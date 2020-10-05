Долетались: Украина наложила арест на 65 российских самолетов

Украинский суд наложил арест на 65 российских самолетов. Прокуратура Автономной республики Крым говорит, что этот список может дополняться по мере выявления новых судов-нарушителей.

С 2014 года, после аннексии Крыма, перелеты на территорию оккупированного полуострова незаконны. А с 2015 года, для российских самолетов воздушное пространство закрыто даже на материковой Украине. Поэтому, летая на полуостров и обратно, пилоты идут в обход российско-украинской границы, пишет Крым.Реалии.

Олег Давыдов, уже 20 лет живет в Австрии и сменил гражданство. В 2013 году, его мама воплотила давнюю мечту — приобрела дом в Крыму. И тогда же из Краматорска переехала жить в пригород Севастополя.

А уже в ноябре 2018 года, мамы Олега не стало и он срочно должен был отправляться на похороны. Но через инцидент вблизи Керченского пролива и введение военного положение, Украина закрыла иностранцам въезд в Крым. Единственным возможным вариантом для Олега оказался полет через Москву. Билет приобрел в интернете, на сайте Flug.idealo .

Этот сайт, хотя и называет Симферополь украинским, и даже сейчас предлагает доступные рейсы в Крым.

«Это было просто, я набрал в Интернете «перелет Вена-Симферополь» и мне выдало несколько вариантов. Я подобрал наиболее удобный по времени, оплатил и все. Тогда была сложная ситуация, закрывались границы России и Украины. Из Вены в Москву я летел «Аэрофлотом», прилетел в аэропорт Шереметьево, а потом из Москвы тоже «Аэрофлотом» вылетел в Симферополь», — вспоминает в рассказе Крим.Реалии австриец украинского происхождения Олег Давыдов.

В 2014 году Украина и международное сообщество ввели санкции в отношении предприятий, которые поддержали аннексию и ведут бизнес в Крыму. В сфере гражданской авиации больше всего пострадали «Добролет» и «Победа», дочерние компании российского «Аэрофлота». В этом году прокуратура Автономной Республики Крым заявила, что по ее ходатайству Херсонским городским судом было заочно арестовано 65 российских самолетов. Но увидеть эти документы уже невозможно – доступ к ним закрыт .

«В открытом доступе последнее постановление указано с февральской датой. Хотя мы точно знаем, что после этой даты были еще решения, но сейчас они закрыты. Обычный человек не может их увидеть. Это сделано, чтобы не навредить интересам следствия. Прокурор написал ходатайство о том, чтобы закрыть эти решения. Возможно, он решил, что это будет неуместно», – пояснил Крым.Реалии редактор Бюро судебной информации Никита Панасенко.

Никита Панасенко успел изучить некоторые из этих документов еще до того, как закрыли к ним доступ. Он насчитал 37 российских авиакомпаний, чьи самолеты попали в эти постановления, среди них: АО «Авиакомпания «Россия», ООО «Глобус», ОАО АК «Уральские авиалинии», ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», АО «Ред Вингс», АО «Авиационная компания «Руслайн», ООО «Джет Экспресс», ООО «Северный ветер», АО «Авиакомпания Якутия», ООО «Газпром-авиа».

Борта, попавшие под арест, летают в аннексированный Крым и сейчас. Более того, некоторые мы зафиксировали и за рубежом. К примеру, Airbus A-320 с бортовым номером VQ-BDF авиакомпании «S7 Airlines» 22 марта 2020 года улетел из Симферополя в Москву, оттуда в Уфу, затем в Сочи и уже 23 марта самолет оказался в турецкой Анталии.

Госавиаслужба Украины ведет журнал учета нарушений и в прошлом году зафиксировала 32 457 незаконных полетов над Крымом. В свою очередь, общественная организация «Майдан иностранных дел» вместе с ресурсом Blackseanews отследили , куда еще летали эти борта. Оказывается, 150 авиасудов после Крыма побывали в странах ЕС и США и ни один из них до сих пор физически не арестован.

«Реальных рычагов влияния для Украины, чтобы конфисковать или запретить этим авиакомпаниям летать, практически нет. Я бы очень хотел, чтобы следствием таких санкций было расторжение лизинговых контрактов компаниями-производителями и компаниями, обслуживающими самолеты Boeing и Airbus, которые эксплуатируются сейчас, в том числе и «Аэрофлотом». Россия была бы вынуждена ограничиться собственным парком самолетов. Фактически мы могли бы этим «приземлить» российскую авиацию. Но я понимаю, что это очень долгая работа, и пока не вижу существенных сдвигов в этом направлении», – отметил в комментарии Крым.Реалии министр инфраструктуры Украины в 2016-2019 годах Владимир Омелян.

