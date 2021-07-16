Диктатор Лукашенко организовал транснациональную контрабандистскую сеть

Давление Европы на режим Александра Лукашенко после захвата самолета Ryanair с Романом Протасевичем продолжает усиливаться.

Как сообщил 14 июля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике Безопасности Жозеп Боррель, пять стран, не являющихся членами Союза, — Албания, Северная Македония, Черногория (кандидаты на вступление), Исландия и Норвегия — присоединились к секторальным санкциям, введенным Брюсселем 24 июня в отношении Беларуси, отмечает «Деловая столица«.

Санкции включают в себя запрет на прямую или косвенную продажу, поставку, передачу или экспорт в Беларусь технологий, софта, оборудования, которые могут быть использованы для слежки; а также военных технологий. Кроме того, под запрет попали финансирование, посреднические услуги и техническая помощь в сфере импорта или транспортировки нефти, а также калийных удобрений.

Как жест солидарности, это решение пяти не членов ЕС имеет определенную ценность, как и санкционный пакет Брюсселя в целом. Однако загнать Лукашенко в тупик и поставить Беларусь при его правлении на демократические рельсы этими санкциями европейцам уже не удастся.

Лукашенко окончательно перешел в подчинение к президенту РФ Владимиру Путину. Ввиду того, что между Беларусью и ЕС вбит мощный клин, Минск не интересен более и Китаю. Так что ради сохранения власти, хотя бы на ближайшее время, белорусскому автократу остается рассчитывать лишь на своего российского коллегу.

Вот и зачастил беларусский диктатор к российскому в гости от безысходности. 13 июля состоялся очередной его визит — в Санкт-Петербург, где он выпросил у российского президента более приятную цену на газ и новые кредиты.

Потому до внесения Брюсселем каких-либо корректив в свою политику, что представляется маловероятным, будет сохраняться некоторый статус-кво.

Хотя гипотетически довольно хрупкий. И именно Минск и Москва могут его нарушить. Собственно, этим они сейчас и заняты, используя классический для Кремля механизм миграционного давления на Европу.

Одним из последствий вторжения россиян в Сирию в 2015 г., напомним, стала волна нелегалов в ЕС, которые, в первую очередь, ринулись в Грецию, Германию, Францию, Великобританию, Италию, т.е. преимущественно в Западную Европу, а также в скандинавские страны.

Сегодня главной мишенью аналогичной политики является Литва, оказавшая поддержку белорусской оппозиции и предоставившая политическое убежище ее лидеру Светлане Тихановской. Вильнюс намедни даже аккредитовал «Белорусское дипломатическое представительство», в состав которого входят соратники Тихановской, а саму Тихановскую признал главой этой дипмиссии.

Так что отношения между Литвой и Беларусью будут ухудшаться. Что и демонстрирует растущее количество нелегальных мигрантов, прибывающих на границу с Литвой с территории Беларуси.

По состоянию на 13 июля число нелегалов достигло 1716 человек. И большинство прибыло в течение последнего месяца. Если сравнить эту цифру с показателями за предыдущие годы, то, к примеру, за весь 2020 г. в Литве задержали 81 нелегала, за 2019 — 46.

Это свидетельствует об искусственном происхождении кризиса, поскольку на данный момент серьезных всплесков насилия на Ближнем Востоке, откуда прибывают мигранты, не наблюдается.

До Литвы за $6 тысяч

Вторым доказательством служит расследование литовской телерадиокомпании LRT, журналисты которого по кирпичикам разобрали белорусскую схему провоцирования миграционного кризиса в республике.

Авторы материала пишут о том, как непосредственно режим Лукашенко организовал работу контрабандистов, доставляющих нелегалов на границу Литвы из иракского Курдистана.

Журналисты провели обстоятельную работу: выяснили, как начинается путь мигрантов в Ираке, как они попадают в Беларусь, где живут; как их переправляют в Литву и какова, в целом, цена вопроса.

