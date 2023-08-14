Бюро економічної безпеки України: глобальні проблеми функціонування

Минуло шість тижнів відтоді, як Володимир Зеленський зустрічався із бізнесом, наобіцявши останньому нові підходи та довгоочікуване перезавантаження Бюро економічної безпеки. За місяць… Що ж, вочевидь не так бізнес уявляв собі це перезавантаження, зазначає видання ZN.UA.

І до того малоефективне БЕБ уже третій тиждень узагалі без повноцінного керівництва. Тільки-но призначили «свіжого» заступника директора Бюро Андрія Пащука, як двоє попередніх співочільників — Едуард Федоров і Віталій Гагач — пішли у відпустки. А згодом, за два тижні, як мінімум один із них — одразу і на лікарняний. Та й, за інформацією ZN.UA, з відпусток і лікарняних вони не повернуться. Тому спробуємо пояснити, чому і навіщо дехто в офісі президента перетворив БЕБ на шахівницю.

Нагадаю, першим головою зазначеного органу правопорядку був колишній податковий міліціянт Вадим Мельник. Його керівництво було таким само безславним, як і колись спроба Романа Труби запустити ДБР. Але якщо очолюваною структурою, оскільки орган не одноосібний, а квазіколегіальний, Труба «керував» у певному паритеті зі своїми заступниками, то у БЕБ історія була без заступників. Тому Мельника успіх чекати не міг апріорі. Йому «підставили дві милиці» у вигляді заступників — спочатку Гагача, а згодом і Федорова.

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Далі — більше. Після того, як робота БЕБ не виправдала очікувань і не принесла грошей до бюджету, у квітні 2023 року було звільнено з посади директора Бюро, який очолював орган із серпня 2021-го. Звільнення Мельника відбулося на тлі багатомісячних обговорень перезавантаження БЕБ. Про це заговорили ще восени 2022 року, коли парламентські комітети направили висновки щодо незадовільної роботи Бюро до Кабінету міністрів. Суть претензій проста.

Бюро створювали як єдиний орган, що займатиметься економічними злочинами, із потужною аналітичною складовою. Тоді як «економікою» досі займаються всі, окрім новоствореного Бюро, бо там осіли колишні податкові міліціонери з одіозними СБУшниками, які провалили аналітичний напрямок, але вправно відродили звичні для себе методи роботи. В результати більш як 90% відкритих кримінальних проваджень БЕБ до суду не доходять, а є просто запрошенням бізнесу «на розмову». Тож, певно, є підстави щось змінювати.

Згодом група народних депутатів подала законопроєкт №9080 про перезавантаження зазначеного органу правопорядку. Зміни, які запропоновано законопроєктом, стосуються процедури призначення директора. Згідно з його положеннями, також протягом року після призначення голови Бюро всі співробітники підлягають атестації.

При цьому варто визнати, що вже під час керівництва Федоровим і Гагачем результати значно покращилися. Хоча, будемо відвертими, у представників бізнесу до БЕБ питання як були, так і залишаються, — в останньому звіті бізнес-омбудсмена Бюро не хвалять. Але принаймні в БЕБ почали рухатися серйозні кейси, наприклад, розслідування проти «Укртатнафти» Коломойського або «Регіональної газової компанії» Фірташа. Однак у середині липня і Федоров, і Гагач різко «зійшли з дистанції». На сьогодні маємо достовірну інформацію, що Федоров і Гагач написали заяви про звільнення, і рішення на Банковій ухвалено. Тому виникає запитання: кого ж офіс президента хотів би бачити на посаді директора Бюро?

Сьогодні влада має двох підходящих кандидатів на посаду голови БЕБ. Ключовим претендентом називають голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова. Він як губернатор, на думку президента, зарекомендував себе позитивно, показав, що вартий довіри. За нашими даними, саме від Синєгубова з великою сумою готівки їхав Олександр Трухін, коли потрапив у резонансну ДТП.

