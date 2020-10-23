Что посеешь, то и пожнешь… Кризис – лишь вопрос времени

«Титаник»

Не имеет большого значения, какой процент инфляции нарисуют нам Госстат или НБУ по итогам года, ведь ценовой скачок сентября-октября 2020-го уже ощутил на собственном кармане каждый украинец. Почти двухгодичный застой цен на товары и услуги закончился, и ритейл массово переписывает ценники.

На фоне ограниченных доходов домохозяйств такой удар особо чувствителен. Одна из причин — американский доллар, за который еще в конце декабря прошлого года предлагали по курсу НБУ максимум 23,25 грн, сейчас торгуется на уровне около 28,35 грн.

Прошло меньше года, а за каждый доллар теперь приходится платить на 5 грн больше, за каждый евро — на более чем 7 грн. Почти 22% девальвации национальной валюты привели, по нашим наблюдениям, к 20-процентному повышению цен на целый ряд товаров, особо значимых для домашних хозяйств.

Пока это лишь точечное поднятие цен. Та же хлебобулочная продукция выросла в цене только у части ритейла, однако практика показывает, что с течением времени запас прочности уходит, и цены повышают все торговые точки.

А учитывая тот факт, что цены на многие продукты у нас и так зачастую превышали европейские аналоги, судя по всему, экономику страны ожидает постепенное раскручивание девальвационной и инфляционной спирали.

Если образно, то наша экономика чем-то напоминает знаменитый «Титаник». Лайнер уже отчалил, на палубе весело, впереди вроде бы длительное приятное путешествие, но пресловутый айсберг, а точнее, их множество уже поджидают на маршруте.

Для прогноза машина времени не нужна

Есть экономические параметры, которые точно нельзя спрогнозировать. Никто не назовет точно курс гривни к доллару в следующем году. Однако тенденции, векторы, направления развития ситуации в экономике понятны уже сейчас.

В Интернете иногда шутят, что Украина — это Аргентина в прошлом.

По состоянию на октябрь 2020 года экономические реалии Аргентины чем-то напоминают фильмы Хичкока. В Украине вроде бы все более-менее стабильно: власти регулярно отчитываются об успехах реформ, а курс национальной валюты хоть и провалился более чем на 20% по сравнению с прошлым годом, но пока не имеет тенденции к обвалу.

Однако, как известно, в каждой шутке есть лишь доля шутки.

В Аргентине, как сообщают издания Wall Street Journal и Financial Times, импорт теперь осуществляется по спецразрешениям правительства. Ведь свободных долларов в стране почти не осталось. Гражданам разрешено менять свои национальные песо в эквиваленте не более 200 долл. в месяц, включая покупки с банковских карт за границей и подписки, к примеру, на Spotify и Netflix. Налог на покупку доллара составляет 35%, инфляция измеряется десятками процентов, а цены на многие товары и услуги (мобильных операторов, проезд в общественном транспорте) заморожены.

Официальный курс аргентинского песо к доллару США составляет около 80 песо, курс черного рынка — 160 песо за доллар. А ведь еще несколько лет назад на экономическом небосклоне Аргентины, как и в Украине образца 2020 года, светило солнце. Курс доллара 6–7 лет назад был почти в 20 раз ниже. Официальное соотношение составляло в среднем 6 песо за доллар, курс черного рынка — около 10 песо.

Что ждет Украину? Уже в следующем году некоторые события в ее экономике произойдут точно или по крайней мере с очень высокой вероятностью:

— сохранятся депрессивные тенденции в экономике; индекс промпроизводства сильно «покраснел» еще в ноябре 2019-го (задолго до пандемии и карантина) и восстанавливаться не собирается;

— инвестиционная привлекательность Украины останется на беспрецедентно низких уровнях, а страновые риски — на стабильно высоких, основным «спасателем» страны от дефолта по жесткому сценарию останется МВФ;

— индекс ожидания деловой активности никак не выходит из карантина вот уже несколько месяцев подряд, и пессимистические настроения бизнеса явно сохранятся в следующем году, о чем свидетельствуют данные Госстата, отрапортовавшего об уменьшении капитальных вложений в первой половине текущего года почти на 35% (на 70 млрд грн) по сравнению с первым полугодием минувшего года и о свалившемся с привычных высот грузообороте;

— единственным обнадеживающим фактором для промышленных и других предприятий является рост цен на произведенную продукцию, ведь экспортные заказы в связи с ситуацией в мире внушают опасения, численность работников сокращается, а цены на сырье уверенно растут;

— рост цен, являющийся едва ли не единственным лучиком света для реальной экономики и сектора услуг, одновременно является негативным фактором для обычных граждан. Сентябрь-октябрь 2020 года стали стартовой площадкой для почти повсеместного роста цен: стабильно дорожают услуги, на 10–20% подскочили цены на широкий ассортимент товаров — сахар, молочку, растительное масло, яйца, некоторые виды кондитерских изделий, бытовую химию и др.;

— курс гривни, несмотря на достаточно значительный уровень ЗВР, весь год будет пребывать под сильным давлением из-за проблем с покрытием разрывов в бюджете (отношение госдолга к ВВП ракетой устремилось ввысь к опасным рубежам). По мере восстановления посткарантинного потребительского спроса внешняя торговля неминуемо вернется к уровням дефицита 2019 года, близким к 12 млрд долл.;

— рост ВВП, несмотря на «бросовую» сравнительную базу, останется на уровнях, свидетельствующих о том, что экономика страны упрямо топчется на месте.

