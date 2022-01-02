Итоги 2021 года: число мигрантов и беженцев в мире побило рекорд
Несмотря на связанные с пандемией ограничения на передвижение, количество людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войн, конфликтов и репрессий, в 2021 году выросло до рекордно высокого уровня.
По данным Управления ООН по делам беженцев (УВКБ), за период с января по ноябрь 2021 года покинуть свои дома были вынуждены более 84 миллионов человек. Этот показатель выше уровней 2020 и 2019 годов, которые в свое время тоже были рекордными.
Парадокс миграции
Рост числа мигрантов происходил на фоне общего падения глобальной мобильности из-за строгих ограничений на передвижение. В связи с этим явлением глава Международной организации по миграции (МОМ) Антониу Виторино заявил, что мир «стал свидетелем парадокса, невиданного ранее в истории человечества».
«В то время, когда миллиарды людей оказались изолированы в местах постоянного проживания, десятки миллионов других были вынуждены мигрировать внутри своих стран», – сказал Виторино, комментируя выводы последнего исследования МОМ о состоянии мировой миграции.
Прочь от насилия
Вооруженный конфликт в зоне проживания – одна из главных причин, по которым люди покидают свои дома в поисках лучшей жизни. К сожалению, в течение 2021 года уровень насилия в мире не спадал, причем более всего пострадал и без того не самый благополучный африканский континент.
В Центральноафриканской Республике вслед за президентскими выборами вспыхнули боевые действия. Регион Дарфур в Судане серьезно пострадал от межобщинного насилия. В восточной части Демократической Республики Конго совершали зверства противоборствующие вооруженные группировки. В Буркина-Фасо участились террористические нападения джихадистов.
Стремительно разрастающийся конфликт в регионе Тыграй в Эфиопии вызвал массовое перемещение населения через границы. По данным УВКБ, отчаявшиеся люди массово переходили в соседний Судан с минимумом необходимых вещей в ручной клади. В то же самое время эритрейцы, которые в прошлом приехали в Эфиопию, спасаясь от насилия в своей собственной стране, вскоре оказались в зоне боевых действий уже в Тыграе. В марте по спутниковым снимкам удалось выяснить, что лагеря, в которых ранее находились тысячи эритрейских беженцев, были сожжены дотла.
Афганистан – на грани коллапса
Еще до того, как в августе 2021 года талибы взяли Афганистан под свой контроль, ухудшение ситуации с безопасностью в стране привело к тому, что к лету свои дома были вынуждены покинуть более четверти миллиона человек. В результате общее число внутренне перемещенных лиц в стране достигло 3,5 миллиона человек.
После захвата власти «Талибаном» ООН взяла на себя обязательство несмотря ни на что оставаться в стране, чтобы помогать тем, кто в наибольшей степени страдает от продолжающегося гуманитарного кризиса. Глава МОМ Антониу Виторино в ноябре предупредил, что продолжающийся конфликт, крайняя нищета и чрезвычайные ситуации, связанные с климатом, поставили Афганистан на грань полного коллапса.
Беспрецедентная миграция в Центральной Америке
Масштабы перемещений в Мексике и Центральной Америке, по данным УВКБ, в этом году носили «беспрецедентный» характер. Около миллиона человек в этом регионе покинули свои дома из-за войны наркокартелей, насилия со стороны организованной преступности, разрушительных последствий пандемии COVID-19 и изменения климата.
Новая администрация США дала понять, что будет проявлять сострадание к нелегальным мигрантам и беженцам, пересекающим южную границу страны, но ограничения на предоставление убежища, связанные с пандемией коронавируса, остались в силе, в результате чего США выслали сотни тысяч людей обратно в Мексику и другие страны региона.
Ухудшающаяся социально-экономическая ситуация в Венесуэле продолжал оставаться источником еще одного кризиса, связанного с массовым перемещением населения. К настоящему времени свои дома покинули уже более шести миллионов венесуэльцев. Положение беженцев и мигрантов из Венесуэлы еще более осложнилось из-за пандемии COVID-19.
В декабре УВКБ и МОМ обратились с совместным призывом к международному сообществу выделить 1,79 миллиарда долларов на финансирование регионального плана по поддержке растущих потребностей беженцев и мигрантов из Венесуэлы и принимающих их сообществ в 17 странах Латинской Америки и Карибского бассейна.
Смертельные воды Средиземного моря
Средиземное море на протяжении многих лет было самым популярным среди нелегальных мигрантов маршрутом для проникновения в Европу. Однако в этом году и без того опасный транзит через Средиземноморье стал еще более смертоносным, поскольку европейские страны ужесточили защиту морских границ.
За первые шесть месяцев 2021 года, пытаясь добраться до Европы на лодках, утонули не менее 1140 человек. Сотни других погибли во второй половине года, пытаясь попасть в Европу из северных африканских государств и Турции.
В результате всего одного инцидента в Ла-Манше в ноябре утонули по меньшей мере 27 человек, что стало крупнейшим прецедентом массовой гибели людей в этом проливе, когда-либо зарегистрированным МОМ. По данным французских властей, в 2021 году через Ла-Манш в Великобританию пытались попасть более 31 тыс. человек. 7,8 тыс. были спасены береговой охраной, пограничниками и подобраны оказавшимися в зоне крушения кораблями.
Жестокое обращение в Ливии
Многие из тех, кто пытался нелегально попасть в Европу в 2021 году, были мигрантами из Ливии. Крушения кораблей и лодок с ливийцами на борту привели к гибели сотен беженцев, что побудило агентства ООН обратиться к странам региона с призывом к возобновлению поисково-спасательных операций в Средиземном море.
Несмотря на некоторое улучшение ситуации в области мира и безопасности, сама Ливия продолжала оставаться неспокойным местом для беженцев и мигрантов. По данным ООН, они столкнулись с более жестоким обращением в результате проведения властями операций по обеспечению безопасности, что привело по крайней мере к одной смерти и резкому увеличению количества задержаний.
В октябре Управление ООН по делам беженцев заявило, что ливийское правительство должно обратить пристальное внимание на тяжелое положение просителей убежища и привести свою политику в отношении беженцев в соответствие с международным правом.
Кризис на границе Беларуси
В сентябре уходящего года вспыхнул миграционный кризис на границе Беларуси и Польши. Евросоюз обвинил Минск в преднамеренном содействии мигрантам в незаконном пересечении границы с Польшей в ответ на санкции, которые ЕС ввел за нарушение прав человека в ходе массовых протестов, последовавших за президентскими выборами 2020 года. Белорусские власти эти обвинения отвергают.
В конце сентября, после того как тысячи мигрантов из Ирака, Афганистана и ряда других стран попытались незаконно проникнуть в Польшу из Беларуси, в восточной части Польши было введено чрезвычайное положение.
В ноябре, после нескольких недель роста напряженности и гибели ряда просителей убежища, ООН призвала к немедленной деэскалации ситуации и проявлению обеими сторонами уважения к правам человека. Агентства системы ООН оказывали мигрантам помощь, в частности – по возвращению на родину.
Растущее значение климатического кризиса
Несмотря на то, что в ближайшие годы, по всей видимости, ключевыми факторами и добровольного, и вынужденного перемещения людей будут оставаться войны и конфликты, все более значимую роль, по мнению экспертов ООН, будет играть изменение климата.
Данные УВКБ показывают, что за последнее десятилетие кризисы, связанные с погодными условиями, вызвали в два раза большее число перемещений, чем конфликты и насилие: с 2010 года экстремальные погодные условия вынуждали ежегодно переезжать в среднем около 21,5 млн человек.
Источник: сайт ООН