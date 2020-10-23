Что посеешь, то и пожнешь… Кризис – лишь вопрос времени
При отсутствии реальных изменений экономической системы Украины крах курса национальной валюты, гонка цен, катастрофа на рынке труда и коллапс пенсионной системы становятся лишь вопросом времени, пишет «Зеркало недели. Украина».
«Титаник»
Не имеет большого значения, какой процент инфляции нарисуют нам Госстат или НБУ по итогам года, ведь ценовой скачок сентября-октября 2020-го уже ощутил на собственном кармане каждый украинец. Почти двухгодичный застой цен на товары и услуги закончился, и ритейл массово переписывает ценники.
На фоне ограниченных доходов домохозяйств такой удар особо чувствителен. Одна из причин — американский доллар, за который еще в конце декабря прошлого года предлагали по курсу НБУ максимум 23,25 грн, сейчас торгуется на уровне около 28,35 грн.
Прошло меньше года, а за каждый доллар теперь приходится платить на 5 грн больше, за каждый евро — на более чем 7 грн. Почти 22% девальвации национальной валюты привели, по нашим наблюдениям, к 20-процентному повышению цен на целый ряд товаров, особо значимых для домашних хозяйств.
Пока это лишь точечное поднятие цен. Та же хлебобулочная продукция выросла в цене только у части ритейла, однако практика показывает, что с течением времени запас прочности уходит, и цены повышают все торговые точки.
А учитывая тот факт, что цены на многие продукты у нас и так зачастую превышали европейские аналоги, судя по всему, экономику страны ожидает постепенное раскручивание девальвационной и инфляционной спирали.
Если образно, то наша экономика чем-то напоминает знаменитый «Титаник». Лайнер уже отчалил, на палубе весело, впереди вроде бы длительное приятное путешествие, но пресловутый айсберг, а точнее, их множество уже поджидают на маршруте.
Для прогноза машина времени не нужна
Есть экономические параметры, которые точно нельзя спрогнозировать. Никто не назовет точно курс гривни к доллару в следующем году. Однако тенденции, векторы, направления развития ситуации в экономике понятны уже сейчас.
В Интернете иногда шутят, что Украина — это Аргентина в прошлом.
По состоянию на октябрь 2020 года экономические реалии Аргентины чем-то напоминают фильмы Хичкока. В Украине вроде бы все более-менее стабильно: власти регулярно отчитываются об успехах реформ, а курс национальной валюты хоть и провалился более чем на 20% по сравнению с прошлым годом, но пока не имеет тенденции к обвалу.
Однако, как известно, в каждой шутке есть лишь доля шутки.
В Аргентине, как сообщают издания Wall Street Journal и Financial Times, импорт теперь осуществляется по спецразрешениям правительства. Ведь свободных долларов в стране почти не осталось. Гражданам разрешено менять свои национальные песо в эквиваленте не более 200 долл. в месяц, включая покупки с банковских карт за границей и подписки, к примеру, на Spotify и Netflix. Налог на покупку доллара составляет 35%, инфляция измеряется десятками процентов, а цены на многие товары и услуги (мобильных операторов, проезд в общественном транспорте) заморожены.
Официальный курс аргентинского песо к доллару США составляет около 80 песо, курс черного рынка — 160 песо за доллар. А ведь еще несколько лет назад на экономическом небосклоне Аргентины, как и в Украине образца 2020 года, светило солнце. Курс доллара 6–7 лет назад был почти в 20 раз ниже. Официальное соотношение составляло в среднем 6 песо за доллар, курс черного рынка — около 10 песо.
Что ждет Украину? Уже в следующем году некоторые события в ее экономике произойдут точно или по крайней мере с очень высокой вероятностью:
— сохранятся депрессивные тенденции в экономике; индекс промпроизводства сильно «покраснел» еще в ноябре 2019-го (задолго до пандемии и карантина) и восстанавливаться не собирается;
— инвестиционная привлекательность Украины останется на беспрецедентно низких уровнях, а страновые риски — на стабильно высоких, основным «спасателем» страны от дефолта по жесткому сценарию останется МВФ;
— индекс ожидания деловой активности никак не выходит из карантина вот уже несколько месяцев подряд, и пессимистические настроения бизнеса явно сохранятся в следующем году, о чем свидетельствуют данные Госстата, отрапортовавшего об уменьшении капитальных вложений в первой половине текущего года почти на 35% (на 70 млрд грн) по сравнению с первым полугодием минувшего года и о свалившемся с привычных высот грузообороте;
— единственным обнадеживающим фактором для промышленных и других предприятий является рост цен на произведенную продукцию, ведь экспортные заказы в связи с ситуацией в мире внушают опасения, численность работников сокращается, а цены на сырье уверенно растут;
— рост цен, являющийся едва ли не единственным лучиком света для реальной экономики и сектора услуг, одновременно является негативным фактором для обычных граждан. Сентябрь-октябрь 2020 года стали стартовой площадкой для почти повсеместного роста цен: стабильно дорожают услуги, на 10–20% подскочили цены на широкий ассортимент товаров — сахар, молочку, растительное масло, яйца, некоторые виды кондитерских изделий, бытовую химию и др.;
— курс гривни, несмотря на достаточно значительный уровень ЗВР, весь год будет пребывать под сильным давлением из-за проблем с покрытием разрывов в бюджете (отношение госдолга к ВВП ракетой устремилось ввысь к опасным рубежам). По мере восстановления посткарантинного потребительского спроса внешняя торговля неминуемо вернется к уровням дефицита 2019 года, близким к 12 млрд долл.;
— рост ВВП, несмотря на «бросовую» сравнительную базу, останется на уровнях, свидетельствующих о том, что экономика страны упрямо топчется на месте.
