Борьба с мафией в Швейцарии: арестовать, экстрадировать и привести в исполнение судебные поручения

Международное сообщество осознает, сколь велик ущерб от проникновения мафии в общественные и государственные структуры, и именно поэтому 190 государств, включая Швейцарию (и Украину), подписали и ратифицировали «Палермскую Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности» от 15 ноября 2000 года.

С тех пор эти государства принимают все более масштабные и эффективные меры в области содействия сотрудничеству в деле более эффективного предупреждения транснациональной организованной преступности. Однако здесь все еще необходимы дополнительные шаги как на законодательном, так и на следственном уровне, пишет SWI Swissinfo.

В Италии нормативная база противодействия организованной преступности последовательно укреплялась все последние годы. В 2011 г. в стране был введен в действие специальный кодекс законов (Указ № 159/2011), предусматривающий меры и шаги, которые могут предпринимать не только правоохранительные органы (например, наружное негласное наблюдение), но и спецслужбы (включая высылку и запрет данному лицу возвращаться в регион, из которого он был выселен).

В пакет данных мер включено также право прибегать к аресту, конфискации и к передаче под государственное управление активов мафиозных структур, включая их дальнейшее перенаправление на цели общественных нужд. Особенность этих мер заключается в том, что они могут применяться просто исходя из общественной опасности данного лица независимо от состава совершенного преступления и даже помимо возбуждения собственно уголовного дела.

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В Швейцарии попытки укрепить и усовершенствовать меры противодействия организованной преступности, предусмотренные Ст. 72 УК, постоянно терпели поражение в парламенте. «Подобные предложения противоречат интересам Швейцарии в качестве мирового финансового центра», — таким было заключение Совета Федерации от 19. 11. 2014 г. на парламентскую инициативу за номером 14.3846.

Сейчас эти меры ограничиваются конфискацией преступных активов. При этом организованная преступность, особенно итальянская, давно уже пустила в Швейцарии глубокие корни. Доказательством этого являются многочисленные аресты, проведенные в прошедшие годы по запросам итальянских властей. Последние аресты состоялись в июне 2021 г. в кантонах Ааргау и Тичино на основании ходатайств об оказании правовой помощи со стороны «Окружного управления по борьбе с мафией» (Direzione distrettuale antimafia DDA) итальянского города Катандзаро (Catanzaro). Под ударом в данном случае оказался преступный клан Анелло-Фручи (Anello-Fruci).

Конечно, швейцарское Федеральное ведомство уголовной полиции Fedpol уже в течение многих лет считало Ндрангету, итальянскую организованную преступную группировку из Калабрии, источником особой угрозы. Однако швейцарская система противодействия организованной преступности (мафии) все еще несовершенна прежде всего с точки зрения выбора конкретных криминологических действий.

Ясно, в частности, что для пресечения мафиозной активности необходимо для начала элементарно контролировать соответствующую территорию, а это предполагает присутствие соответствующих координирующих структур в регионах традиционного присутствия мафия (в данном случае это регионы на границе с Италией и с Германией). Однако сейчас отдел по борьбе с организованной преступностью Федеральной прокуратуры Швейцарии находится в Берне. В совершенствовании нуждаются также теория и практика следственных действий. Поясню!

С момента гибели Джованни Фальконе (итал. Giovanni Salvatore Augusto Falcone; 18 мая 1939 года, Палермо — 23 мая 1992, Капачи, близ Палермо, итальянский политик и борец с Коза Нострой, погиб вместе с женой и тремя телохранителями в результате взрыва, устроенного сицилийской мафией, — прим. ред. рус. ) Швейцария всегда строго выполняла ходатайства о правовой помощи из Италии, редко осуществляя при этом свои собственные расследования.

Те, кто знаком с феноменом мафии, знают, что мафия — это не одинокие волки. Мафиози мигрируют семейными группами, предпочитая селиться в маленьких швейцарских деревнях. Они интегрируются в социальную жизнь, поддерживают тесные отношения с людьми, разделяющими их традиции и обычаи, участвуют в работе ассоциаций мигрантов.

Показателен в этом отношении случай, имевший место в 2014 г. в городе Фрауэнфельд (Frauenfeld, кантон Тургау). Арестовав во время проведения обряда инициации членами «Ндрангеты» несколько лиц, подозревавшихся в связях с мафией, швейцарские власти ограничились передачей в Региональное управление по борьбе с преступностью региона Реджо-ди-Калабрии (Reggio Calabria) соответствующего видео-ролика, просто экстрадировав потом всех арестованных. Никакой информации о каком-то дальнейшем расследовании в Швейцарии этого дела не последовало. Прокурор по борьбе с мафией региона Реджо-ди-Калабрия Никола Граттери (Nicola Gratteri) заявил тогда, что, помимо Фрауэнфельда, в Швейцарии существуют еще по меньшей мере двадцать других ячеек «Ндрангеты».