Подводим итог: экономику страны с высокой вероятностью ждут неприятности при любых раскладах развития ситуации с пандемией, даже при отсутствии форс-мажоров.

В случае же сохранения напряженности из-за пандемии в условиях роста цен, расходы домохозяйств останутся зажатыми, люди будут просто копить деньги с соответствующим негативным мультипликационным эффектом для всей экономики. Внутренний спрос — потребительский двигатель — будет работать на весьма ограниченных оборотах.

С другой стороны, в случае прорыва с вакцинацией и ослабления вирусной волны ограничения на границах смягчат, тратиться на тесты или отбывать карантин за рубежом станет необязательно, и огромные массы трудовых мигрантов, проевших почти все свои накопления, хлынут трудоустраиваться в сопредельных странах.

Результат для Украины ожидается поистине армагеддонский — разрастание «черной дыры» Пенсионного фонда до невиданных размеров и одновременно жесточайший дефицит трудовых ресурсов внутри страны. Двигать экономику будет просто некому.

Что посеешь, то и пожнешь…

В последние годы денег для баланса в бюджете стало особенно не хватать, а с приходом пандемии ситуация приблизилась к катастрофической. Мы уже загнали себя в замкнутый круг в 2014–2015 годах, когда проблему нехватки денег в бюджете решили «по-пацански», в разы повысив тарифы на коммуналку и создав райские условия для монополий.

Правда, тогда кое-что и бюджету обломилось. Еще совсем недавно накачанный деньгами домохозяйств «Нафтогаз» исправно перечислял десятки миллиардов гривен в государственные закрома, одновременно начисляя зарплаты своим «топам» в виде дивидендов, которыми бы не побрезговали и арабские шейхи.

Щедрое застолье за счет соотечественников не могло продолжаться слишком долго. И к 2021 году, с одной стороны, госкомпания предупредила о том, что очередных палочек-выручалочек — многомиллиардных траншей в госказну — ждать не следует, так как компания заходит в убытки. С другой стороны, миллионы сограждан, не потянув аппетиты энергетических монополий, вынуждены были покинуть страну в поисках честной оплаты труда и создавать национальное богатство других стран.

В результате проблема, как свести концы с концами, теперь стоит не только перед отдельными домохозяйствами, но и перед всей страной в целом.

Повторно прокрутить схему с кратным повышением тарифов не удастся. Слишком бедно население, да и промышленность, агросектор и другие отрасли работают на грани возможного. Еще немного роста цен на энергоносители, и продукция окажется совсем неконкурентоспособна, соответственно, уменьшатся доходы от экспорта. Хотя, судя по всему, это не очень останавливает монополии с их планами по очередному скачку цен на свои услуги.

Сверхгениальная схема с вовлечением в пирамиду ценных бумаг иностранных инвесторов образца 2019 года создала, конечно, кратковременный эффект. В страну зашло несколько миллиардов «лишних» долларов под предложенные государством спекуляции. Впрочем, «горячие» доллары временно загнали курс на отметку около 23 грн за доллар, создав серьезный недобор от поступлений по импорту.

И вот уже в 2020-м иностранные спекулянты спешно сбрасывают бумаги, выводя свои капиталы, создавая при этом в Украине дополнительное давление на курс и без того ослабленной национальной денежной единицы.

Конечно, можно было бы пойти цивилизованным путем, как это принято в трудные моменты в развитых странах, и осуществить сразу целый комплекс стабилизирующих мер.

Например, обложить дополнительным налогом доходы монополий (коль они уже у нас есть, общепризнаны и ликвидировать их на данном этапе не представляется реальным), генерирующих львиную долю национального дохода.

Или обложить пропорциональным ЕСВ доходы высокооплачиваемых категорий населения, особенно топ-госчиновников, получающих ежемесячные миллионные заработные платы.

Или создать систему видеорегистраторов на всех таможнях с передачей данных в онлайн-режиме в единый контрольный центр с одновременной сверкой въездных и выездных потоков товара с коллегами из сопредельных стран.

Потенциал страны таков, что даже после тридцати лет безвременья мы все еще можем ворваться в клуб развитых, современных экономик мира.

«Плацебо» от чиновников

В отличие от медицинских плацебо, которые благодаря силе внушения иногда все-таки оказывают некоторый оздоравливающий эффект на организм пациента, рецепты лекарств от украинских чиновников не лечат.