Экс-министр инфраструктуры говорит, что на эти компании можно оказывать давление по принципу «Добролета», когда в 2014 году разорвали лизинговые контракты и авиаперевозчик закрылся. Есть еще один механизм перекрытия поставок запчастей и технического обслуживания самолетов, считает эксперт по соблюдению евростандартов Вячеслав Коновалов.

«Можно сделать как в Иране – просто заблокировать поставки запчастей. Не секрет, что на Boeing и Airbus запчасти от Жигулей не установишь, ведь это будут несертифицированные запчасти. То есть, летать эти самолеты смогут только на территории России, но в благородное общество их уже не пустят», – пояснил Крым.Реалии эксперт общественной организации «Европатруль».

Несмотря на то, что российские самолеты на материковую Украину не летают, их все равно можно арестовать, отмечает адвокат Роман Марченко.

«У нас со многими государствами подписаны соглашения о взаимной помощи по уголовным делам. И в рамках этих договоров даже за рубежом можно проводить аресты. Если с каким-то государством нет такого договора, то можно подавать ходатайство об исполнении решения на принципах международной взаимности, так называемый «принцип международной вежливости», – прокомментировал старший партнер юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Марченко.

В некоторых странах решение украинского суда примут к исполнению автоматически, в других придется еще получить решение местного суда. По оценке адвоката, процедуру ареста можно организовать от месяца до года. И если задержанный борт будет простаивать без работы, то авиакомпания будет нести убытки.

Еще один инструмент – давление на самих пилотов. И такой прецедент уже есть. Прокуратура АРК сообщает, что уже объявила два подозрения. Одно из постановлений нашел Никита Панасенко. Россиянина обвиняют в нарушении правил международных полетов. Только за 2019 год он совершил, по меньшей мере, 62 перелета с территории России в Крым и обратно. И в том же 2019 году он официально находился на территории материковой Украины.

«Он был объявлен в розыск 24 февраля 2020 года не только во всеукраинский, но даже в международный. Интересно, что по данным пограничной службы этот гражданин 12 декабря 2019 года покинул территорию Украины на пункте пропуска «Конотоп». Буквально за полтора месяца до того, как был объявлен в розыск, он сбежал в Россию», – рассказал редактор Бюро судебной информации.

Больше подробностей в этом деле нет, их прокуратура пока разглашать не будет. Об этом сообщили в официальном ответе на запрос Крым.Реалии. Нарушение авиапространства над Крымом – это часть и большого суда в Гааге, где Украина судится с Россией из-за аннексии Крыма. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица говорит, что эта работа началась еще в 2014 году с первыми принятыми резолюциями.

«Резолюции 2014 года, касающиеся Крыма, являются системообразующими. Они, так сказать, являются фундаментом и каркасом для деятельности Организации Объединенных Наций, всех десятков агентств организации, начиная со сбора статистики и заканчивая контролем над воздушным пространством Крыма. Кроме того, эти резолюции является важным фактором в рассмотрении судебных дел как в Гааге, так и Страсбурге», – рассказал в интервью Крым.Реалии постоянный представитель Украины при ООН.

С 2018 года и до сих пор Госавиаслужба Украины зафиксировала 68 авиакомпаний, незаконно летавших в Крым. И это не только российские компании, в списке имеются три британские, одна сирийская и одна казахстанская компании. На них украинской стороной уже наложены штрафы. Но авиаперевозчиков это не останавливает, аэропорт «Симферополь» ежедневно принимает десятки самолетов, а билет можно купить в несколько кликов онлайн.

«Я считаю, что это следствие лукавой европейской позиции. С Россией завязана масса отношений. Оба самолета, которыми я летал, были совершенно новыми Airbus A-320. Это значит, что Россия вкладывает деньги, а европейцы зарабатывают. Разорвать такие отношения для Европы, мне кажется, – не очень приятное дело. Они, с одной стороны, говорят, что поддерживают Украину, а с другой, здесь завязаны огромные деньги. И Европа здесь немного лукавит, даже очень лукавит», – поделился своими размышлениями пассажир перелета «Вена-Симферополь» Олег Давыдов.

Журналисты издания Крым.Реалии направили запросы в крупнейшие авиакомпании, чьи самолеты заочно арестовала крымская прокуратура. Спросили позицию относительно незаконных полетов в Крым и ареста их самолетов. Ждали три недели, но ни одна из компаний на момент публикации материала ответа так и не дала.

Автор: ; Крым.Реалии