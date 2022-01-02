Итоги 2021 года: число мигрантов и беженцев в мире побило рекорд

По данным Управления ООН по делам беженцев (УВКБ), за период с января по ноябрь 2021 года покинуть свои дома были вынуждены более 84 миллионов человек. Этот показатель выше уровней 2020 и 2019 годов, которые в свое время тоже были рекордными.

Парадокс миграции

Рост числа мигрантов происходил на фоне общего падения глобальной мобильности из-за строгих ограничений на передвижение. В связи с этим явлением глава Международной организации по миграции (МОМ) Антониу Виторино заявил, что мир «стал свидетелем парадокса, невиданного ранее в истории человечества».

«В то время, когда миллиарды людей оказались изолированы в местах постоянного проживания, десятки миллионов других были вынуждены мигрировать внутри своих стран», – сказал Виторино, комментируя выводы последнего исследования МОМ о состоянии мировой миграции.

Прочь от насилия

Вооруженный конфликт в зоне проживания – одна из главных причин, по которым люди покидают свои дома в поисках лучшей жизни. К сожалению, в течение 2021 года уровень насилия в мире не спадал, причем более всего пострадал и без того не самый благополучный африканский континент.

В Центральноафриканской Республике вслед за президентскими выборами вспыхнули боевые действия. Регион Дарфур в Судане серьезно пострадал от межобщинного насилия. В восточной части Демократической Республики Конго совершали зверства противоборствующие вооруженные группировки. В Буркина-Фасо участились террористические нападения джихадистов.

Фото МОМ/М.Шириак. По данным ООН, по крайней мере тридцать тысяч мигрантов находятся в приграничных районах стран Западной Африки.

Стремительно разрастающийся конфликт в регионе Тыграй в Эфиопии вызвал массовое перемещение населения через границы. По данным УВКБ, отчаявшиеся люди массово переходили в соседний Судан с минимумом необходимых вещей в ручной клади. В то же самое время эритрейцы, которые в прошлом приехали в Эфиопию, спасаясь от насилия в своей собственной стране, вскоре оказались в зоне боевых действий уже в Тыграе. В марте по спутниковым снимкам удалось выяснить, что лагеря, в которых ранее находились тысячи эритрейских беженцев, были сожжены дотла.

Афганистан – на грани коллапса

Еще до того, как в августе 2021 года талибы взяли Афганистан под свой контроль, ухудшение ситуации с безопасностью в стране привело к тому, что к лету свои дома были вынуждены покинуть более четверти миллиона человек. В результате общее число внутренне перемещенных лиц в стране достигло 3,5 миллиона человек.

Фото УВКБ/Т.Асех. Внутренние беженцы в Афганистане собрались у центра распреления помощи в Кабуле.

После захвата власти «Талибаном» ООН взяла на себя обязательство несмотря ни на что оставаться в стране, чтобы помогать тем, кто в наибольшей степени страдает от продолжающегося гуманитарного кризиса. Глава МОМ Антониу Виторино в ноябре предупредил, что продолжающийся конфликт, крайняя нищета и чрезвычайные ситуации, связанные с климатом, поставили Афганистан на грань полного коллапса.

Беспрецедентная миграция в Центральной Америке

Масштабы перемещений в Мексике и Центральной Америке, по данным УВКБ, в этом году носили «беспрецедентный» характер. Около миллиона человек в этом регионе покинули свои дома из-за войны наркокартелей, насилия со стороны организованной преступности, разрушительных последствий пандемии COVID-19 и изменения климата.

Новая администрация США дала понять, что будет проявлять сострадание к нелегальным мигрантам и беженцам, пересекающим южную границу страны, но ограничения на предоставление убежища, связанные с пандемией коронавируса, остались в силе, в результате чего США выслали сотни тысяч людей обратно в Мексику и другие страны региона.

Архивное фото Международной организации по миграции. Ежегодно тысячи мигрантов из стран Центральной Америки пытаются попасть в США через Мексику.

