстрілів по Херсону, розгін мітингів у Херсоні, контролер міського ринку, вивезення в’язнів до Росії та експертка-криміналістка в окупантів.

Одещина

Наведення дронів. Лідія Косих — із села Великодолинське Одеської області. За даними обвинувачення, вона була учасницею агентурної мережі російського ГРУ, що діяла в Одесі. Через Telegram-чат жінка передавала інформацію про розташування ЗСУ та Нацгвардії в Одесі, Чорноморську, селищах Мала Долина й Таїрове для наведення “Шахедів”. Її обвинувачують у державній зраді. Справа № 947/8750/24. Засідання призначено на 25 лютого о 13:00 у Київському районному суді Одеси.

Ще 12 справ з Одещини — у таблиці МІПЛ: заяви про “війну братніх народів”, катування патрульних у Херсонів, евакуація росіян на Лівобережжя Херсонщини, юрист партії Шарія, знищення боєприпасів ЗСУ, повторний розгляд справи про “референдум” на Херсонщині, екоактивіст за “Одеську республіку”, власник агенції з працевлаштування та очікування на посаду при окупантах в Одесі.

Миколаївщина

Вербування матроса. Артур Рисов — військовослужбовець з Очакова. У званні старшого матроса він обіймав посаду старшого стрілка взводу охорони у роті охорони однієї з військових частин. За даними обвинувачення, у квітні 2024 року з ідеологічних мотивів чоловік вирішив перейти на бік ворога. З росіянами його зконтактувала дружина-росіянки, яка підтримувала зв’язок з представниками окупаційних спецслужб. Рисову надали інструкції з конспірації та попросили повідомити свої біографічні дані, вказати прізвища командирів і їхні адреси. Чоловік встиг детально розписати свою біографію та назвав командирів. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 483/1362/24. Засідання призначено на 27 лютого о 15:00 у Корабельному районному суді Миколаєва.

Ще сім справ із Миколаївщини — у таблиці МІПЛ: вербування мера Очакова, інформація про блокпост на “Нібулоні”, коригування по Чорноморській косі, дані про бази та склади Очакова, зйомка ТЦК, дані про бронетанковий завод і коригування по ЗСУ в Очакові.

Кіровоградщина

Надурити ТЦК. Алім Ібрагімлі — мешканець Кропивницького. Він родом із Азербайджану, приїхав сюди на навчання й лишився жити. У 2021 році він заснував громадську організацію “Міжнародна асоціація націй” для просування ідей тюркських народів. З початком повномасштабного вторгнення організація займалася волонтерством, допомагала переселенцям, військовим і лікарням. Але, як з’ясувало слідство, окрім цього організація допомагала ухилитися від мобілізації — за гроші людям видавали волонтерське посвідчення та шеврони батальйону “Туран”. Чоловікам рекомендували носити одяг військового зразка, а у випадку перевірки співробітником ТЦК — показувати шеврон і посвідчення. Двоє співучасників цієї організації визнали провину й отримали умовне покарання. Його обвинувачують у перешкоджанні діяльності ЗСУ. Справа № 404/5908/24. Засідання призначено на 26 лютого о 9:00 у Кіровському районному суді Кропивницького.

Запоріжжя

Обстріли “Мотор Січ”. Геннадій Борисов — заступник головного лікаря з адміністративно-господарської діяльності Запорізького обласного спецбудинку дитини. Раніше він працював у Запорізькій міськраді заступником начальників відділів ЖКГ та благоустрою. На місцевих виборах балотувався від Слуги народу. Олег Пузанов — працював майстром експлуатаційного цеху в “Мотор Січ”. Як встановило слідство, вони передавали через Telegram представнику російських спецслужб інформацію про результати ракетних ударів РФ по території заводу “Мотор Січ”. Обоє робили це через проросійські погляди та гроші й визнали провину. Їх обвинувачують у державній зраді. Справа № 336/8837/24. Засідання призначено на 26 лютого о 15:30 у Шевченківському районному суді Запоріжжя.

Ще шість справ із Запоріжжя — у таблиці МІПЛ: підготовка теракту на “Новій пошті”, подяка росіянам від “імені антифашистів”, коригування з “Мотор Січі”, син начальника охорони Януковича, блогерка, яка вибачилася та депортація на Запоріжжі.

Головне зображення: Володимир Узбек, Стефан Слабинський, Андрій Олифієць, обвинувачені у співпраці з росіянами під час окупації Михайлівки-Рубежівки (Київщина). Джерело: watchers.media