Итак, предложены следующие основные направления антикризисного управления:

Десятки миллиардов гривен на строительство дорог — это немудреный рецепт времен Великой депрессии в США в 30-е годы прошлого века. Однако то, что обеспечило работой миллионы рабочих рук тогда, в современных условиях, когда 99% дорожных работ выполняет в основном импортная техника, кроме заказов для ограниченного количества частных компаний и общего позитива в виде наконец-то отремонтированного дорожного покрытия, эффективного антикризисного значения не иметь не будет. Сотни миллиардов гривен дефицита бюджета запланировано компенсировать за счет внутренних заимствований через те же схемы с ОВГЗ. Однако такого ресурса в стране просто нет, а уже имеющийся навес даже в существующем размере несет риски для стабильности всей финансовой системы в целом и в первую очередь для устойчивости госбанков. Чиновники обратили свои алчные взгляды на остатки среднего класса страны: была запланирована почти тотальная фискализация малого бизнеса. В последнее время планы эти смягчены и отсрочены, но сам факт таких намерений свидетельствует о многом. В отсутствие реальных антикризисных программ предлагаются совсем уж мелочные акции по снижению порога стоимости автомобилей в возрасте до пяти лет до 1 млн грн как объекта налогообложения налогом на роскошь в размере 25 тыс. грн в год. Пресловутый миллион гривен — зарплата многих госчиновников всего лишь за месяц — предлагается в качестве мерила богатства в нашей стране. Планы «ободрать» по полной программе владельцев достаточно средних и вполне бюджетных как для обычного европейца автомобилей особо пикантно смотрятся на фоне предложенного законопроекта о льготах для ввоза б/у автомобилей. В соответствии с такими проектами в страну может хлынуть новый поток европейского автохлама, который в Европе утилизировать просто дорого. Украина при таких вариантах может окончательно превратиться в страну «евроблях». Псевдоипотека, призванная поддержать рынок недвижимости, который основательно затормозился и фактически находится в стагнации в условиях всеобщего падения доходов в стране, на самом деле также является пустышкой. Финансовым учреждениям просто невыгодно кредитовать покупку жилья под стабильно низкие проценты, гораздо безопаснее и менее проблемно направлять финансовые средства на покупку пресловутых гособлигаций.

Тем более что есть основания предполагать, что сила инфляционных процессов будет нарастать с такой скоростью, что маятник учетной ставки НБУ «побежит» обратно уже в следующем году.

По тем же причинам в конечном итоге обречена программа кредитования бизнеса. В условиях, когда ресурсная база любого бизнеса — конечный потребитель, а население страны либо теряет свои доходы, либо выезжает за пределы государства на работу, взаимные риски как самого финансового учреждения, так и бизнеса, который может не потянуть даже относительно небольшую процентную нагрузку, просто зашкаливают. Не особо скрываются и стратегия по постепенному обесцениванию национальной денежной единицы для создания благоприятных условий для экспортеров, а также раскрутка инфляции с ростом своеобразного инфляционного налога, который коснется каждого украинца. Да вот только стране не нужна ни дешевая, ни дорогая гривня, нужны стабильность и прогнозируемость, а не скачки курса с 23 до почти 29 грн за доллар и риски скачкообразной девальвации.

Кризис – лишь вопрос времени

В экономике страны накоплены дисбалансы и несоответствия в таких размерах, что рвануть может в любое время. Фитиль для этого уже зажжен. Финансово-экономический кризис при таких раскладах — только вопрос времени.

Ранее мы неоднократно перечисляли огромные дисбалансы экономики Украины. Это и внешнеторговое сальдо, которое только в карантинные месяцы вошло в небольшой промежуточный профицит. И десятки миллиардов гривен субсидий, и задолженности по коммуналке, и уже сотни миллиардов гривен дефицита Пенсионного фонда, и ежесекундно повышающаяся стоимость обслуживания старых долгов, и нарастание потребности в долгах новых, образующих своеобразную долговую петлю.

А еще — гремучая смесь во вроде бы очищенной банковской системе из безнадежных кредитов и бесконечной пирамиды ОВГЗ.

Однако есть еще и мины замедленного действия в виде:

— не сильно оптимистических перспектив в зарубежных судах по российскому долгу в 3 млрд долл.;

— проблем газовой трубы, которые в принципе никуда не девались;

— энергорынка, подпорченного «зеленой» энергетикой;

— проваленных планов по газодобыче, которые обязательно аукнутся, когда рынок энергоресурсов поменяет ценовой вектор на восходящий;

— «приватовских» судебных качелей…

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Отечественная экономическая база до сих пор очень схожа с российской или латиноамериканскими моделями, основанными на использовании дешевого труда и выкачивании природных ресурсов с накоплением львиной доли национального дохода в руках очень ограниченной части населения и, самое главное, на перенаправлении основной доли суперприбыли не в развитие производства и бизнеса внутри страны, а в офшорные юрисдикции либо на покупку самой дорогой недвижимости ЕС и Великобритании. Не изменив эту систему, не перенаправив вектор развития, мы рискуем застрять на полпути между совдепией и истинно рыночной экономикой…

Авторы: Вадим Башта; Сергей Следзь, кандидат экономических наук; zn.ua