Ухудшающаяся социально-экономическая ситуация в Венесуэле продолжал оставаться источником еще одного кризиса, связанного с массовым перемещением населения. К настоящему времени свои дома покинули уже более шести миллионов венесуэльцев. Положение беженцев и мигрантов из Венесуэлы еще более осложнилось из-за пандемии COVID-19.

В декабре УВКБ и МОМ обратились с совместным призывом к международному сообществу выделить 1,79 миллиарда долларов на финансирование регионального плана по поддержке растущих потребностей беженцев и мигрантов из Венесуэлы и принимающих их сообществ в 17 странах Латинской Америки и Карибского бассейна.

Смертельные воды Средиземного моря

Средиземное море на протяжении многих лет было самым популярным среди нелегальных мигрантов маршрутом для проникновения в Европу. Однако в этом году и без того опасный транзит через Средиземноморье стал еще более смертоносным, поскольку европейские страны ужесточили защиту морских границ.

Фото МОМ/Х.Бен-Моса. Средиземноморский маршрут — самый популярный у мигрантов, стремящихся в Европу. Он же и самый опасный.

За первые шесть месяцев 2021 года, пытаясь добраться до Европы на лодках, утонули не менее 1140 человек. Сотни других погибли во второй половине года, пытаясь попасть в Европу из северных африканских государств и Турции.

В результате всего одного инцидента в Ла-Манше в ноябре утонули по меньшей мере 27 человек, что стало крупнейшим прецедентом массовой гибели людей в этом проливе, когда-либо зарегистрированным МОМ. По данным французских властей, в 2021 году через Ла-Манш в Великобританию пытались попасть более 31 тыс. человек. 7,8 тыс. были спасены береговой охраной, пограничниками и подобраны оказавшимися в зоне крушения кораблями.

Жестокое обращение в Ливии

Многие из тех, кто пытался нелегально попасть в Европу в 2021 году, были мигрантами из Ливии. Крушения кораблей и лодок с ливийцами на борту привели к гибели сотен беженцев, что побудило агентства ООН обратиться к странам региона с призывом к возобновлению поисково-спасательных операций в Средиземном море.

Несмотря на некоторое улучшение ситуации в области мира и безопасности, сама Ливия продолжала оставаться неспокойным местом для беженцев и мигрантов. По данным ООН, они столкнулись с более жестоким обращением в результате проведения властями операций по обеспечению безопасности, что привело по крайней мере к одной смерти и резкому увеличению количества задержаний.

В октябре Управление ООН по делам беженцев заявило, что ливийское правительство должно обратить пристальное внимание на тяжелое положение просителей убежища и привести свою политику в отношении беженцев в соответствие с международным правом.

Кризис на границе Беларуси

В сентябре уходящего года вспыхнул миграционный кризис на границе Беларуси и Польши. Евросоюз обвинил Минск в преднамеренном содействии мигрантам в незаконном пересечении границы с Польшей в ответ на санкции, которые ЕС ввел за нарушение прав человека в ходе массовых протестов, последовавших за президентскими выборами 2020 года. Белорусские власти эти обвинения отвергают.

В конце сентября, после того как тысячи мигрантов из Ирака, Афганистана и ряда других стран попытались незаконно проникнуть в Польшу из Беларуси, в восточной части Польши было введено чрезвычайное положение.

В ноябре, после нескольких недель роста напряженности и гибели ряда просителей убежища, ООН призвала к немедленной деэскалации ситуации и проявлению обеими сторонами уважения к правам человека. Агентства системы ООН оказывали мигрантам помощь, в частности – по возвращению на родину.

Растущее значение климатического кризиса

Несмотря на то, что в ближайшие годы, по всей видимости, ключевыми факторами и добровольного, и вынужденного перемещения людей будут оставаться войны и конфликты, все более значимую роль, по мнению экспертов ООН, будет играть изменение климата.

Данные УВКБ показывают, что за последнее десятилетие кризисы, связанные с погодными условиями, вызвали в два раза большее число перемещений, чем конфликты и насилие: с 2010 года экстремальные погодные условия вынуждали ежегодно переезжать в среднем около 21,5 млн человек.

Источник: сайт ООН