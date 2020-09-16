Донбасс заминирован на 30 лет вперед

А кроме мин и фугасов, есть и другая, не менее серьезная проблема. Речь о неразорвавшихся артиллерийских снарядах, минометных минах, гранатометных выстрелах и прочих боеприпасах. Согласно некоторым оценкам, до 40% боеприпасов, которые использовались в ходе боевых действий на Донбассе, попросту не взрывались.

Как наши армейцы, так и боевики, применяли боеприпасы, которые находились на хранении со времен Советского Союза, то есть им больше 30 лет. Мало того, Россия таким образом сознательно избавляется от боеприпасов, которые должны были пойти на утилизацию. Это процесс очень дорогой, например, для утилизации одного артиллерийского снаряда необходимо в среднем $200–300, поэтому гораздо дешевле вывезти их на Донбасс. А взорвется или нет – это уже не их проблемы, а украинских саперов.