Подводим итог: экономику страны с высокой вероятностью ждут неприятности при любых раскладах развития ситуации с пандемией, даже при отсутствии форс-мажоров.
В случае же сохранения напряженности из-за пандемии в условиях роста цен, расходы домохозяйств останутся зажатыми, люди будут просто копить деньги с соответствующим негативным мультипликационным эффектом для всей экономики. Внутренний спрос — потребительский двигатель — будет работать на весьма ограниченных оборотах.
С другой стороны, в случае прорыва с вакцинацией и ослабления вирусной волны ограничения на границах смягчат, тратиться на тесты или отбывать карантин за рубежом станет необязательно, и огромные массы трудовых мигрантов, проевших почти все свои накопления, хлынут трудоустраиваться в сопредельных странах.
Результат для Украины ожидается поистине армагеддонский — разрастание «черной дыры» Пенсионного фонда до невиданных размеров и одновременно жесточайший дефицит трудовых ресурсов внутри страны. Двигать экономику будет просто некому.
Что посеешь, то и пожнешь…
В последние годы денег для баланса в бюджете стало особенно не хватать, а с приходом пандемии ситуация приблизилась к катастрофической. Мы уже загнали себя в замкнутый круг в 2014–2015 годах, когда проблему нехватки денег в бюджете решили «по-пацански», в разы повысив тарифы на коммуналку и создав райские условия для монополий.
Правда, тогда кое-что и бюджету обломилось. Еще совсем недавно накачанный деньгами домохозяйств «Нафтогаз» исправно перечислял десятки миллиардов гривен в государственные закрома, одновременно начисляя зарплаты своим «топам» в виде дивидендов, которыми бы не побрезговали и арабские шейхи.
Щедрое застолье за счет соотечественников не могло продолжаться слишком долго. И к 2021 году, с одной стороны, госкомпания предупредила о том, что очередных палочек-выручалочек — многомиллиардных траншей в госказну — ждать не следует, так как компания заходит в убытки. С другой стороны, миллионы сограждан, не потянув аппетиты энергетических монополий, вынуждены были покинуть страну в поисках честной оплаты труда и создавать национальное богатство других стран.
В результате проблема, как свести концы с концами, теперь стоит не только перед отдельными домохозяйствами, но и перед всей страной в целом.
Повторно прокрутить схему с кратным повышением тарифов не удастся. Слишком бедно население, да и промышленность, агросектор и другие отрасли работают на грани возможного. Еще немного роста цен на энергоносители, и продукция окажется совсем неконкурентоспособна, соответственно, уменьшатся доходы от экспорта. Хотя, судя по всему, это не очень останавливает монополии с их планами по очередному скачку цен на свои услуги.
Сверхгениальная схема с вовлечением в пирамиду ценных бумаг иностранных инвесторов образца 2019 года создала, конечно, кратковременный эффект. В страну зашло несколько миллиардов «лишних» долларов под предложенные государством спекуляции. Впрочем, «горячие» доллары временно загнали курс на отметку около 23 грн за доллар, создав серьезный недобор от поступлений по импорту.
И вот уже в 2020-м иностранные спекулянты спешно сбрасывают бумаги, выводя свои капиталы, создавая при этом в Украине дополнительное давление на курс и без того ослабленной национальной денежной единицы.
Конечно, можно было бы пойти цивилизованным путем, как это принято в трудные моменты в развитых странах, и осуществить сразу целый комплекс стабилизирующих мер.
Например, обложить дополнительным налогом доходы монополий (коль они уже у нас есть, общепризнаны и ликвидировать их на данном этапе не представляется реальным), генерирующих львиную долю национального дохода.
Или обложить пропорциональным ЕСВ доходы высокооплачиваемых категорий населения, особенно топ-госчиновников, получающих ежемесячные миллионные заработные платы.
Или создать систему видеорегистраторов на всех таможнях с передачей данных в онлайн-режиме в единый контрольный центр с одновременной сверкой въездных и выездных потоков товара с коллегами из сопредельных стран.
Потенциал страны таков, что даже после тридцати лет безвременья мы все еще можем ворваться в клуб развитых, современных экономик мира.
«Плацебо» от чиновников
В отличие от медицинских плацебо, которые благодаря силе внушения иногда все-таки оказывают некоторый оздоравливающий эффект на организм пациента, рецепты лекарств от украинских чиновников не лечат.