Другий претендент на «трон» у БЕБ — уже згаданий Андрій Пащук. До слова, за даними з наших джерел, його рекомендував у Бюро секретар Ради нацбезпеки та оборони сам Олексій Данілов. Але зрозуміло, що це рішення пройшло через Татарова. Тому сказати, що це 100% людина Олега Юрійовича, наразі складно, хоча Пащук і працював у структурах МВС за часів міністра Януковича Захарченка. Але лінійні умовиводи — не наш стиль аналізу. Нагадаю, в ті часи і сам Татаров працював під керівництвом колишнього міністра внутрішніх справ.

А що ж у самому БЕБ? Перш за все Пащук уже взявся повноцінно за роботу і не звертає уваги на позицію того ж таки т.в.о. директора Федорова, який станом на сьогодні на лікарняному. Конкурси тривають, але ні людей Гагача, ні людей Федорова не призначають. Пащук виконує забаганки офісу президента — самостійно ухвалює всі рішення, не зважаючи на дует попередніх, але наразі ще керівників. Центральний апарат БЕБ, а саме — його співробітники, не дуже розуміють, що відбувається, тому грають в «італійський страйк». Рада громадського контролю за фактом не долучена до конкурсних відборів, це не наші здогадки, а позиція членів РГК.

Понад те, глобальні проблеми функціонування БЕБ залишаються. Набрано до 900 співробітників, чого точно недостатньо. Фінансування навіть для цієї кількості детективів, аналітиків та інших вистачить лише до середини вересня. Як можна когось іще добирати? Чим платити правоохоронцям зарплату? Обіцянками? Ще одне — переатестація. Для проведення переатестації, знову ж таки, знадобляться кошти. Навіщо? Бо якщо звільнятимуть, то, як зазначили в РГК, потрібно буде виплачувати вихідну допомогу. Знову ж таки, з яких коштів?

Тепер про відсторонення Федорова і Гагача. Чому на Банковій ухвалили таке рішення? Бо до президента Зеленського завітав хтось із «великого бізнесу», найшвидше, це представники міжнародних структур, що вказали на злочинні дії з боку цього дуету. Жодних деталей, як і публічних скандалів, ми останні кілька місяців не чули. Гарант Конституції покликав Татарова, той у свою чергу пообіцяв розібратися. Як наслідок, Пащук — плюс, Федоров і Гагач — мінус. Без огляду на те, правильно це чи неправильно, констатуємо: Татаров зав’язав на себе вирішення проблеми, дав певні вказівки, а також додав, що у разі серйозних претензій до БЕБ буде повне перезавантаження керівного складу. Наче попередніх претензій недостатньо…

У результаті законопроєкт №9080 просто лежить у парламенті, працює профільна тимчасова слідча комісія, яку очолює нардеп Ярослав Железняк, проводяться конкурси на зайняття вакантних посад у БЕБ, двоє попередніх очільників перебувають у відпустках і на лікарняному, заступник Єрмака Олег Татаров пообіцяв президенту «розібратися», а фактично конструює нову конфігурацію контрольованих розслідувань фінансових злочинів з боку офісу президента. Ніколи такого не було і от знову…

А далі всіх можуть дуже здивувати фінальні акорди цієї правоохоронної симфонії. Особливо якщо дослухатися до голосів високопосадовців із системи кримінальної юстиції, то можна почути, що голову СБУ Василя Малюка сватають на очільника МВС, а Олексія Сухачова, який не пройшов переатестації в прокуратурі 2019 року, хочуть перевести на митницю. Політичне шулерство вищої матерії, і якщо відкинути потенційну історію з Малюком, як-не-як не найгіршим керівником «контори», то решта кандидатур виглядають, м’яко кажучи, дивно.

Банкова так і не зрозуміла, що, обмінюючи професіоналізм на лояльність, можна взагалі втратити контроль над будь-якими процесами в державі.

У світі, де все змінюється з блискавичною швидкістю, а ситуація на фронті не дає права на грубі помилки, особливо цінуються люди, що здатні поглянути на проблеми від різними кутами зору. Це і називається helicopter view — взяти і використати широкий погляд, зіставити різні отримані дані, зуміти зосередитися на деталях, «побачивши за деревами ліс».

Автор: Олександр Лємєнов, голова правління StateWatch

Джерело: ZN.UA