За последние несколько месяцев Минск и Багдад наладили тесное сотрудничество (не исключено, что при активном содействии Москвы). Авиасообщение между странами действует еще с 2017 г., но 10 мая в Минск начали летать самолеты еще одной компании — Fly Baghdad. Турагентства обеих стран работают в тесной связке — иракские скооперировались с государственным туроператором Беларуси «Центркурорт».

Вместе они обеспечивают прилет в Минск граждан Ирака, преимущественно жителей Курдистана, которые ищут лучшей жизни в Европе.

Курды подают заявки на визы, что стало возможным лишь несколько месяцев назад. Стоимость визы невелика — $270, но им приходится еще вносить «залог» в размере $3-4 тыс. на тот случай, если «туристы» не вернутся на родину, предположительно оставшись в Беларуси. Это как бы штраф, который идет в карман белорусских властей. То есть, режим еще и зарабатывает на этом.

Уже в Минске их встречает белорус на машине или микроавтобусе (черные «мерседесы»). Затем их селят в отелях «Планета», «Спутник», «Минск» на 1-4 дня. Далее везут к границе с Литвой и тыкают пальцем: иди через лес, там забор, перелезай и ты в Литве.

Если мигрант хочет остаться в Литве, услуги контрабандистов обойдутся ему в $6 тыс. Если же нацелился на Германию, Францию или Финляндию — $15 тыс.

Они также могут сэкономить — поехать наземным транспортом через Турцию и Балканы. Это намного дольше, но стоит $4-5 тыс. И в каждой новой стране, границу которой они пересекают, их «ведет» новый «гид». Что говорит о работе полноценной транснациональной сети контрабандистов под эгидой режима Лукашенко.

Маршруты, которыми нелегалы из Ирака и Сирии добираются до Литвы

Ответные действия Вильнюса

С увеличением потока нелегалов из Беларуси власти Литвы начали действовать — наращивать присутствие пограничников на границе, привлекать армейские патрули для охраны рубежей.

По мере роста количества мигрантов Вильнюс принимал все более жесткие решения. 2 июля был объявлен режим чрезвычайной ситуации. 7 июля МИД Литвы проинформировал Минск о выдворении белорусских дипломатов. 12 июля министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис обратился к скандинавским и балтийским странам с предложением ввести дополнительные санкции в отношении режима Лукашенко. 13 июля Сейм Литвы большинством голосов поддержал резолюцию, в которой наплыв нелегальных мигрантов из Беларуси трактуется как гибридная агрессия Минска.

Депутаты предложили укрепить и установить забор по всей длине границы, а также ввести санкции против организаторов этой гибридной агрессией.

Кроме того, Сейм внес изменения в миграционное законодательство, которые ускоряют процедуру рассмотрения заявок на предоставление убежища и позволяют ограничить нелегалов в некоторых их правах в условиях ЧС.

Брюссель тоже не остался в стороне. Так, агентство Frontex уже направило в помощь Литве и Латвии вертолет, дополнительные вооруженные патрули и переводчиков.

Брюссель и Вильнюс делают ставку на политику сдерживания. Впрочем, пока у властей Литвы и нет иного выхода.

Но если политика сдерживания окажется в итоге малоэффективна, то можно ожидать повторения ситуации 2015-2016 гг., когда миграционный кризис поспособствовал росту популярности ксенофобских, ультраправых партий и движений. Которые, в свою очередь, являются еще одним кремлевским инструментом дестабилизации Европы.

В случае Литвы это тем более опасно, поскольку наряду с Латвией, Эстонией и Польшей — представляет собой восточный рубеж НАТО. Соответственно, формируется угроза безопасности Альянсу и срыва принятых им на последнем саммите инфраструктурных и оборонных проектов, призванных усилить оборону на этом направлении.

Автор: Владислав Гирман; Деловая столица