Итак, предложены следующие основные направления антикризисного управления:
- Десятки миллиардов гривен на строительство дорог — это немудреный рецепт времен Великой депрессии в США в 30-е годы прошлого века. Однако то, что обеспечило работой миллионы рабочих рук тогда, в современных условиях, когда 99% дорожных работ выполняет в основном импортная техника, кроме заказов для ограниченного количества частных компаний и общего позитива в виде наконец-то отремонтированного дорожного покрытия, эффективного антикризисного значения не иметь не будет.
- Сотни миллиардов гривен дефицита бюджета запланировано компенсировать за счет внутренних заимствований через те же схемы с ОВГЗ. Однако такого ресурса в стране просто нет, а уже имеющийся навес даже в существующем размере несет риски для стабильности всей финансовой системы в целом и в первую очередь для устойчивости госбанков.
- Чиновники обратили свои алчные взгляды на остатки среднего класса страны: была запланирована почти тотальная фискализация малого бизнеса. В последнее время планы эти смягчены и отсрочены, но сам факт таких намерений свидетельствует о многом.
- В отсутствие реальных антикризисных программ предлагаются совсем уж мелочные акции по снижению порога стоимости автомобилей в возрасте до пяти лет до 1 млн грн как объекта налогообложения налогом на роскошь в размере 25 тыс. грн в год. Пресловутый миллион гривен — зарплата многих госчиновников всего лишь за месяц — предлагается в качестве мерила богатства в нашей стране. Планы «ободрать» по полной программе владельцев достаточно средних и вполне бюджетных как для обычного европейца автомобилей особо пикантно смотрятся на фоне предложенного законопроекта о льготах для ввоза б/у автомобилей. В соответствии с такими проектами в страну может хлынуть новый поток европейского автохлама, который в Европе утилизировать просто дорого. Украина при таких вариантах может окончательно превратиться в страну «евроблях».
- Псевдоипотека, призванная поддержать рынок недвижимости, который основательно затормозился и фактически находится в стагнации в условиях всеобщего падения доходов в стране, на самом деле также является пустышкой. Финансовым учреждениям просто невыгодно кредитовать покупку жилья под стабильно низкие проценты, гораздо безопаснее и менее проблемно направлять финансовые средства на покупку пресловутых гособлигаций.
Тем более что есть основания предполагать, что сила инфляционных процессов будет нарастать с такой скоростью, что маятник учетной ставки НБУ «побежит» обратно уже в следующем году.
- По тем же причинам в конечном итоге обречена программа кредитования бизнеса. В условиях, когда ресурсная база любого бизнеса — конечный потребитель, а население страны либо теряет свои доходы, либо выезжает за пределы государства на работу, взаимные риски как самого финансового учреждения, так и бизнеса, который может не потянуть даже относительно небольшую процентную нагрузку, просто зашкаливают.
- Не особо скрываются и стратегия по постепенному обесцениванию национальной денежной единицы для создания благоприятных условий для экспортеров, а также раскрутка инфляции с ростом своеобразного инфляционного налога, который коснется каждого украинца. Да вот только стране не нужна ни дешевая, ни дорогая гривня, нужны стабильность и прогнозируемость, а не скачки курса с 23 до почти 29 грн за доллар и риски скачкообразной девальвации.
Кризис – лишь вопрос времени
В экономике страны накоплены дисбалансы и несоответствия в таких размерах, что рвануть может в любое время. Фитиль для этого уже зажжен. Финансово-экономический кризис при таких раскладах — только вопрос времени.
Ранее мы неоднократно перечисляли огромные дисбалансы экономики Украины. Это и внешнеторговое сальдо, которое только в карантинные месяцы вошло в небольшой промежуточный профицит. И десятки миллиардов гривен субсидий, и задолженности по коммуналке, и уже сотни миллиардов гривен дефицита Пенсионного фонда, и ежесекундно повышающаяся стоимость обслуживания старых долгов, и нарастание потребности в долгах новых, образующих своеобразную долговую петлю.
А еще — гремучая смесь во вроде бы очищенной банковской системе из безнадежных кредитов и бесконечной пирамиды ОВГЗ.
Однако есть еще и мины замедленного действия в виде:
— не сильно оптимистических перспектив в зарубежных судах по российскому долгу в 3 млрд долл.;
— проблем газовой трубы, которые в принципе никуда не девались;
— энергорынка, подпорченного «зеленой» энергетикой;
— проваленных планов по газодобыче, которые обязательно аукнутся, когда рынок энергоресурсов поменяет ценовой вектор на восходящий;
— «приватовских» судебных качелей…
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Отечественная экономическая база до сих пор очень схожа с российской или латиноамериканскими моделями, основанными на использовании дешевого труда и выкачивании природных ресурсов с накоплением львиной доли национального дохода в руках очень ограниченной части населения и, самое главное, на перенаправлении основной доли суперприбыли не в развитие производства и бизнеса внутри страны, а в офшорные юрисдикции либо на покупку самой дорогой недвижимости ЕС и Великобритании. Не изменив эту систему, не перенаправив вектор развития, мы рискуем застрять на полпути между совдепией и истинно рыночной экономикой…
Авторы: Вадим Башта; Сергей Следзь, кандидат экономических наук; zn.ua