По данным швейцарских и итальянских правоохранителей в Швейцарии проживают по меньшей мере 400 мафиози. Это заметно больше, чем предполагалось ранее. Их излюбленные места — пограничные кантоны Тичино, Граубюнден и Вале. В ежегодном отчете Fedpol за 2019 год говорится, что ведомству поименно известны как минимум около ста членов итальянской мафии, проживающих в Швейцарии. В основном это представители калабрийской мафии Ндрангета (Ndrangheta), сицилийской Cosa Nostra и неаполитанской Каморры. «Эти данные соответствуют информации, содержащейся и в швейцарских исследованиях этой темы», — сказал пресс-секретарь Fedpol. По данным этого ведомства итальянские мафиози в основном базируются в пограничных кантонах Тичино, Граубюнден и Вале, а также в городских центрах и агломерациях. «Они находятся в Швейцарии уже много лет, не выделяются на общем фоне, они хорошо интегрированы и, как правило, имеют работу». В 2019 году Fedpol 11 раз накладывал запрет на въезд членов итальянской мафии в Швейцарию, тогда как годом ранее таких запретов было всего четыре.

Арестовать, экстрадировать и привести в исполнение судебные поручения итальянских структур по борьбе с мафией чтобы приостановить деятельность мафии в Швейцарии — такое отношение к проблеме совершенно недостаточно. Необходимо изменить саму философию, сделав акцент на инициации расследований в самой Швейцарии, независимых от властей в Италии, пусть и, при необходимости, при сохранении тесных связей с итальянскими властями. Находясь в Швейцарии, мафиози действуют (и, следовательно, совершают преступления) на швейцарской территории, поэтому правоохранительные органы имеют полное право самостоятельно собирать доказательную базу.

Итальянский опыт учит, что для эффективного расследования преступлений мафии необходимо начинать с анализа данных и мониторинга отраслей экономики, особенно популярных у представителей организованной преступности (строительство, общественное питание, продажа и ремонт автотранспортных средств). Для этого порой достаточно изучить данные из вполне открытых источников.

Например, путем перекрестной проверки информации от миграционных властей, из торгового реестра, кадастровых управлений и налоговых органов вполне можно узнавать о присутствии в Швейцарии лиц, вероятно связанных с мафией. Таким образом информацию, важную для расследования деятельности мафии, можно получать достаточно дешевыми и оперативными методами. Очень важно просто вовремя обращать внимание на следы деятельности и преступлений мафиозных группировок, например, на нарушения в сфере проведения тендеров, на странные «банкротства», и на нарушение норм в области защите социальных интересов лиц наемного труда.

Следует также контролировать соблюдение правил финансирования бизнес-проектов, поскольку предприниматель, не отвечающий всем необходимым нормам для получения банковских кредитов, становится легкой добычей для тех, кто предоставляет ссуды без каких-либо гарантий, но зато под очень высокие проценты. Искусство состоит в том, чтобы связать все эти сами по себе незначительные нарушения с фактом возможного присутствия в данном регионе мафиозной преступной организации.

Швейцария, расположенная в самом сердце Европы, часто используется в качестве места, где можно «залечь на дно» и комфортно провести время. «Швейцария является местом контактов мафиозных кланов южной Италии и, следовательно, идеальной логистической платформой для них».

Кроме того, в Швейцарии необходимо постоянно повышать степень профессиональной квалификации сотрудников правоохранительных органов, повышая, далее, уровень осведомленности не только населения, но и госучреждений, которые порой в соответствии с распространенными нормами политкорректности (итальянцы все в стране гастарбайтеры, а потому нельзя, де, всех их подозревать в принадлежности к мафии, иначе это будет структурный расизм) иногда приуменьшают истинные масштабы этого явления.

Следует понимать, что мафия в Швейцарии — это не просто банковские операции, транзит наркотиков и оружия, но еще и предпринимательская деятельность и конкретные инвестиции, которые вместе с деньгами мафии также импортируют в страну и мафиозные методы ведения хозяйственной деятельности, те самые методы, которые в среднесрочной перспективе могут подорвать экономику и ценности даже такого стабильного и безопасного общества, как швейцарское.

Автор: Роза Мария Каппа; SWI Swissinfo